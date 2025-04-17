Дрон ВСУ нейтрализован в 300 метрах от площадки Запорожской АЭС - 17.04.2025 Украина.ру
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Дрон ВСУ нейтрализован в 300 метрах от площадки Запорожской АЭС
Дрон ВСУ нейтрализован в 300 метрах от площадки Запорожской АЭС - 17.04.2025 Украина.ру
Дрон ВСУ нейтрализован в 300 метрах от площадки Запорожской АЭС
Дрон украинской армии нейтрализован рядом с территорией Запорожской АЭС. Об этом 17 апреля сообщила администрация атомной станции.
2025-04-17T11:17
2025-04-17T11:17
новости
запорожская аэс
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"Дрон ВСУ был нейтрализован в 300 метрах от территории площадки Запорожской АЭС около корпуса "Г", где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. В результате атаки никто не пострадал. Разрушений нет", - сказано в официальном заявлении.Там также отмечено, что находящиеся на атомной станции инспекторы МАГАТЭ уведомлены о происшедшем."Атаки ВСУ являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленными МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН", - подчёркнуто в публикации официального телеграм-канала атомной электростанции.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Мораторий на удары по объектам энергетики – всё. Что дальше?
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новости, запорожская аэс, вооруженные силы украины, магатэ, всу, дроны, атомная энергетика, атомная электростанция, атомные электростанции, запорожская область, аэс, сво
Новости, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ, ВСУ, дроны, атомная энергетика, атомная электростанция, атомные электростанции, Запорожская область, АЭС, СВО

Дрон ВСУ нейтрализован в 300 метрах от площадки Запорожской АЭС

11:17 17.04.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Дрон украинской армии нейтрализован рядом с территорией Запорожской АЭС. Об этом 17 апреля сообщила администрация атомной станции.
"Дрон ВСУ был нейтрализован в 300 метрах от территории площадки Запорожской АЭС около корпуса "Г", где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. В результате атаки никто не пострадал. Разрушений нет", - сказано в официальном заявлении.
Там также отмечено, что находящиеся на атомной станции инспекторы МАГАТЭ уведомлены о происшедшем.
"Атаки ВСУ являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленными МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН", - подчёркнуто в публикации официального телеграм-канала атомной электростанции.
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Мораторий на удары по объектам энергетики – всё. Что дальше?
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