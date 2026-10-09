https://ukraina.ru/20261009/minoborony-rf-dolozhilo-o-sbitykh-za-sutki-nad-regionami-rossii-bpla-1083697724.html

Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки над регионами России БПЛА

Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки над регионами России БПЛА - 09.10.2026 Украина.ру

Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки над регионами России БПЛА

Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 113 украинских беспилотников, за сутки — 512. Об этом Минобороны РФ вечером 8 октября сообщило в своём телеграм-канале

2026-10-09T01:06

2026-10-09T01:06

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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью."В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 113 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Курской, Омской, Орловской, Свердловской, Тюменской, Владимирской областей, Московского региона, Башкирии и над акваторией Чёрного моря.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 7 октября до 8:00 мск 8 октября, над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Башкирии, Татарстана и над акваторией Чёрного моря дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 399 украинских беспилотников.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 512 украинских ударных БПЛА дальнего действия.Ранее сообщалось, что силы ПВО за предшествующий день перехватили и уничтожили над регионами России 59 украинских беспилотника, за сутки — 370.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261008/lnr-podverglas-massirovannym-atakam-troe-pogibshikh-shest-ranenykh-1083690611.html

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украина.ру, россия, крым, черное море, белгородская область, брянская область, курская область, орловская область, тюменская область, московская область, волгоградская область, воронежская область, липецк, оренбургская область, пенза, ростовская область, рязанская область, самара, саратовская область, смоленск, ульяновская область, татарстан, минобороны рф, пво, бпла, бпла сегодня, атака бпла, атака украины сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины, спецоперация, сво