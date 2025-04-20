Кутырь рассказал, как ВС РФ могут использовать резервную группировку
Накопленные силы Россия может использовать на разных направлениях для прорыва и активного наступления. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
Он напомнил, что некоторые западные и украинские аналитики сообщают, якобы у ВС РФ сформированы от семи до десяти бригад, а противник сейчас пытается понять, где они могут быть задействованы.
“Тем более, скоро появится "зеленка", которая позволит нам прятать технику и накапливать личный состав. Мы в одном месте внезапно накопили силы, которых хватило для прорыва. А когда вы при прорыве преодолеваете расстояние в 5-10 километров, дроны не успевают наносить такие же эффективные удары, как при позиционном столкновении”, — заявил Кутырь.
По его словам, российское командование должно вновь “придумать что-то такое”.
“А где — мы можем только гипотетически рассуждать. Можно под Харьковом, можно на Запорожье, можно в Донбассе. Кстати, судя по тому, какой вариант раздела Украины нам предложили американцы, граница будет проходить по Днепру. А самый короткий путь до Днепра лежит через Сумскую область”, — отметил собеседник издания.
Стоит отметить, что ранее аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины заявил, что российская армия вышла на свой пик наступательной активности в этом году.
Полный текст интервью Виктора Кутырь: России для ликвидации Сумского балкона ВСУ нужно разрушить мосты через Десну, Псел и Сейм читайте на сайте Украина.ру.
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