"Звездный щит" мимо Украины: почему Киеву не дали полноценный доступ к Starshield - 23.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261023/zvezdnyy-schit-mimo-ukrainy-pochemu-kievu-ne-dali-polnotsennyy-dostup-k-starshield-1084020422.html
"Звездный щит" мимо Украины: почему Киеву не дали полноценный доступ к Starshield
"Звездный щит" мимо Украины: почему Киеву не дали полноценный доступ к Starshield - 23.10.2026 Украина.ру
"Звездный щит" мимо Украины: почему Киеву не дали полноценный доступ к Starshield
Спецподразделение Starshield — это тот же Starlink, переданный министерствам США, Пентагону и разведке, но с очень мощным шифрованием. Киев запрашивал доступ к этой системе для ударов по российской территории, но получал её лишь точечно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2026-10-23T20:30
2026-10-23T20:30
новости
украина
киев
сша
спутник
главные новости
главное
разведка
сво
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/17/1084019961_0:295:1255:1000_1920x0_80_0_0_f654a255976680fa33060f2717966674.png
Эксперт ответил на вопрос о запросе Киева на Starshield ("Звездный щит" — военное спецподразделение компании SpaceX Илона Маска, которое занимается созданием и обслуживанием низкоорбитальной спутниковой сети) и объяснил, что это за система, чем она отличается от Starlink и как её использовали на самом деле.По словам Кнутова, по Starshield с Киевом были некоторые договорённости. "Bloomberg как-то писал о том, что Starshield Украиной используется. Но это были отдельные случаи", — пояснил эксперт. То есть речь шла не о постоянном доступе, а о единичных эпизодах."Starshield это тот же самый Starlink, переданный некоторым министерствам США, Пентагону и разведке. Отличие состоит в том, что он имеет очень мощное шифрование", — отметил он. Именно поэтому система и предназначена для военных и разведывательных задач, а не для гражданского использования.Эксперт подчеркнул, что на эти спутники можно поставить аппаратуру радиотехнической разведки. "Информация, переданная таким образом, имеет приоритет. То есть информация со спутников Starshield сразу пойдет к месту назначения, а обычная гражданская или коммерческая информация будет обслуживаться во вторую очередь", — продолжил Кнутов."Но и это для Зеленского на сегодняшний день не столь принципиально", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия отрежет группировку ВСУ в Славянске, чтобы весной начать полное освобождение Донбасса" на сайте Украина.ру.Про другие интересные аспекты ситуации вокруг Украины — в материале "Дмитрий Евстафьев: Зеленский рассердил Трампа, потому что пообещал и не смог сломать Россию за 60 дней" на сайте Украина.ру.
украина
киев
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/17/1084019961_0:177:1255:1118_1920x0_80_0_0_e108eacf0f542c66c8343fee6d9f24df.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, сша, спутник, главные новости, главное, разведка, сво, новости сво, новости сво россия, дзен новости сво, связь, разведданные, starlink, война, война на украине, юрий кнутов, аналитики, аналитика, украина аналитика, аналитика событий на украине, дзен, украина.ру дзен, дзен сво, спецоперация
Новости, Украина, Киев, США, спутник, Главные новости, главное, разведка, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, дзен новости СВО, связь, разведданные, Starlink, война, война на Украине, Юрий Кнутов, аналитики, Аналитика, Украина аналитика, аналитика событий на Украине, Дзен, Украина.ру Дзен, дзен СВО, Спецоперация

"Звездный щит" мимо Украины: почему Киеву не дали полноценный доступ к Starshield

20:30 23.10.2026
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Спецподразделение Starshield — это тот же Starlink, переданный министерствам США, Пентагону и разведке, но с очень мощным шифрованием. Киев запрашивал доступ к этой системе для ударов по российской территории, но получал её лишь точечно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Эксперт ответил на вопрос о запросе Киева на Starshield ("Звездный щит" — военное спецподразделение компании SpaceX Илона Маска, которое занимается созданием и обслуживанием низкоорбитальной спутниковой сети) и объяснил, что это за система, чем она отличается от Starlink и как её использовали на самом деле.
По словам Кнутова, по Starshield с Киевом были некоторые договорённости. "Bloomberg как-то писал о том, что Starshield Украиной используется. Но это были отдельные случаи", — пояснил эксперт. То есть речь шла не о постоянном доступе, а о единичных эпизодах.
"Starshield это тот же самый Starlink, переданный некоторым министерствам США, Пентагону и разведке. Отличие состоит в том, что он имеет очень мощное шифрование", — отметил он. Именно поэтому система и предназначена для военных и разведывательных задач, а не для гражданского использования.
Эксперт подчеркнул, что на эти спутники можно поставить аппаратуру радиотехнической разведки. "Информация, переданная таким образом, имеет приоритет. То есть информация со спутников Starshield сразу пойдет к месту назначения, а обычная гражданская или коммерческая информация будет обслуживаться во вторую очередь", — продолжил Кнутов.
"Но и это для Зеленского на сегодняшний день не столь принципиально", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия отрежет группировку ВСУ в Славянске, чтобы весной начать полное освобождение Донбасса" на сайте Украина.ру.
Про другие интересные аспекты ситуации вокруг Украины — в материале "Дмитрий Евстафьев: Зеленский рассердил Трампа, потому что пообещал и не смог сломать Россию за 60 дней" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаКиевСШАспутникГлавные новостиглавноеразведкаСВОновости СВОновости СВО Россиядзен новости СВОсвязьразведданныеStarlinkвойнавойна на УкраинеЮрий КнутованалитикиАналитикаУкраина аналитикааналитика событий на УкраинеДзенУкраина.ру Дзендзен СВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:30"Звездный щит" мимо Украины: почему Киеву не дали полноценный доступ к Starshield
19:44Украина – якорь европейского милитаризма
19:30Возвращение "серой зоны": военный эксперт о том, куда ВС РФ ударят после Доброполья
19:00Андрей Сидоров: Трамп возобновит поддержку Украины, если после выборов в США решит, что ему это выгодно
18:42Российский газ — в Европу: Трамп резко поменял тактику по Украине
18:30Наступление на Павлоград: военный эксперт назвал главное условие для удара ВС РФ
18:23"Ты не настоящий!" Киевские людоловы поймали студента и бусифицировали его
18:22Социальное предпринимательство, фестиваль "Звёзды над Донбассом". 23 октября 2026 года, вечерний эфир 53:23
18:11Зеленский зря не учил историю – теперь она ему мстит
18:00Мелания Трамп договорилась по Алёшкам, закрытое небо над Москвой. Итоги 23 октября
17:46Со страхом смотрят под ноги: чего боится Запад после операций России в СВО
17:11Киев отказался помогать Польше расследовать взрыв своей ракеты
17:08"Деньги на школы, а не на войну!" Протесты в Европе только усиливаются
17:05Какую войну выиграл Зеленский и чем закончатся погромы в Европе: Гаспарян о следующей жертве
17:01Раскольник из ПЦУ устроил опрос – и получил неожиданные ответы украинцев
16:53США объявили о договорённостях РФ и Украины по прекращению огня в Алёшках с 29 октября
16:52Убил и вырвался: Германия выдала Украине беглого пограничника
16:47Осталось только посочувствовать: украинский бизнес окончательно умирает
16:09Дипломатический конфуз: как МИД Украины опозорился перед Китаем
16:00Рукотворные молнии Бисновата
Лента новостейМолния