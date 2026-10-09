Ждём прилёта? Британия создала в Киеве объект для российских ударов - 09.10.2026 Украина.ру
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Ждём прилёта? Британия создала в Киеве объект для российских ударов
Ждём прилёта? Британия создала в Киеве объект для российских ударов - 09.10.2026 Украина.ру
Ждём прилёта? Британия создала в Киеве объект для российских ударов
В Киеве открылся специализированный бизнес-центр для малых и средних британских компаний, работающих с военной промышленностью. Об этом 8 октября сообщило министерство обороны Великобритании
2026-10-09T05:34
2026-10-09T05:35
украина.ру
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минобороны
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лондон
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военная помощь украине
нато
военная эскалация
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Ключевой участник проекта — Национальная дирекция по вооружениям (National Armaments Director, NAD), которая является частью оборонного ведомства и отвечает за управление арсеналом британских вооруженных сил."На Украине открылся первый специализированный бизнес-центр для промышленных британских предприятий… Он стал результатом тесного сотрудничества между Национальной дирекцией по вооружениям (National Armaments Director, NAD), промышленными партнерами и представителями финансовой отрасли", — говорится в сообщении.Отмечается, что центр будет помогать малым и средним предприятиям из Великобритании эффективнее работать с украинскими партнёрами в оборонной сфере, получать информацию о ситуации на местах, а также заниматься совместными разработками, производством и инвестициями.Британия является одним из ключевых "опекунов" киевского режима, последовательно работающего на продолжение и эскалацию украинского конфликта. Россия неоднократно предупреждала, что поставки Киеву оружия и другие "недружественные" действия стран коллективного Запада и их союзников мешают урегулированию и являются "игрой с огнем".Подробнее о последних русофобских шагах Великобритании - в публикации Британия расширила ограничения против России: детали нового пакета.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261001/tekhnogiganty-ispolzuyut-ukrainu-kak-poligon-i-delayut-voynu-vechnoy-chto-pishut-zapadnye-smi-o-1083545881.html
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украина.ру, великобритания, британия, минобороны, впк, лондон, киев, военная помощь украине, нато, военная эскалация, россия, война на украине, мир без границ, новости, предприятие, малый бизнес, бизнес, бизнес-климат
Украина.ру, Великобритания, Британия, Минобороны, ВПК, Лондон, Киев, военная помощь Украине, НАТО, военная эскалация, Россия, война на Украине, Мир без границ, Новости, предприятие, малый бизнес, бизнес, бизнес-климат

Ждём прилёта? Британия создала в Киеве объект для российских ударов

05:34 09.10.2026 (обновлено: 05:35 09.10.2026)
 
© commons.wikimedia.org / Miks Uzans, Allied Joint Force Command Brunssum -шеврон Великобритания
шеврон Великобритания - РИА Новости, 1920, 09.10.2026
© commons.wikimedia.org / Miks Uzans, Allied Joint Force Command Brunssum -
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В Киеве открылся специализированный бизнес-центр для малых и средних британских компаний, работающих с военной промышленностью. Об этом 8 октября сообщило министерство обороны Великобритании
Ключевой участник проекта — Национальная дирекция по вооружениям (National Armaments Director, NAD), которая является частью оборонного ведомства и отвечает за управление арсеналом британских вооруженных сил.
"На Украине открылся первый специализированный бизнес-центр для промышленных британских предприятий… Он стал результатом тесного сотрудничества между Национальной дирекцией по вооружениям (National Armaments Director, NAD), промышленными партнерами и представителями финансовой отрасли", — говорится в сообщении.
Отмечается, что центр будет помогать малым и средним предприятиям из Великобритании эффективнее работать с украинскими партнёрами в оборонной сфере, получать информацию о ситуации на местах, а также заниматься совместными разработками, производством и инвестициями.
Британия является одним из ключевых "опекунов" киевского режима, последовательно работающего на продолжение и эскалацию украинского конфликта. Россия неоднократно предупреждала, что поставки Киеву оружия и другие "недружественные" действия стран коллективного Запада и их союзников мешают урегулированию и являются "игрой с огнем".
Подробнее о последних русофобских шагах Великобритании - в публикации Британия расширила ограничения против России: детали нового пакета.
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1 октября, 18:45
Техногиганты используют Украину как полигон и делают войну вечной: что пишут западные СМИ о конфликте Разрушительный украинский конфликт затягивается в том числе благодаря поддержке, которую Киеву предоставляют американские техногиганты, пишут западные СМИ. Номинально эта поддержка предоставляется по идеологическим причинам. Но в действительности речь идёт о весьма прибыльном бизнесе
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