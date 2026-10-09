"Не останется ничего": Украине предрекли страшное будущее - 09.10.2026 Украина.ру
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"Не останется ничего": Украине предрекли страшное будущее
"Не останется ничего": Украине предрекли страшное будущее - 09.10.2026 Украина.ру
"Не останется ничего": Украине предрекли страшное будущее
В экспертном сообществе обсуждают "мирные" тренды в украинской политической тусовке и спорят, действительно ли это борьба за мир
2026-10-09T06:06
2026-10-09T06:06
эксклюзив
украина
россия
харьков
владимир зеленский
игорь терехов
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Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* ранее заявил, что Украина проигрывает войну, теряет людей, денег нет, потому надо добиваться мира. Правда, он же выступил против поданного его коллегой Анной Скороход проекта изменений в Конституцию с отказом от вступления в НАТО.По мнению Гончаренко, "голосовать это можно, но не сейчас", сначала надо договориться с Россией, например, о приостановке боевых действий по линии фронта.А депутат парламента от партии "Слуга народа", глава комитета по финансам Даниил Гетманцев высказался в том духе, что большинство украинцев поддерживают переговоры, они за мир, пусть и на тяжелых условиях, но таких, которые "обеспечат прекращение войны навсегда".Что происходит?По его мнению, все происходящее позволяет предположить, что выборы на Украине пройдут в горизонте до полутора лет – "иначе такой ранний старт не имеет смысла".Кущ в своем телеграм-канале подчеркнул, что в нынешних условиях на Украине "партия войны" - те, кто выступает против любого компромисса, надеется победить РФ, а "партия мира" – те, кто считает, что ситуация ухудшается и нужно идти на компромисс, поскольку дальше будет только хуже.Кто в этом разгорающемся споре одержит верх, судить рано. В любом случае, нарождающаяся "партия мира" для многих из тех, кто знаком с украинской политической кухней, пока выглядит крайне подозрительно.Политолог Михаил Павлив в беседе с журналистом Александром Шелестом** отметил, что историю с "партией мира" придумали на Банковой еще весной, но "есть большое подозрение, что все это вышло из-под контроля".Почему? Потому, что "у Зеленского гигантские проблемы с европейцами, с Трампом, с НАБУ" - и вот некоторые джентльмены решили на веслах отплывать от тонущего "Титаника" и пересаживаются в шлюпки, предполагает эксперт.По его словам, если произошло санкционированное мероприятие на Майдане (митинг за прекращение войны), то вполне могут произойти и несанкционированные."Потому что на самом деле мир и завершение войны – это идея фикс в обществе украинском. Люди только этим и живут, кроме Зеленского, естественно, его ближайшего окружения, которые бенефициары войны в политическом смысле, по части властных полномочий и заработка. Все остальные живут в ожидании, когда же это, наконец-то, закончится", - сказал Павлив.Он выразил уверенность в том, что "мирная идея" в любом случае заживет своей жизнью, а "политическую мутную пену смоет неизбежно" - дело в том, что у Украины нет ресурса продолжать войну, люди гибнут, дезертируют, "бусификация" давно не покрывает потерь."Где они людей возьмут?", - задал вопрос политолог. По его мнению, воевать уже некому и "все заканчивается для них (для киевского режима – Ред.) … людей не будет, ПВО не будет, денег не будет, промышленности не будет – ничего не будет".А что Зеленский? Он на инициативы депутатов ответил, что нельзя "прогибаться" под Россию, потому что так "Украину сломают". Следовательно, война продолжится.И она продолжается. Тяжело приходится не только Киеву. Вот мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что если стороны не достигнут так называемого энергетического перемирия, то наступающая зима будет для города очень тяжелой.Но значит ли это, что режим уже на пороге краха? В эфире украинского телемарафона мэр отметил, что никакой паники среди харьковчан нет. Он рассказал, что в городе сейчас проживают 1 млн 400 тысяч человек, из них 225 тысяч – вынужденные переселенцы из Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областей – оттуда, где идут боевые действия.