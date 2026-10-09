https://ukraina.ru/20261009/poslanniki-trampa-mogut-vstretitsya-s-putinym-v-moskve-v-oktyabre--axios-1083698401.html

Посланники Трампа могут встретиться с Путиным в Москве в октябре — Axios

Посланники Трампа могут встретиться с Путиным в Москве в октябре — Axios - 09.10.2026 Украина.ру

Посланники Трампа могут встретиться с Путиным в Москве в октябре — Axios

Президент России Владимир Путин уже октябре может встретиться в Москве со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом в ночь на 9 октября пишет издание Axios

2026-10-09T02:56

2026-10-09T02:56

2026-10-09T02:56

украина.ру

новости

сми

сша

стив уиткофф

джаред кушнер

переговоры по украине 2026

москва

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/09/1083698278_0:0:1402:789_1920x0_80_0_0_53029ffe6d4e46f9301490a09d23f93f.jpg

О намерении американских переговорщиков вскоре отправиться в Москву изданию сообщил неназванный источник."Уиткофф и Кушнер могут отправиться в Москву позднее в этом месяце для переговоров с Путиным", – говорится в публикации.По сообщениям американских официальных лиц, в пятницу, 9 октября, в Майами состоится встреча Уиткоффа и Кушнера с украинскими переговорщиками и европейскими чиновниками для обсуждения "новых идей и предложений" по преодолению тупиковой ситуации в конфликте на Украине.Уточняется, что в консультациях примут участие советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции, а также представители ЕС и НАТО.Президент России ранее принимал Уиткоффа и Кушнера в Кремле 5 сентября. Помощник российского лидера Юрий Ушаков впоследствии сообщил: Путин дал им чёткие и исчерпывающие оценки обстановки в зоне СВО, и американская сторона обязалась учитывать их в диалоге с Киевом. Затем американские переговорщики выехали на Украину, а 8 сентября президенты России и США провели телефонный разговор, в ходе которого Путин поддержал настрой Дональда Трампа на конструктивное партнерство.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261008/sest-soyuznikov-i-dominirovat-nad-rabami-rubio-ozvuchil-programmu-zapada-1083682038.html

сша

москва

россия

украина

мир без границ

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, сми, сша, стив уиткофф, джаред кушнер, переговоры по украине 2026, москва, россия, владимир путин, украина, ес, нато, украинский конфликт, мир без границ, международные отношения, международная политика, война на украине, запад