https://ukraina.ru/20261024/vitalik-ty-geniy-ischenko-rasskazal-kak-klichko-prodvigayut-v-prezidenty-ukrainy-1083994611.html

"Виталик, ты гений!": Ищенко рассказал, как Кличко продвигают в президенты Украины

"Виталик, ты гений!": Ищенко рассказал, как Кличко продвигают в президенты Украины - 24.10.2026 Украина.ру

"Виталик, ты гений!": Ищенко рассказал, как Кличко продвигают в президенты Украины

Виталия Кличко убеждают, что он будет президентом, ещё со времён Ющенко: для "сшивания" страны нужна компромиссная фигура, которая устроит и Восток, и Запад. И для Зеленского он вполне реальный конкурент. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-10-24T06:22

2026-10-24T06:22

2026-10-24T06:22

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Отвечая на вопрос о противостоянии киевского мэра и Владимира Зеленского, эксперт объяснил, какую роль Кличко прочат в украинской политике.Ищенко отметил: Зеленский и Кличко по старой привычке обвиняют друг друга, и оба не правы. "Как Кличко мог подготовиться к отражению воздушных ударов? Он же мэр Киева, а не командующий ПВО Украины", — пояснил эксперт. Заявления мэра Киева о том, что Зеленский не подготовился к зиме, выглядят абсурдно: это должны делать региональные власти.При этом, отметил Ищенко, у каждого своя цель — у Зеленского убрать мэра и освоить его территорию и финансы, у Кличко — сместить Зеленского и выйти на общеукраинский уровень. "Кличко убедили в том, что он будет президентом еще при [Викторе] Ющенко. И сейчас его убеждают в том же", — продолжил он."Для перевыборов нужна компромиссная фигура, потому что есть восток Украины, который не хочет видеть националиста президентом, а есть запад Украины, который не хочет видеть никого с востока президентом", — пояснил Ищенко. По его мнению, сейчас Кличко убеждают в том, что он подходит и Востоку, и Западу: "для Востока, Виталик, ты боксёр, а для Запада ты гений, которых не рождало человечество"."На Востоке таких людей, как Кличко, президентами не видят. Но в Киеве этого еще не знают. Они привыкли жить даже не вчерашним, а позавчерашним днем", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Россия заставит Европу оценить убытки от Украины, чтобы предотвратить новую войну" на сайте Украина.ру.Актуальный материал на тему переговоров по Украине: "Украина и Европа зашли в тупик. А Трамп "просто не любит Зеленского" на сайте Украина.ру.

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