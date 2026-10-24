"Виталик, ты гений!": Ищенко рассказал, как Кличко продвигают в президенты Украины - 24.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261024/vitalik-ty-geniy-ischenko-rasskazal-kak-klichko-prodvigayut-v-prezidenty-ukrainy-1083994611.html
"Виталик, ты гений!": Ищенко рассказал, как Кличко продвигают в президенты Украины
"Виталик, ты гений!": Ищенко рассказал, как Кличко продвигают в президенты Украины - 24.10.2026 Украина.ру
"Виталик, ты гений!": Ищенко рассказал, как Кличко продвигают в президенты Украины
Виталия Кличко убеждают, что он будет президентом, ещё со времён Ющенко: для "сшивания" страны нужна компромиссная фигура, которая устроит и Восток, и Запад. И для Зеленского он вполне реальный конкурент. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-10-24T06:22
2026-10-24T06:22
новости
украина
киев
запад
владимир кличко
владимир зеленский
ростислав ищенко
украина.ру
выборы
парламентские выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/0b/15/1051190778_0:0:1300:731_1920x0_80_0_0_bc7d8921eecc974623fecd07df132b17.jpg
Отвечая на вопрос о противостоянии киевского мэра и Владимира Зеленского, эксперт объяснил, какую роль Кличко прочат в украинской политике.Ищенко отметил: Зеленский и Кличко по старой привычке обвиняют друг друга, и оба не правы. "Как Кличко мог подготовиться к отражению воздушных ударов? Он же мэр Киева, а не командующий ПВО Украины", — пояснил эксперт. Заявления мэра Киева о том, что Зеленский не подготовился к зиме, выглядят абсурдно: это должны делать региональные власти.При этом, отметил Ищенко, у каждого своя цель — у Зеленского убрать мэра и освоить его территорию и финансы, у Кличко — сместить Зеленского и выйти на общеукраинский уровень. "Кличко убедили в том, что он будет президентом еще при [Викторе] Ющенко. И сейчас его убеждают в том же", — продолжил он."Для перевыборов нужна компромиссная фигура, потому что есть восток Украины, который не хочет видеть националиста президентом, а есть запад Украины, который не хочет видеть никого с востока президентом", — пояснил Ищенко. По его мнению, сейчас Кличко убеждают в том, что он подходит и Востоку, и Западу: "для Востока, Виталик, ты боксёр, а для Запада ты гений, которых не рождало человечество"."На Востоке таких людей, как Кличко, президентами не видят. Но в Киеве этого еще не знают. Они привыкли жить даже не вчерашним, а позавчерашним днем", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Россия заставит Европу оценить убытки от Украины, чтобы предотвратить новую войну" на сайте Украина.ру.Актуальный материал на тему переговоров по Украине: "Украина и Европа зашли в тупик. А Трамп "просто не любит Зеленского" на сайте Украина.ру.
украина
киев
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/0b/15/1051190778_132:0:1225:820_1920x0_80_0_0_5c4fff12b90c6234253d0915e0ed24fe.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, запад, владимир кличко, владимир зеленский, ростислав ищенко, украина.ру, выборы, парламентские выборы, новости украины, новости украина ру, зеленский сегодня, главные новости, главное, президент украины, сво, прогнозы сво, прогноз, прогнозы по украине, прогноз по украине, дзен новости сво, украина.ру дзен, дзен сво
Новости, Украина, Киев, Запад, Владимир Кличко, Владимир Зеленский, Ростислав Ищенко, Украина.ру, выборы, парламентские выборы, Новости Украины, новости Украина ру, Зеленский сегодня, Главные новости, главное, президент Украины, СВО, прогнозы СВО, прогноз, прогнозы по Украине, прогноз по Украине, дзен новости СВО, Украина.ру Дзен, дзен СВО

"Виталик, ты гений!": Ищенко рассказал, как Кличко продвигают в президенты Украины

06:22 24.10.2026
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / vitaliyklitschko
- РИА Новости, 1920, 24.10.2026
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / vitaliyklitschko
Читать в
ДзенTelegram
Виталия Кличко убеждают, что он будет президентом, ещё со времён Ющенко: для "сшивания" страны нужна компромиссная фигура, которая устроит и Восток, и Запад. И для Зеленского он вполне реальный конкурент. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о противостоянии киевского мэра и Владимира Зеленского, эксперт объяснил, какую роль Кличко прочат в украинской политике.
