https://ukraina.ru/20261009/zhdm-prilta-britaniya-sozdala-v-kieve-potentsialnyy-obekt-dlya-rossiyskikh-udarov-1083698870.html

Ждём прилёта? Британия создала в Киеве объект для российских ударов

Ждём прилёта? Британия создала в Киеве объект для российских ударов - 09.10.2026 Украина.ру

Ждём прилёта? Британия создала в Киеве объект для российских ударов

В Киеве открылся специализированный бизнес-центр для малых и средних британских компаний, работающих с военной промышленностью. Об этом 8 октября сообщило министерство обороны Великобритании

2026-10-09T05:34

2026-10-09T05:34

2026-10-09T05:35

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Ключевой участник проекта — Национальная дирекция по вооружениям (National Armaments Director, NAD), которая является частью оборонного ведомства и отвечает за управление арсеналом британских вооруженных сил."На Украине открылся первый специализированный бизнес-центр для промышленных британских предприятий… Он стал результатом тесного сотрудничества между Национальной дирекцией по вооружениям (National Armaments Director, NAD), промышленными партнерами и представителями финансовой отрасли", — говорится в сообщении.Отмечается, что центр будет помогать малым и средним предприятиям из Великобритании эффективнее работать с украинскими партнёрами в оборонной сфере, получать информацию о ситуации на местах, а также заниматься совместными разработками, производством и инвестициями.Британия является одним из ключевых "опекунов" киевского режима, последовательно работающего на продолжение и эскалацию украинского конфликта. Россия неоднократно предупреждала, что поставки Киеву оружия и другие "недружественные" действия стран коллективного Запада и их союзников мешают урегулированию и являются "игрой с огнем".Подробнее о последних русофобских шагах Великобритании - в публикации Британия расширила ограничения против России: детали нового пакета.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261001/tekhnogiganty-ispolzuyut-ukrainu-kak-poligon-i-delayut-voynu-vechnoy-chto-pishut-zapadnye-smi-o-1083545881.html

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