https://ukraina.ru/20261023/zvezdnyy-schit-mimo-ukrainy-pochemu-kievu-ne-dali-polnotsennyy-dostup-k-starshield-1084020422.html

"Звездный щит" мимо Украины: почему Киеву не дали полноценный доступ к Starshield

"Звездный щит" мимо Украины: почему Киеву не дали полноценный доступ к Starshield - 23.10.2026 Украина.ру

"Звездный щит" мимо Украины: почему Киеву не дали полноценный доступ к Starshield

Спецподразделение Starshield — это тот же Starlink, переданный министерствам США, Пентагону и разведке, но с очень мощным шифрованием. Киев запрашивал доступ к этой системе для ударов по российской территории, но получал её лишь точечно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2026-10-23T20:30

2026-10-23T20:30

2026-10-23T20:30

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Эксперт ответил на вопрос о запросе Киева на Starshield ("Звездный щит" — военное спецподразделение компании SpaceX Илона Маска, которое занимается созданием и обслуживанием низкоорбитальной спутниковой сети) и объяснил, что это за система, чем она отличается от Starlink и как её использовали на самом деле.По словам Кнутова, по Starshield с Киевом были некоторые договорённости. "Bloomberg как-то писал о том, что Starshield Украиной используется. Но это были отдельные случаи", — пояснил эксперт. То есть речь шла не о постоянном доступе, а о единичных эпизодах."Starshield это тот же самый Starlink, переданный некоторым министерствам США, Пентагону и разведке. Отличие состоит в том, что он имеет очень мощное шифрование", — отметил он. Именно поэтому система и предназначена для военных и разведывательных задач, а не для гражданского использования.Эксперт подчеркнул, что на эти спутники можно поставить аппаратуру радиотехнической разведки. "Информация, переданная таким образом, имеет приоритет. То есть информация со спутников Starshield сразу пойдет к месту назначения, а обычная гражданская или коммерческая информация будет обслуживаться во вторую очередь", — продолжил Кнутов."Но и это для Зеленского на сегодняшний день не столь принципиально", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия отрежет группировку ВСУ в Славянске, чтобы весной начать полное освобождение Донбасса" на сайте Украина.ру.Про другие интересные аспекты ситуации вокруг Украины — в материале "Дмитрий Евстафьев: Зеленский рассердил Трампа, потому что пообещал и не смог сломать Россию за 60 дней" на сайте Украина.ру.

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