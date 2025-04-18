Орбан заявил о поражении Запада в украинском конфликте - 18.04.2025 Украина.ру
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Орбан заявил о поражении Запада в украинском конфликте
Орбан заявил о поражении Запада в украинском конфликте - 18.04.2025 Украина.ру
Орбан заявил о поражении Запада в украинском конфликте
Запад вступил в прокси-войну на Украине и проиграл ее, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью венгерскому YouTube-каналу Öt
2025-04-18T07:15
2025-04-18T07:18
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"Запад проиграл эту войну, что стало огромным бременем для всего западного мира. Проиграть войну - это серьезно. То, что это прокси-война, в наши дни уже не подвергается сомнению в мыслящих сообществах, (а если нет - ред.), то это не мыслящие сообщества... За украинцами стоит западный мир, который проигрывает эту войну. И даже проиграл", - сказал Орбан.Венгерский премьер отметил, что президент США Дональд Трамп преподносит выход Америки из конфликта и усилия по его урегулированию как спасение США от "очень серьезного поражения".Ранее он уже отмечал, что на саммите ЕС прочитал в глазах европейских лидеров признание того, что Украина проиграла в конфликте.Подробнее - в материале Александра Чаленко Писатель Владимир Видеманн: От конфликта на Украине Европа проиграла, а выиграли США и Россия на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Виктор Орбан, США, Запад, Александр Чаленко, Дональд Трамп, ЕС

Орбан заявил о поражении Запада в украинском конфликте

07:15 18.04.2025 (обновлено: 07:18 18.04.2025)
 
Виктор Орбан
Виктор Орбан
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Запад вступил в прокси-войну на Украине и проиграл ее, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью венгерскому YouTube-каналу Öt
"Запад проиграл эту войну, что стало огромным бременем для всего западного мира. Проиграть войну - это серьезно. То, что это прокси-война, в наши дни уже не подвергается сомнению в мыслящих сообществах, (а если нет - ред.), то это не мыслящие сообщества... За украинцами стоит западный мир, который проигрывает эту войну. И даже проиграл", - сказал Орбан.
Венгерский премьер отметил, что президент США Дональд Трамп преподносит выход Америки из конфликта и усилия по его урегулированию как спасение США от "очень серьезного поражения".
"В Западной Европе ситуация гораздо сложнее, поскольку здесь таких изменений нет. Здесь есть продолжение, и европейские лидеры не решаются признать, что они проиграли эту войну. Они втянули Европу в войну, которую в конечном итоге проиграли", - добавил Орбан.
Ранее он уже отмечал, что на саммите ЕС прочитал в глазах европейских лидеров признание того, что Украина проиграла в конфликте.
Подробнее - в материале Александра Чаленко Писатель Владимир Видеманн: От конфликта на Украине Европа проиграла, а выиграли США и Россия на сайте Украина.ру.
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