Кутырь рассказал, как ВС РФ могут использовать резервную группировку - 20.04.2025 Украина.ру
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Кутырь рассказал, как ВС РФ могут использовать резервную группировку
Кутырь рассказал, как ВС РФ могут использовать резервную группировку - 20.04.2025 Украина.ру
Кутырь рассказал, как ВС РФ могут использовать резервную группировку
Накопленные силы Россия может использовать на разных направлениях для прорыва и активного наступления. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
2025-04-20T05:15
2025-04-20T05:15
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Он напомнил, что некоторые западные и украинские аналитики сообщают, якобы у ВС РФ сформированы от семи до десяти бригад, а противник сейчас пытается понять, где они могут быть задействованы.По его словам, российское командование должно вновь “придумать что-то такое”.“А где — мы можем только гипотетически рассуждать. Можно под Харьковом, можно на Запорожье, можно в Донбассе. Кстати, судя по тому, какой вариант раздела Украины нам предложили американцы, граница будет проходить по Днепру. А самый короткий путь до Днепра лежит через Сумскую область”, — отметил собеседник издания.Стоит отметить, что ранее аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины заявил, что российская армия вышла на свой пик наступательной активности в этом году.Полный текст интервью Виктора Кутырь: России для ликвидации Сумского балкона ВСУ нужно разрушить мосты через Десну, Псел и Сейм читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250414/rossiyskaya-armiya-nastupaet-srazu-na-neskolkikh-napravleniyakh--deep-state-1062503400.html
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новости, россия, украина, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Кутырь рассказал, как ВС РФ могут использовать резервную группировку

05:15 20.04.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденные села в Курской области
Освобожденные села в Курской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Накопленные силы Россия может использовать на разных направлениях для прорыва и активного наступления. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
Он напомнил, что некоторые западные и украинские аналитики сообщают, якобы у ВС РФ сформированы от семи до десяти бригад, а противник сейчас пытается понять, где они могут быть задействованы.
“Тем более, скоро появится "зеленка", которая позволит нам прятать технику и накапливать личный состав. Мы в одном месте внезапно накопили силы, которых хватило для прорыва. А когда вы при прорыве преодолеваете расстояние в 5-10 километров, дроны не успевают наносить такие же эффективные удары, как при позиционном столкновении”, — заявил Кутырь.
По его словам, российское командование должно вновь “придумать что-то такое”.
“А где — мы можем только гипотетически рассуждать. Можно под Харьковом, можно на Запорожье, можно в Донбассе. Кстати, судя по тому, какой вариант раздела Украины нам предложили американцы, граница будет проходить по Днепру. А самый короткий путь до Днепра лежит через Сумскую область”, — отметил собеседник издания.
Стоит отметить, что ранее аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины заявил, что российская армия вышла на свой пик наступательной активности в этом году.
- РИА Новости, 1920, 14.04.2025
14 апреля, 11:11
Российская армия наступает сразу на нескольких направлениях — Deep StateВойска российской армии продвигаются на нескольких направлениях. Об этом 14 апреля сообщил аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины
Полный текст интервью Виктора Кутырь: России для ликвидации Сумского балкона ВСУ нужно разрушить мосты через Десну, Псел и Сейм читайте на сайте Украина.ру.
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