https://ukraina.ru/20261009/rossiyskie-voyska-vnov-presekli-popytku-vsu-deblokirovat-kharkovskiy-kotl-1083699731.html

Российские войска вновь пресекли попытку ВСУ деблокировать Харьковский котёл

Российские войска вновь пресекли попытку ВСУ деблокировать Харьковский котёл - 09.10.2026 Украина.ру

Российские войска вновь пресекли попытку ВСУ деблокировать Харьковский котёл

Формирования ВСУ предприняли очередную безуспешную попытку прорвать окружение на северо-востоке Харьковской области, потеряли технику и отошли на исходные позиции. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры утром 9 октября сообщает РИА Новости

2026-10-09T07:49

2026-10-09T07:49

2026-10-09T07:54

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Собеседник агентства рассказал, что в атаке, нацеленной на деблокирование находящихся в котле подразделений, участвовали две штурмовые группы 475-го отдельного штурмового полка ВСУ, выдвинувшиеся из района Великого Бурлука на боевых машинах "Козак"."Противник предпринял попытку прорыва окружения с внешней стороны силами двух штурмовых групп 475-го ошп ВСУ. Успеха не имел и с потерями отошёл на исходные позиции", — сообщил представитель силовых структур.По состоянию на начало сентября, в кольцо на севере Харьковской области находилось около 1,7 тысячи военных ВСУ. С тех пор российские войска непрерывно сжимают кольцо окружения, расширяют внешнюю зону контроля, наносят удары по пунктам управления БПЛА, фортификационным сооружениям, технике и живой силе противника.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261009/russkie-drony-nepobedimy-byvshiy-glava-google-shokiroval-zapad-voennoy-moschyu-rossii-1083697388.html

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