https://ukraina.ru/20261009/poslanniki-trampa-mogut-vstretitsya-s-putinym-v-moskve-v-oktyabre--axios-1083698401.html
Посланники Трампа могут встретиться с Путиным в Москве в октябре — Axios
Посланники Трампа могут встретиться с Путиным в Москве в октябре — Axios - 09.10.2026 Украина.ру
Посланники Трампа могут встретиться с Путиным в Москве в октябре — Axios
Президент России Владимир Путин уже октябре может встретиться в Москве со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом в ночь на 9 октября пишет издание Axios
2026-10-09T02:56
2026-10-09T02:56
2026-10-09T02:56
украина.ру
новости
сми
сша
стив уиткофф
джаред кушнер
переговоры по украине 2026
москва
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/09/1083698278_0:0:1402:789_1920x0_80_0_0_53029ffe6d4e46f9301490a09d23f93f.jpg
О намерении американских переговорщиков вскоре отправиться в Москву изданию сообщил неназванный источник."Уиткофф и Кушнер могут отправиться в Москву позднее в этом месяце для переговоров с Путиным", – говорится в публикации.По сообщениям американских официальных лиц, в пятницу, 9 октября, в Майами состоится встреча Уиткоффа и Кушнера с украинскими переговорщиками и европейскими чиновниками для обсуждения "новых идей и предложений" по преодолению тупиковой ситуации в конфликте на Украине.Уточняется, что в консультациях примут участие советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции, а также представители ЕС и НАТО.Президент России ранее принимал Уиткоффа и Кушнера в Кремле 5 сентября. Помощник российского лидера Юрий Ушаков впоследствии сообщил: Путин дал им чёткие и исчерпывающие оценки обстановки в зоне СВО, и американская сторона обязалась учитывать их в диалоге с Киевом. Затем американские переговорщики выехали на Украину, а 8 сентября президенты России и США провели телефонный разговор, в ходе которого Путин поддержал настрой Дональда Трампа на конструктивное партнерство.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261008/sest-soyuznikov-i-dominirovat-nad-rabami-rubio-ozvuchil-programmu-zapada-1083682038.html
сша
москва
россия
украина
мир без границ
запад
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/09/1083698278_98:0:1298:900_1920x0_80_0_0_41f19d2ae349c5c57b7cf3ad200f3506.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, новости, сми, сша, стив уиткофф, джаред кушнер, переговоры по украине 2026, москва, россия, владимир путин, украина, ес, нато, украинский конфликт, мир без границ, международные отношения, международная политика, война на украине, запад
Украина.ру, Новости, СМИ, США, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Переговоры по Украине 2026, Москва, Россия, Владимир Путин, Украина, ЕС, НАТО, Украинский конфликт, Мир без границ, международные отношения, Международная политика, война на Украине, Запад
Посланники Трампа могут встретиться с Путиным в Москве в октябре — Axios
Президент России Владимир Путин уже октябре может встретиться в Москве со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом в ночь на 9 октября пишет издание Axios
О намерении американских переговорщиков вскоре отправиться в Москву изданию сообщил неназванный источник.
"Уиткофф и Кушнер могут отправиться в Москву позднее в этом месяце для переговоров с Путиным", – говорится в публикации.
По сообщениям американских официальных лиц, в пятницу, 9 октября, в Майами состоится встреча Уиткоффа и Кушнера с украинскими переговорщиками и европейскими чиновниками для обсуждения "новых идей и предложений" по преодолению тупиковой ситуации в конфликте на Украине.
Уточняется, что в консультациях примут участие советники по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции, а также представители ЕС и НАТО.
Президент России ранее принимал Уиткоффа и Кушнера в Кремле 5 сентября. Помощник российского лидера Юрий Ушаков впоследствии сообщил: Путин дал им чёткие и исчерпывающие оценки обстановки в зоне СВО, и американская сторона обязалась учитывать их в диалоге с Киевом. Затем американские переговорщики выехали на Украину, а 8 сентября президенты России и США провели телефонный разговор, в ходе которого Путин поддержал настрой Дональда Трампа на конструктивное партнерство.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.