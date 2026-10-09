Утопленное БПЛА вблизи Болгарии судно ушло на глубину, поиски моряков прекращены - 09.10.2026 Украина.ру
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Утопленное БПЛА вблизи Болгарии судно ушло на глубину, поиски моряков прекращены
Утопленное БПЛА вблизи Болгарии судно ушло на глубину, поиски моряков прекращены - 09.10.2026 Украина.ру
Утопленное БПЛА вблизи Болгарии судно ушло на глубину, поиски моряков прекращены
Судно Alfa Watan, атакованное беспилотным летательным аппаратом в Чёрном море у берегов Болгарии 5 октября, опустилось на глубину два километра, что делает его недоступным для осмотра техническими средствами. Об этом 8 октября сообщило болгарское издание Maritime
2026-10-09T06:37
2026-10-09T06:43
украина.ру
новости
болгария
черное море
нато
ес
судно
удары
удары дронами
бпла
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Власти Болгарии допустили проведение подводного осмотра затонувшего судна при поддержке НАТО и Европейского агентства по морской безопасности (EMSA). Однако издание пишет о технических ограничениях, которые могут помешать этому."Как сообщил источник... в настоящее время EMSA располагает возможностью проводить подводные исследования на глубине до 1500 метров с помощью беспилотных дистанционно управляемых аппаратов (ROV)", — говорится в публикации.6 октября болгарские СМИ сообщили, что у берегов Болгарии дроны атаковали два торговых судна: одно затонуло, экипаж пропал без вести."Вчера вечером было совершено первое военное нападение на торговые суда в исключительной экономической зоне Болгарии на Чёрном море. Атаке подверглись суда Able и Alfa Watan", — писало издание Maritime.СМИ со ссылкой на болгарские и румынские власти уточнили, что судно Alfa Watan под флагом Того затонуло примерно в 70 морских милях от болгарского побережья. На втором судне, Able, возник пожар.По информации болгарского телеканала Nova, который связался с сирийскими СМИ из города Латакия, где расположен крупнейший порт страны, на борту сухогруза Alfa Watan находились шесть сирийских моряков.7 октября Морской спасательный центр Болгарии в Варне объявил о прекращении поисково-спасательной операции по поиску членов экипажа судна Alfa Watan, затонувшего после атаки дронов в течение около трёх минут. Восемнадцать моряков второго судна Able, на котором атака БПЛА вызвала сильный пожар, удалось эвакуировать.Позже премьер-министр Болгарии Румен Радев по итогам срочного заседания Консультативного совета по национальной безопасности сообщил, что обратится за помощью к партнёрам по НАТО и ЕС для расследования атаки дронов на торговые суда в исключительной экономической зоне страны.Президент Болгарии Илияна Йотова также предложила ввести мораторий на боевые действия в Чёрном море.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261008/idealnye-ubiytsy-korabley-terakt-s-podryvom-tankera-v-akvatorii-chernom-morya-kto-vinovat-i-chto-1083677709.html
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украина.ру, новости, болгария, черное море, нато, ес, судно, удары, удары дронами, бпла, атака бпла, беспилотники, дроны, утонувшие, происшествия, атака, море, мир без границ
Украина.ру, Новости, Болгария, Черное море, НАТО, ЕС, судно, удары, Удары дронами, БПЛА, атака БПЛА, беспилотники, дроны, утонувшие, происшествия, атака, море, Мир без границ

Утопленное БПЛА вблизи Болгарии судно ушло на глубину, поиски моряков прекращены

06:37 09.10.2026 (обновлено: 06:43 09.10.2026)
 
© РИА Новости . Александр Пирагис / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.10.2026
© РИА Новости . Александр Пирагис
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Судно Alfa Watan, атакованное беспилотным летательным аппаратом в Чёрном море у берегов Болгарии 5 октября, опустилось на глубину два километра, что делает его недоступным для осмотра техническими средствами. Об этом 8 октября сообщило болгарское издание Maritime
Власти Болгарии допустили проведение подводного осмотра затонувшего судна при поддержке НАТО и Европейского агентства по морской безопасности (EMSA). Однако издание пишет о технических ограничениях, которые могут помешать этому.
"Как сообщил источник... в настоящее время EMSA располагает возможностью проводить подводные исследования на глубине до 1500 метров с помощью беспилотных дистанционно управляемых аппаратов (ROV)", — говорится в публикации.
6 октября болгарские СМИ сообщили, что у берегов Болгарии дроны атаковали два торговых судна: одно затонуло, экипаж пропал без вести.
"Вчера вечером было совершено первое военное нападение на торговые суда в исключительной экономической зоне Болгарии на Чёрном море. Атаке подверглись суда Able и Alfa Watan", — писало издание Maritime.
СМИ со ссылкой на болгарские и румынские власти уточнили, что судно Alfa Watan под флагом Того затонуло примерно в 70 морских милях от болгарского побережья. На втором судне, Able, возник пожар.
По информации болгарского телеканала Nova, который связался с сирийскими СМИ из города Латакия, где расположен крупнейший порт страны, на борту сухогруза Alfa Watan находились шесть сирийских моряков.
7 октября Морской спасательный центр Болгарии в Варне объявил о прекращении поисково-спасательной операции по поиску членов экипажа судна Alfa Watan, затонувшего после атаки дронов в течение около трёх минут. Восемнадцать моряков второго судна Able, на котором атака БПЛА вызвала сильный пожар, удалось эвакуировать.
Позже премьер-министр Болгарии Румен Радев по итогам срочного заседания Консультативного совета по национальной безопасности сообщил, что обратится за помощью к партнёрам по НАТО и ЕС для расследования атаки дронов на торговые суда в исключительной экономической зоне страны.
Президент Болгарии Илияна Йотова также предложила ввести мораторий на боевые действия в Чёрном море.
морской дрон СБУ - РИА Новости, 1920, 08.10.2026
Вчера, 09:46
Идеальные убийцы кораблей. Теракт с подрывом танкера в акватории Черного моря: кто виноват и что делатьВо вторник, 6 октября, в акватории Черного моря произошла атака безэкипажных катеров на танкер "Афрамакс Рио", перевозивший сырую нефть в Индию. Судно следовало под флагом Либерии и, по имеющимся данным, относится к так называемому теневому флоту. В результате удара на танкере вспыхнул мощный пожар, переросший в открытое горение нефти
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