Ждём прилёта? Британия создала в Киеве объект для российских ударов
05:34 09.10.2026 (обновлено: 05:35 09.10.2026)
В Киеве открылся специализированный бизнес-центр для малых и средних британских компаний, работающих с военной промышленностью. Об этом 8 октября сообщило министерство обороны Великобритании
Ключевой участник проекта — Национальная дирекция по вооружениям (National Armaments Director, NAD), которая является частью оборонного ведомства и отвечает за управление арсеналом британских вооруженных сил.
"На Украине открылся первый специализированный бизнес-центр для промышленных британских предприятий… Он стал результатом тесного сотрудничества между Национальной дирекцией по вооружениям (National Armaments Director, NAD), промышленными партнерами и представителями финансовой отрасли", — говорится в сообщении.
Отмечается, что центр будет помогать малым и средним предприятиям из Великобритании эффективнее работать с украинскими партнёрами в оборонной сфере, получать информацию о ситуации на местах, а также заниматься совместными разработками, производством и инвестициями.
Британия является одним из ключевых "опекунов" киевского режима, последовательно работающего на продолжение и эскалацию украинского конфликта. Россия неоднократно предупреждала, что поставки Киеву оружия и другие "недружественные" действия стран коллективного Запада и их союзников мешают урегулированию и являются "игрой с огнем".
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