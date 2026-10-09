https://ukraina.ru/20261009/fury-ne-doedut-kogda-rossiya-okonchatelno-obrushit-postavki-vsu--mnenie-eksperta-1083692706.html

Фуры не доедут: когда Россия окончательно обрушит поставки ВСУ — мнение эксперта

Фуры не доедут: когда Россия окончательно обрушит поставки ВСУ — мнение эксперта - 09.10.2026 Украина.ру

Фуры не доедут: когда Россия окончательно обрушит поставки ВСУ — мнение эксперта

Изготовить большое количество ракет Украина не может, потому что Россия успешно уничтожает базовые производственные объекты. А завозить их в больших количествах очень сложно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов

2026-10-09T05:30

2026-10-09T05:30

2026-10-09T05:30

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Комментируя недавний налёт ВСУ, в ходе которого ПВО успешно сбила 17 "Фламинго" и 1750 беспилотников, журналист поинтересовался: была ли это разовая акция или зимой ВСУ всё же смогут довести такую интенсивность до ежесуточной?По мнению Самойлова, изготовить большое количество ракет Украина не может, потому что ВС РФ успешно накрывают базовые производственные объекты. "Завозить ракеты в больших количествах тоже непросто. Если они повезут их автомобильным или железнодорожным транспортом, то мы это заметим. А морское сообщение мы серьёзно блокируем", — пояснил эксперт.По подсчётам собеседника издания, в одну фуру поместятся две-три крылатые ракеты FP-7. А вот FP-9 почти вдвое больше "Искандера", и поэтому в классическую 17-метровую фуру войдёт только одна такая ракета, добавил он.Отсюда простая арифметика: чтобы привезти 1000 ракет, Украине потребуется 250 грузовиков. И сколько бы дней ни ехала такая колонна из Польши, разведка это всё равно заметит, указал Самойлов.Эксперт подчеркнул, что у киевского режима сложности не с производством, а с логистикой. "Если летело 17 ракет, значит, подогнали 17 фур. И наша разведка продолжит делать всё, чтобы не дать противнику подвезти эти ракеты", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Алексей Самойлов: Если Россия продолжит удары по мостам в Киеве, к лету ВСУ придется оставить Левобережье" в дзен-канале Украина.ру.Про другие важные аспекты спецоперации — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: У России появилось универсальное оружие от БПЛА и боеприпасы, которые сломают тыл ВСУ" в дзен-канале Украина.ру.

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