Во всех регионах России началась плановая проверка систем оповещения - 09.10.2026 Украина.ру
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Во всех регионах России началась плановая проверка систем оповещения
Во всех регионах России началась плановая проверка систем оповещения - 09.10.2026 Украина.ру
Во всех регионах России началась плановая проверка систем оповещения
Комплексная плановая проверка работоспособности систем оповещения населения утром 9 октября началась в регионах страны. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России
2026-10-09T07:22
2026-10-09T07:22
украина.ру
новости
россия
мчс рф
российские сети вещания и оповещения
тревога
проверка
сигналы
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Система оповещения предназначена для своевременного доведения до населения сигнала при возникновении угрозы или чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия уже проходят в восточных и сибирских регионах."Девятого октября плановая масштабная проверка систем оповещения населения пройдёт в регионах страны", — говорится в сообщении."В ходе мероприятий включат электросирены и громкоговорители, а эфир общедоступных телеканалов и радиостанций заменят информационными сообщениями", — уточняет ведомство.Еще одним каналом связи являетсяя мобильное приложение "МЧС России".Граждан призывают, услышав звук сирены, сохранять спокойствие, включить любой общедоступный телеканал или радио и прослушать сообщение. "Комплексные проверки проводят регулярно, чтобы оценить работоспособность системы оповещения и готовность экстренных служб к реагированию на чрезвычайные ситуации. Предыдущий тестовый запуск осуществлялся в марте этого года", — напоминает ведомство.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261009/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1083698602.html
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украина.ру, новости, россия, мчс рф, российские сети вещания и оповещения, тревога, проверка, сигналы
Украина.ру, Новости, Россия, МЧС РФ, Российские сети вещания и оповещения, тревога, проверка, сигналы

Во всех регионах России началась плановая проверка систем оповещения

07:22 09.10.2026
 
© РИА Новости . Виталий АньковСистема оповещения населения
Система оповещения населения - РИА Новости, 1920, 09.10.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Комплексная плановая проверка работоспособности систем оповещения населения утром 9 октября началась в регионах страны. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России
Система оповещения предназначена для своевременного доведения до населения сигнала при возникновении угрозы или чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия уже проходят в восточных и сибирских регионах.
"Девятого октября плановая масштабная проверка систем оповещения населения пройдёт в регионах страны", — говорится в сообщении.
"В ходе мероприятий включат электросирены и громкоговорители, а эфир общедоступных телеканалов и радиостанций заменят информационными сообщениями", — уточняет ведомство.
Еще одним каналом связи являетсяя мобильное приложение "МЧС России".
Граждан призывают, услышав звук сирены, сохранять спокойствие, включить любой общедоступный телеканал или радио и прослушать сообщение.
"Комплексные проверки проводят регулярно, чтобы оценить работоспособность системы оповещения и готовность экстренных служб к реагированию на чрезвычайные ситуации. Предыдущий тестовый запуск осуществлялся в марте этого года", — напоминает ведомство.
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