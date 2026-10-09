"Подпиливают тросы": Самойлов раскрыл, когда "Герани" обрушат мосты через Днепр - 09.10.2026 Украина.ру
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"Подпиливают тросы": Самойлов раскрыл, когда "Герани" обрушат мосты через Днепр
"Подпиливают тросы": Самойлов раскрыл, когда "Герани" обрушат мосты через Днепр - 09.10.2026 Украина.ру
"Подпиливают тросы": Самойлов раскрыл, когда "Герани" обрушат мосты через Днепр
Россия пока только пристреливается по мостам Киева. Пока удары "Гераней" не приводят к серьёзным разрушениям, но показывают, что дроны могут подпилить тросы на вантовых мостах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
2026-10-09T06:30
2026-10-09T06:56
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Говоря о тактике ударов по киевским мостам, собеседник Украина.ру пояснил: Россия пока только пристреливается, отрабатывая проходы между зонами ПВО и уточняя координаты.Самойлов заявил, что Россия пока наносит демонстративные удары. Эти удары не приводят к серьезным разрушениям переправ, но показывают, что российские беспилотники могут "подпилить" тросы на вантовых мостах, а также разрушить дорожное полотно. Самойлов уточнил, что ракеты могут лететь в условиях жесткой траектории, привязанной к интернациональной системе управления. "А это полный режим радиомолчания без всяких доводок: лазерных целеуказаний и спутникового обмена данными", — отметил он.Эксперт добавил, что 2,5 тонны боевой части у ракеты KN-30 снесут опору или пролет. "Напомню, что в "Газели", которая использовалась во время теракта на Крымском мосту, было 1,5 тонны взрывчатки. Тогда пролет полностью не сломался, но наклонился. Его пришлось менять. Тут все то же самое", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Алексей Самойлов: Если Россия продолжит удары по мостам в Киеве, к лету ВСУ придется оставить Левобережье" в дзен-канале Украина.ру.Больше про ситуацию в зоне СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: У России появилось универсальное оружие от БПЛА и боеприпасы, которые сломают тыл ВСУ" в дзен-канале Украина.ру.
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"Подпиливают тросы": Самойлов раскрыл, когда "Герани" обрушат мосты через Днепр

06:30 09.10.2026 (обновлено: 06:56 09.10.2026)
 
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- РИА Новости, 1920, 09.10.2026
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Россия пока только пристреливается по мостам Киева. Пока удары "Гераней" не приводят к серьёзным разрушениям, но показывают, что дроны могут подпилить тросы на вантовых мостах. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов
Говоря о тактике ударов по киевским мостам, собеседник Украина.ру пояснил: Россия пока только пристреливается, отрабатывая проходы между зонами ПВО и уточняя координаты.
Самойлов заявил, что Россия пока наносит демонстративные удары. Эти удары не приводят к серьезным разрушениям переправ, но показывают, что российские беспилотники могут "подпилить" тросы на вантовых мостах, а также разрушить дорожное полотно.

"Это пристрелочные выстрелы. Мы сейчас отрабатываем проходы между зонами ПВО и уточняем координаты", — подчеркнул эксперт.

Самойлов уточнил, что ракеты могут лететь в условиях жесткой траектории, привязанной к интернациональной системе управления. "А это полный режим радиомолчания без всяких доводок: лазерных целеуказаний и спутникового обмена данными", — отметил он.
Эксперт добавил, что 2,5 тонны боевой части у ракеты KN-30 снесут опору или пролет. "Напомню, что в "Газели", которая использовалась во время теракта на Крымском мосту, было 1,5 тонны взрывчатки. Тогда пролет полностью не сломался, но наклонился. Его пришлось менять. Тут все то же самое", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Алексей Самойлов: Если Россия продолжит удары по мостам в Киеве, к лету ВСУ придется оставить Левобережье" в дзен-канале Украина.ру.
Больше про ситуацию в зоне СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: У России появилось универсальное оружие от БПЛА и боеприпасы, которые сломают тыл ВСУ" в дзен-канале Украина.ру.
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