Ищенко отметил: Зеленский и Кличко по старой привычке обвиняют друг друга, и оба не правы. "Как Кличко мог подготовиться к отражению воздушных ударов? Он же мэр Киева, а не командующий ПВО Украины", — пояснил эксперт. Заявления мэра Киева о том, что Зеленский не подготовился к зиме, выглядят абсурдно: это должны делать региональные власти.
При этом, отметил Ищенко, у каждого своя цель — у Зеленского убрать мэра и освоить его территорию и финансы, у Кличко — сместить Зеленского и выйти на общеукраинский уровень. "Кличко убедили в том, что он будет президентом еще при [Викторе] Ющенко. И сейчас его убеждают в том же", — продолжил он.
"Для перевыборов нужна компромиссная фигура, потому что есть восток Украины, который не хочет видеть националиста президентом, а есть запад Украины, который не хочет видеть никого с востока президентом", — пояснил Ищенко.
По его мнению, сейчас Кличко убеждают в том, что он подходит и Востоку, и Западу: "для Востока, Виталик, ты боксёр, а для Запада ты гений, которых не рождало человечество".
"На Востоке таких людей, как Кличко, президентами не видят. Но в Киеве этого еще не знают. Они привыкли жить даже не вчерашним, а позавчерашним днем", — констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Россия заставит Европу оценить убытки от Украины, чтобы предотвратить новую войну" на сайте Украина.ру.
Актуальный материал на тему переговоров по Украине: "Украина и Европа зашли в тупик. А Трамп "просто не любит Зеленского" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаКиевЗападВладимир КличкоВладимир ЗеленскийРостислав ИщенкоУкраина.рувыборыпарламентские выборыНовости Украиныновости Украина руЗеленский сегодняГлавные новостиглавноепрезидент УкраиныСВОпрогнозы СВОпрогнозпрогнозы по Украинепрогноз по Украинедзен новости СВОУкраина.ру Дзендзен СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:19"Мэр-мародёр": как Кличко убивает Киев и почему его не снимут с должности
06:30Ростислав Ищенко: Зеленский сделал все для того, чтобы США захотели примерно наказать Украину
06:22"Виталик, ты гений!": Ищенко рассказал, как Кличко продвигают в президенты Украины
06:03Украину полностью разрушат. А Зеленский собрался править вечно
05:30Starlink на метеозондах у границы: эксперт раскрыл, как Зеленский обманывал США
04:30"Дипстрайки" не взлетят: Кнутов раскрыл, какие дроны ВСУ затронут ограничения Starlink
20:30"Звездный щит" мимо Украины: почему Киеву не дали полноценный доступ к Starshield
19:44Украина – якорь европейского милитаризма
19:30Возвращение "серой зоны": военный эксперт о том, куда ВС РФ ударят после Доброполья
19:00Андрей Сидоров: Трамп возобновит поддержку Украины, если после выборов в США решит, что ему это выгодно
18:42Российский газ — в Европу: Трамп резко поменял тактику по Украине
18:30Наступление на Павлоград: военный эксперт назвал главное условие для удара ВС РФ
18:23"Ты не настоящий!" Киевские людоловы поймали студента и бусифицировали его
18:22Социальное предпринимательство, фестиваль "Звёзды над Донбассом". 23 октября 2026 года, вечерний эфир 53:23
18:11Зеленский зря не учил историю – теперь она ему мстит
18:00Мелания Трамп договорилась по Алёшкам, закрытое небо над Москвой. Итоги 23 октября
17:46Со страхом смотрят под ноги: чего боится Запад после операций России в СВО
17:11Киев отказался помогать Польше расследовать взрыв своей ракеты
17:08"Деньги на школы, а не на войну!" Протесты в Европе только усиливаются
17:05Какую войну выиграл Зеленский и чем закончатся погромы в Европе: Гаспарян о следующей жертве
Лента новостейМолния