Какой-то тенденции выезда людей из Харькова не наблюдается, отметил Терехов. В то же время, по его словам, зимой город будет переживать более серьезные проблемы, нежели в прежние отопительные сезоны. В некоторых районах созданы "энергоострова", именно благодаря им пережили предыдущую зиму. Но превратить весь Харьков в такой "остров" невозможно.Терехов также сообщил, что в городе построено 10 подземных школ, переоборудовано 7 станций метро, всего в городе 24 безопасных пространства, где учатся дети. Но этого недостаточно, нужно построить еще, как минимум, столько же подземных школ, это требует ресурсов. Нужны и подземные детсады, потому что сегодня на поверхности они работать не могут.Тут невольно вспоминается угроза Петра Порошенко*** - "их дети будут сидеть в подвалах". Он же не о харьковских детях говорил? Но - уже давно не до иронии и не до сарказма. По обе стороны фронта страдают дети, страдают их родители, страдают простые люди.Что дальше? Украинский политтехнолог Андрей Золотарев в эфире канала LibertyUA отметил, что на Украине уже "выносятся" остатки экономического потенциала, на этом фоне можно ожидать, что страну ждут какие-то "политические пертурбации".Во всяком случае, по мнению эксперта, "возможно, голос сторонников прекращения войны будет звучать в ближайшие месяцы намного громче, нежели ещё месяц-два тому назад".*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Иностранный агент***Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
https://ukraina.ru/20261005/poyti-i-podpisat-chto-to-s-putinym-ukrainskie-eksperty-vzmolilis-o-mire-1083597195.html
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Андрей Лубенский
Андрей Лубенский
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5
4.7
96
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, харьков, владимир зеленский, игорь терехов
Эксклюзив, Украина, Россия, Харьков, Владимир Зеленский, Игорь Терехов

"Не останется ничего": Украине предрекли страшное будущее

06:06 09.10.2026
 
© РИА Новости . Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкПанихида памяти по погибшим членам экипажа самолета Ил-76 во Львове
Панихида памяти по погибшим членам экипажа самолета Ил-76 во Львове - РИА Новости, 1920, 09.10.2026
© РИА Новости . Павел Паламарчук
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Андрей Лубенский
автор издания Украина.ру
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В экспертном сообществе обсуждают "мирные" тренды в украинской политической тусовке и спорят, действительно ли это борьба за мир
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* ранее заявил, что Украина проигрывает войну, теряет людей, денег нет, потому надо добиваться мира. Правда, он же выступил против поданного его коллегой Анной Скороход проекта изменений в Конституцию с отказом от вступления в НАТО.
По мнению Гончаренко, "голосовать это можно, но не сейчас", сначала надо договориться с Россией, например, о приостановке боевых действий по линии фронта.
А депутат парламента от партии "Слуга народа", глава комитета по финансам Даниил Гетманцев высказался в том духе, что большинство украинцев поддерживают переговоры, они за мир, пусть и на тяжелых условиях, но таких, которые "обеспечат прекращение войны навсегда".
Что происходит?
"Тема войны и мира становится политическим инструментом сегментирования и дальнейшей консолидации по нескольким ядрам базового электората. Это будет такое же деление, как когда-то по вопросам языка, внешней ориентации и так далее. То есть политтехнологи нашли новый ключ по сегментации общества на электоральные группы", - считает украинский экономист Алексей Кущ.
По его мнению, все происходящее позволяет предположить, что выборы на Украине пройдут в горизонте до полутора лет – "иначе такой ранний старт не имеет смысла".
Кущ в своем телеграм-канале подчеркнул, что в нынешних условиях на Украине "партия войны" - те, кто выступает против любого компромисса, надеется победить РФ, а "партия мира" – те, кто считает, что ситуация ухудшается и нужно идти на компромисс, поскольку дальше будет только хуже.
Кто в этом разгорающемся споре одержит верх, судить рано. В любом случае, нарождающаяся "партия мира" для многих из тех, кто знаком с украинской политической кухней, пока выглядит крайне подозрительно.
