Посланники Трампа могут встретиться с Путиным в Москве в октябре — Axios - 09.10.2026 Украина.ру
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Посланники Трампа могут встретиться с Путиным в Москве в октябре — Axios
Посланники Трампа могут встретиться с Путиным в Москве в октябре — Axios - 09.10.2026 Украина.ру
Посланники Трампа могут встретиться с Путиным в Москве в октябре — Axios
Президент России Владимир Путин уже октябре может встретиться в Москве со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом в ночь на 9 октября пишет издание Axios
2026-10-09T02:56
2026-10-09T02:56
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стив уиткофф
джаред кушнер
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О намерении американских переговорщиков вскоре отправиться в Москву изданию сообщил неназванный источник."Уиткофф и Кушнер могут отправиться в Москву позднее в этом месяце для переговоров с Путиным", – говорится в публикации.По сообщениям американских официальных лиц, в пятницу, 9 октября, в Майами состоится встреча Уиткоффа и Кушнера с украинскими переговорщиками и европейскими чиновниками для обсуждения "новых идей и предложений" по преодолению тупиковой ситуации в конфликте на Украине.Уточняется, что в консультациях примут участие советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции, а также представители ЕС и НАТО.Президент России ранее принимал Уиткоффа и Кушнера в Кремле 5 сентября. Помощник российского лидера Юрий Ушаков впоследствии сообщил: Путин дал им чёткие и исчерпывающие оценки обстановки в зоне СВО, и американская сторона обязалась учитывать их в диалоге с Киевом. Затем американские переговорщики выехали на Украину, а 8 сентября президенты России и США провели телефонный разговор, в ходе которого Путин поддержал настрой Дональда Трампа на конструктивное партнерство.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, сми, сша, стив уиткофф, джаред кушнер, переговоры по украине 2026, москва, россия, владимир путин, украина, ес, нато, украинский конфликт, мир без границ, международные отношения, международная политика, война на украине, запад
Украина.ру, Новости, СМИ, США, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Переговоры по Украине 2026, Москва, Россия, Владимир Путин, Украина, ЕС, НАТО, Украинский конфликт, Мир без границ, международные отношения, Международная политика, война на Украине, Запад

Посланники Трампа могут встретиться с Путиным в Москве в октябре — Axios

02:56 09.10.2026
 
© РИА Новости . POOLПрезидент РФ Владимир Путин, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2026
© РИА Новости . POOL
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Президент России Владимир Путин уже октябре может встретиться в Москве со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом в ночь на 9 октября пишет издание Axios
О намерении американских переговорщиков вскоре отправиться в Москву изданию сообщил неназванный источник.
"Уиткофф и Кушнер могут отправиться в Москву позднее в этом месяце для переговоров с Путиным", – говорится в публикации.
По сообщениям американских официальных лиц, в пятницу, 9 октября, в Майами состоится встреча Уиткоффа и Кушнера с украинскими переговорщиками и европейскими чиновниками для обсуждения "новых идей и предложений" по преодолению тупиковой ситуации в конфликте на Украине.
Уточняется, что в консультациях примут участие советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции, а также представители ЕС и НАТО.
Президент России ранее принимал Уиткоффа и Кушнера в Кремле 5 сентября. Помощник российского лидера Юрий Ушаков впоследствии сообщил: Путин дал им чёткие и исчерпывающие оценки обстановки в зоне СВО, и американская сторона обязалась учитывать их в диалоге с Киевом. Затем американские переговорщики выехали на Украину, а 8 сентября президенты России и США провели телефонный разговор, в ходе которого Путин поддержал настрой Дональда Трампа на конструктивное партнерство.
- РИА Новости, 1920, 08.10.2026
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