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Утопленное БПЛА вблизи Болгарии судно ушло на глубину, поиски моряков прекращены

Утопленное БПЛА вблизи Болгарии судно ушло на глубину, поиски моряков прекращены - 09.10.2026 Украина.ру

Утопленное БПЛА вблизи Болгарии судно ушло на глубину, поиски моряков прекращены

Судно Alfa Watan, атакованное беспилотным летательным аппаратом в Чёрном море у берегов Болгарии 5 октября, опустилось на глубину два километра, что делает его недоступным для осмотра техническими средствами. Об этом 8 октября сообщило болгарское издание Maritime

2026-10-09T06:37

2026-10-09T06:37

2026-10-09T06:43

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Власти Болгарии допустили проведение подводного осмотра затонувшего судна при поддержке НАТО и Европейского агентства по морской безопасности (EMSA). Однако издание пишет о технических ограничениях, которые могут помешать этому."Как сообщил источник... в настоящее время EMSA располагает возможностью проводить подводные исследования на глубине до 1500 метров с помощью беспилотных дистанционно управляемых аппаратов (ROV)", — говорится в публикации.6 октября болгарские СМИ сообщили, что у берегов Болгарии дроны атаковали два торговых судна: одно затонуло, экипаж пропал без вести."Вчера вечером было совершено первое военное нападение на торговые суда в исключительной экономической зоне Болгарии на Чёрном море. Атаке подверглись суда Able и Alfa Watan", — писало издание Maritime.СМИ со ссылкой на болгарские и румынские власти уточнили, что судно Alfa Watan под флагом Того затонуло примерно в 70 морских милях от болгарского побережья. На втором судне, Able, возник пожар.По информации болгарского телеканала Nova, который связался с сирийскими СМИ из города Латакия, где расположен крупнейший порт страны, на борту сухогруза Alfa Watan находились шесть сирийских моряков.7 октября Морской спасательный центр Болгарии в Варне объявил о прекращении поисково-спасательной операции по поиску членов экипажа судна Alfa Watan, затонувшего после атаки дронов в течение около трёх минут. Восемнадцать моряков второго судна Able, на котором атака БПЛА вызвала сильный пожар, удалось эвакуировать.Позже премьер-министр Болгарии Румен Радев по итогам срочного заседания Консультативного совета по национальной безопасности сообщил, что обратится за помощью к партнёрам по НАТО и ЕС для расследования атаки дронов на торговые суда в исключительной экономической зоне страны.Президент Болгарии Илияна Йотова также предложила ввести мораторий на боевые действия в Чёрном море.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261008/idealnye-ubiytsy-korabley-terakt-s-podryvom-tankera-v-akvatorii-chernom-morya-kto-vinovat-i-chto-1083677709.html

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