Российские войска вновь пресекли попытку ВСУ деблокировать Харьковский котёл - 09.10.2026 Украина.ру
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Российские войска вновь пресекли попытку ВСУ деблокировать Харьковский котёл
Российские войска вновь пресекли попытку ВСУ деблокировать Харьковский котёл - 09.10.2026 Украина.ру
Российские войска вновь пресекли попытку ВСУ деблокировать Харьковский котёл
Формирования ВСУ предприняли очередную безуспешную попытку прорвать окружение на северо-востоке Харьковской области, потеряли технику и отошли на исходные позиции. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры утром 9 октября сообщает РИА Новости
2026-10-09T07:49
2026-10-09T07:54
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харьковская область
наступление вс рф
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котел
окружение всу
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Собеседник агентства рассказал, что в атаке, нацеленной на деблокирование находящихся в котле подразделений, участвовали две штурмовые группы 475-го отдельного штурмового полка ВСУ, выдвинувшиеся из района Великого Бурлука на боевых машинах "Козак"."Противник предпринял попытку прорыва окружения с внешней стороны силами двух штурмовых групп 475-го ошп ВСУ. Успеха не имел и с потерями отошёл на исходные позиции", — сообщил представитель силовых структур.По состоянию на начало сентября, в кольцо на севере Харьковской области находилось около 1,7 тысячи военных ВСУ. С тех пор российские войска непрерывно сжимают кольцо окружения, расширяют внешнюю зону контроля, наносят удары по пунктам управления БПЛА, фортификационным сооружениям, технике и живой силе противника.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261009/russkie-drony-nepobedimy-byvshiy-glava-google-shokiroval-zapad-voennoy-moschyu-rossii-1083697388.html
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украина.ру, россия, харьковская область, наступление вс рф, вс рф, сво, новости сво, спецоперация, котел, окружение всу, окружение, всу, потери всу, разгром всу, вооруженные силы украины, украина
Украина.ру, Россия, Харьковская область, наступление ВС РФ, ВС РФ, СВО, новости СВО, Спецоперация, котел, окружение ВСУ, окружение, ВСУ, потери ВСУ, разгром ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина

Российские войска вновь пресекли попытку ВСУ деблокировать Харьковский котёл

07:49 09.10.2026 (обновлено: 07:54 09.10.2026)
 
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCESУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.10.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
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Формирования ВСУ предприняли очередную безуспешную попытку прорвать окружение на северо-востоке Харьковской области, потеряли технику и отошли на исходные позиции. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры утром 9 октября сообщает РИА Новости
Собеседник агентства рассказал, что в атаке, нацеленной на деблокирование находящихся в котле подразделений, участвовали две штурмовые группы 475-го отдельного штурмового полка ВСУ, выдвинувшиеся из района Великого Бурлука на боевых машинах "Козак".
"Противник предпринял попытку прорыва окружения с внешней стороны силами двух штурмовых групп 475-го ошп ВСУ. Успеха не имел и с потерями отошёл на исходные позиции", — сообщил представитель силовых структур.
По состоянию на начало сентября, в кольцо на севере Харьковской области находилось около 1,7 тысячи военных ВСУ. С тех пор российские войска непрерывно сжимают кольцо окружения, расширяют внешнюю зону контроля, наносят удары по пунктам управления БПЛА, фортификационным сооружениям, технике и живой силе противника.
Герань-4 Сикер - РИА Новости, 1920, 09.10.2026
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