Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки над регионами России БПЛА - 09.10.2026 Украина.ру
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Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки над регионами России БПЛА
Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки над регионами России БПЛА - 09.10.2026 Украина.ру
Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки над регионами России БПЛА
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 113 украинских беспилотников, за сутки — 512. Об этом Минобороны РФ вечером 8 октября сообщило в своём телеграм-канале
2026-10-09T01:06
2026-10-09T03:37
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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью."В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 113 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Курской, Омской, Орловской, Свердловской, Тюменской, Владимирской областей, Московского региона, Башкирии и над акваторией Чёрного моря.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 7 октября до 8:00 мск 8 октября, над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Башкирии, Татарстана и над акваторией Чёрного моря дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 399 украинских беспилотников.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 512 украинских ударных БПЛА дальнего действия.Ранее сообщалось, что силы ПВО за предшествующий день перехватили и уничтожили над регионами России 59 украинских беспилотника, за сутки — 370.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки над регионами России БПЛА

01:06 09.10.2026 (обновлено: 03:37 09.10.2026)
 
© РИА Новости . Михаил ФомичевРабота войск ПВО
Работа войск ПВО - РИА Новости, 1920, 09.10.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 113 украинских беспилотников, за сутки — 512. Об этом Минобороны РФ вечером 8 октября сообщило в своём телеграм-канале
Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью.
"В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 113 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.
Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Курской, Омской, Орловской, Свердловской, Тюменской, Владимирской областей, Московского региона, Башкирии и над акваторией Чёрного моря.
По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 7 октября до 8:00 мск 8 октября, над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Башкирии, Татарстана и над акваторией Чёрного моря дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 399 украинских беспилотников.
Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 512 украинских ударных БПЛА дальнего действия.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за предшествующий день перехватили и уничтожили над регионами России 59 украинских беспилотника, за сутки — 370.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 08.10.2026
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