Политолог Михаил Павлив в беседе с журналистом Александром Шелестом** отметил, что историю с "партией мира" придумали на Банковой еще весной, но "есть большое подозрение, что все это вышло из-под контроля".
Почему? Потому, что "у Зеленского гигантские проблемы с европейцами, с Трампом, с НАБУ" - и вот некоторые джентльмены решили на веслах отплывать от тонущего "Титаника" и пересаживаются в шлюпки, предполагает эксперт.
По его словам, если произошло санкционированное мероприятие на Майдане (митинг за прекращение войны), то вполне могут произойти и несанкционированные.
"Потому что на самом деле мир и завершение войны – это идея фикс в обществе украинском. Люди только этим и живут, кроме Зеленского, естественно, его ближайшего окружения, которые бенефициары войны в политическом смысле, по части властных полномочий и заработка. Все остальные живут в ожидании, когда же это, наконец-то, закончится", - сказал Павлив.
Он выразил уверенность в том, что "мирная идея" в любом случае заживет своей жизнью, а "политическую мутную пену смоет неизбежно" - дело в том, что у Украины нет ресурса продолжать войну, люди гибнут, дезертируют, "бусификация" давно не покрывает потерь.
"Где они людей возьмут?", - задал вопрос политолог.
По его мнению, воевать уже некому и "все заканчивается для них (для киевского режима – Ред.) … людей не будет, ПВО не будет, денег не будет, промышленности не будет – ничего не будет".
А что Зеленский? Он на инициативы депутатов ответил, что нельзя "прогибаться" под Россию, потому что так "Украину сломают". Следовательно, война продолжится.
И она продолжается. Тяжело приходится не только Киеву. Вот мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что если стороны не достигнут так называемого энергетического перемирия, то наступающая зима будет для города очень тяжелой.
Но значит ли это, что режим уже на пороге краха? В эфире украинского телемарафона мэр отметил, что никакой паники среди харьковчан нет. Он рассказал, что в городе сейчас проживают 1 млн 400 тысяч человек, из них 225 тысяч – вынужденные переселенцы из Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областей – оттуда, где идут боевые действия.
Какой-то тенденции выезда людей из Харькова не наблюдается, отметил Терехов. В то же время, по его словам, зимой город будет переживать более серьезные проблемы, нежели в прежние отопительные сезоны. В некоторых районах созданы "энергоострова", именно благодаря им пережили предыдущую зиму. Но превратить весь Харьков в такой "остров" невозможно.
- РИА Новости, 1920, 05.10.2026
5 октября, 06:06
"Пойти и подписать что-то с Путиным": украинские эксперты взмолились о миреБоевые действия продолжаются, потери растут, инфраструктура Украины может быть полностью разрушена. В экспертном сообществе обсуждают, есть ли еще возможность у Киева и Москвы о чем-то договориться
Терехов также сообщил, что в городе построено 10 подземных школ, переоборудовано 7 станций метро, всего в городе 24 безопасных пространства, где учатся дети. Но этого недостаточно, нужно построить еще, как минимум, столько же подземных школ, это требует ресурсов. Нужны и подземные детсады, потому что сегодня на поверхности они работать не могут.
Тут невольно вспоминается угроза Петра Порошенко*** - "их дети будут сидеть в подвалах". Он же не о харьковских детях говорил? Но - уже давно не до иронии и не до сарказма. По обе стороны фронта страдают дети, страдают их родители, страдают простые люди.
Что дальше? Украинский политтехнолог Андрей Золотарев в эфире канала LibertyUA отметил, что на Украине уже "выносятся" остатки экономического потенциала, на этом фоне можно ожидать, что страну ждут какие-то "политические пертурбации".
Во всяком случае, по мнению эксперта, "возможно, голос сторонников прекращения войны будет звучать в ближайшие месяцы намного громче, нежели ещё месяц-два тому назад".
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**Иностранный агент
***Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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