https://ukraina.ru/20261024/starlink-na-meteozondakh-u-granitsy-ekspert-raskryl-kak-zelenskiy-obmanyval-ssha-1084022858.html

Starlink на метеозондах у границы: эксперт раскрыл, как Зеленский обманывал США

Starlink на метеозондах у границы: эксперт раскрыл, как Зеленский обманывал США - 24.10.2026 Украина.ру

Starlink на метеозондах у границы: эксперт раскрыл, как Зеленский обманывал США

Не получив Starshield для ударов по российской территории, Украина нашла обходной путь: ставила терминалы на метеозонды над приграничными с Россией территориями. Таким образом дроны ВСУ наносили удары по Курской и Брянской областям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2026-10-24T05:30

2026-10-24T05:30

2026-10-24T05:30

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Эксперт ответил на вопрос о том, почему Штаты не предоставили Киеву Starshield для ударов по российской территории, — и объяснил, как Украина обходила этот отказ.По информации Кнутова, Зеленский уже несколько раз пытался обманывать американцев. "Он уже несколько раз пытался обманывать американцев, когда украинская сторона устанавливала Starlink на метеозонды, которые запускали над территориями, граничащими с Российской Федерацией", — пояснил эксперт. То есть речь шла не об одном эпизоде, а о повторяющейся практике."За счет этого дроны могли использовать спутники, которые поддерживают этот тип связи, на приграничных территориях России", — отметил он. Украинские метеозонды поднимали терминалы Starlink в воздух, и дроны получали связь там, где ее не было.С помощью этих спутников, подчеркнул эксперт, ВСУ могли наносить удары по территориям Курской и Брянской областей — то есть могли применять беспилотники в приграничных российских регионах."Это доказанный факт, который на Украине предпочитают замалчивать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия отрежет группировку ВСУ в Славянске, чтобы весной начать полное освобождение Донбасса" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты ситуации вокруг Украины — в материале "Дмитрий Евстафьев: Зеленский рассердил Трампа, потому что пообещал и не смог сломать Россию за 60 дней" на сайте Украина.ру.

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