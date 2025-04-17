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Дрон ВСУ нейтрализован в 300 метрах от площадки Запорожской АЭС

Дрон ВСУ нейтрализован в 300 метрах от площадки Запорожской АЭС - 17.04.2025 Украина.ру

Дрон ВСУ нейтрализован в 300 метрах от площадки Запорожской АЭС

Дрон украинской армии нейтрализован рядом с территорией Запорожской АЭС. Об этом 17 апреля сообщила администрация атомной станции.

2025-04-17T11:17

2025-04-17T11:17

2025-04-17T11:17

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"Дрон ВСУ был нейтрализован в 300 метрах от территории площадки Запорожской АЭС около корпуса "Г", где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. В результате атаки никто не пострадал. Разрушений нет", - сказано в официальном заявлении.Там также отмечено, что находящиеся на атомной станции инспекторы МАГАТЭ уведомлены о происшедшем."Атаки ВСУ являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленными МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН", - подчёркнуто в публикации официального телеграм-канала атомной электростанции.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Мораторий на удары по объектам энергетики – всё. Что дальше?

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новости, запорожская аэс, вооруженные силы украины, магатэ, всу, дроны, атомная энергетика, атомная электростанция, атомные электростанции, запорожская область, аэс, сво