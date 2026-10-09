https://ukraina.ru/20261009/vo-vsekh-regionakh-rossii-nachalas-planovaya-proverka-sistem-opovescheniya-1083699407.html

Во всех регионах России началась плановая проверка систем оповещения

Во всех регионах России началась плановая проверка систем оповещения - 09.10.2026 Украина.ру

Во всех регионах России началась плановая проверка систем оповещения

Комплексная плановая проверка работоспособности систем оповещения населения утром 9 октября началась в регионах страны. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России

2026-10-09T07:22

2026-10-09T07:22

2026-10-09T07:22

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Система оповещения предназначена для своевременного доведения до населения сигнала при возникновении угрозы или чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия уже проходят в восточных и сибирских регионах."Девятого октября плановая масштабная проверка систем оповещения населения пройдёт в регионах страны", — говорится в сообщении."В ходе мероприятий включат электросирены и громкоговорители, а эфир общедоступных телеканалов и радиостанций заменят информационными сообщениями", — уточняет ведомство.Еще одним каналом связи являетсяя мобильное приложение "МЧС России".Граждан призывают, услышав звук сирены, сохранять спокойствие, включить любой общедоступный телеканал или радио и прослушать сообщение. "Комплексные проверки проводят регулярно, чтобы оценить работоспособность системы оповещения и готовность экстренных служб к реагированию на чрезвычайные ситуации. Предыдущий тестовый запуск осуществлялся в марте этого года", — напоминает ведомство.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261009/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1083698602.html

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украина.ру, новости, россия, мчс рф, российские сети вещания и оповещения, тревога, проверка, сигналы