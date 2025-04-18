https://ukraina.ru/20250418/orban-zayavil-o-porazhenii-zapada-v-ukrainskom-konflikte-1062589931.html

Орбан заявил о поражении Запада в украинском конфликте

Орбан заявил о поражении Запада в украинском конфликте - 18.04.2025 Украина.ру

Орбан заявил о поражении Запада в украинском конфликте

Запад вступил в прокси-войну на Украине и проиграл ее, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью венгерскому YouTube-каналу Öt

2025-04-18T07:15

2025-04-18T07:15

2025-04-18T07:18

новости

украина

виктор орбан

сша

запад

александр чаленко

дональд трамп

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1b/1058404158_0:0:480:270_1920x0_80_0_0_96e80da8c7620620d50b7b5bc76caece.jpg

"Запад проиграл эту войну, что стало огромным бременем для всего западного мира. Проиграть войну - это серьезно. То, что это прокси-война, в наши дни уже не подвергается сомнению в мыслящих сообществах, (а если нет - ред.), то это не мыслящие сообщества... За украинцами стоит западный мир, который проигрывает эту войну. И даже проиграл", - сказал Орбан.Венгерский премьер отметил, что президент США Дональд Трамп преподносит выход Америки из конфликта и усилия по его урегулированию как спасение США от "очень серьезного поражения".Ранее он уже отмечал, что на саммите ЕС прочитал в глазах европейских лидеров признание того, что Украина проиграла в конфликте.Подробнее - в материале Александра Чаленко Писатель Владимир Видеманн: От конфликта на Украине Европа проиграла, а выиграли США и Россия на сайте Украина.ру.

украина

сша

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, виктор орбан, сша, запад, александр чаленко, дональд трамп, ес