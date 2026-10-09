Российские войска вновь пресекли попытку ВСУ деблокировать Харьковский котёл
07:49 09.10.2026 (обновлено: 07:54 09.10.2026)
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCESУкраинские военнослужащие
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Формирования ВСУ предприняли очередную безуспешную попытку прорвать окружение на северо-востоке Харьковской области, потеряли технику и отошли на исходные позиции. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры утром 9 октября сообщает РИА Новости
Собеседник агентства рассказал, что в атаке, нацеленной на деблокирование находящихся в котле подразделений, участвовали две штурмовые группы 475-го отдельного штурмового полка ВСУ, выдвинувшиеся из района Великого Бурлука на боевых машинах "Козак".
"Противник предпринял попытку прорыва окружения с внешней стороны силами двух штурмовых групп 475-го ошп ВСУ. Успеха не имел и с потерями отошёл на исходные позиции", — сообщил представитель силовых структур.
По состоянию на начало сентября, в кольцо на севере Харьковской области находилось около 1,7 тысячи военных ВСУ. С тех пор российские войска непрерывно сжимают кольцо окружения, расширяют внешнюю зону контроля, наносят удары по пунктам управления БПЛА, фортификационным сооружениям, технике и живой силе противника.
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