https://ukraina.ru/20250420/kutyr-rasskazal-kak-vs-rf-mogut-ispolzovat-rezervnuyu-gruppirovku-1062586582.html

Кутырь рассказал, как ВС РФ могут использовать резервную группировку

Кутырь рассказал, как ВС РФ могут использовать резервную группировку - 20.04.2025 Украина.ру

Кутырь рассказал, как ВС РФ могут использовать резервную группировку

Накопленные силы Россия может использовать на разных направлениях для прорыва и активного наступления. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь

2025-04-20T05:15

2025-04-20T05:15

2025-04-20T05:15

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Он напомнил, что некоторые западные и украинские аналитики сообщают, якобы у ВС РФ сформированы от семи до десяти бригад, а противник сейчас пытается понять, где они могут быть задействованы.По его словам, российское командование должно вновь “придумать что-то такое”.“А где — мы можем только гипотетически рассуждать. Можно под Харьковом, можно на Запорожье, можно в Донбассе. Кстати, судя по тому, какой вариант раздела Украины нам предложили американцы, граница будет проходить по Днепру. А самый короткий путь до Днепра лежит через Сумскую область”, — отметил собеседник издания.Стоит отметить, что ранее аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины заявил, что российская армия вышла на свой пик наступательной активности в этом году.Полный текст интервью Виктора Кутырь: России для ликвидации Сумского балкона ВСУ нужно разрушить мосты через Десну, Псел и Сейм читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250414/rossiyskaya-armiya-nastupaet-srazu-na-neskolkikh-napravleniyakh--deep-state-1062503400.html

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