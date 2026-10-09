Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию на Ближнем Востоке и двустороннее сотрудничество - 09.10.2026 Украина.ру
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Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию на Ближнем Востоке и двустороннее сотрудничество
Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию на Ближнем Востоке и двустороннее сотрудничество - 09.10.2026 Украина.ру
Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию на Ближнем Востоке и двустороннее сотрудничество
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи в Туркмении обсудили двусторонние отношения и обстановку на Ближнем Востоке. Об этом вечером 8 октября сообщается на официальном сайте Кремля
2026-10-09T02:04
2026-10-09T02:04
украина.ру
новости
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владимир путин
иран
масуд пезешкиани
ближний восток
туркмения
переговоры
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Путин прибыл в Туркменбаши для участия в заседании Совета глав стран СНГ и Каспийском экологическом саммите, на который приехали лидеры всех пяти прикаспийских государств, в том числе президент Ирана.Открывая встречу, президент России упомянул недавнюю встречу с иранским коллегой в Бишкеке на саммите Шанхайской организации сотрудничества и подчеркнул, что сейчас есть возможность поговорить о том, как складываются отношения двух государств, ситуация в регионе, "какова динамика всех этих процессов".Он отметил, что в экономической сфере процесс можно считать безусловно позитивным: "21 процент с лишним – рост товарооборота за прошлый год, да и в первые семь месяцев текущего года эта тенденция сохраняется".По словам российского лидера, гуманитарная сфера "тоже может служить хорошим примером для подражания, поскольку... очень много мероприятий проходит и в России, и в Иране в гуманитарной сфере".Путин отметил, что самая острая проблема сегодня — это ситуация в регионе."Мы знаем, что Иран принимает реальные попытки завершить конфликт, который разразился в регионе не по его вине", — сказал он, заверив коллегу, что Москва готова сделать всё, чтобы помочь Тегерану в урегулировании.Что же касается взаимодействия двух стран, то оно, по словам президента России, успешно развивается и укрепляется на основе подписанного в начале прошлого года фундаментального договора."В целом отношения наши укрепляются, и я попросил бы Вас передать самые наилучшие пожелания Верховному лидеру Ирана с пожеланиями благополучия и всего самого доброго", — сказал президент России.Пезешкиан, в свою очередь, поздравил Путина с днём рождения и поблагодарил его за развитие двусторонних отношений "практически во всех сферах", за позицию в регионе, а также на уровне Организации Объединённых Наций.Как сообщили в офисе президента Ирана по итогам переговоров, на них обсуждались вопросы укрепления экономического и стратегического сотрудничества в таких ключевых сферах, как энергетика, сельское хозяйство, транспорт и торговля.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, владимир путин, иран, масуд пезешкиани, ближний восток, туркмения, переговоры, мир без границ
Украина.ру, Новости, Россия, Владимир Путин, Иран, Масуд Пезешкиани, Ближний Восток, Туркмения, переговоры, Мир без границ

Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию на Ближнем Востоке и двустороннее сотрудничество

02:04 09.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей БобылевВладимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом
Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом - РИА Новости, 1920, 09.10.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи в Туркмении обсудили двусторонние отношения и обстановку на Ближнем Востоке. Об этом вечером 8 октября сообщается на официальном сайте Кремля
Путин прибыл в Туркменбаши для участия в заседании Совета глав стран СНГ и Каспийском экологическом саммите, на который приехали лидеры всех пяти прикаспийских государств, в том числе президент Ирана.
Открывая встречу, президент России упомянул недавнюю встречу с иранским коллегой в Бишкеке на саммите Шанхайской организации сотрудничества и подчеркнул, что сейчас есть возможность поговорить о том, как складываются отношения двух государств, ситуация в регионе, "какова динамика всех этих процессов".
Он отметил, что в экономической сфере процесс можно считать безусловно позитивным: "21 процент с лишним – рост товарооборота за прошлый год, да и в первые семь месяцев текущего года эта тенденция сохраняется".
По словам российского лидера, гуманитарная сфера "тоже может служить хорошим примером для подражания, поскольку... очень много мероприятий проходит и в России, и в Иране в гуманитарной сфере".
Путин отметил, что самая острая проблема сегодня — это ситуация в регионе.
"Мы знаем, что Иран принимает реальные попытки завершить конфликт, который разразился в регионе не по его вине", — сказал он, заверив коллегу, что Москва готова сделать всё, чтобы помочь Тегерану в урегулировании.
Что же касается взаимодействия двух стран, то оно, по словам президента России, успешно развивается и укрепляется на основе подписанного в начале прошлого года фундаментального договора.
"В целом отношения наши укрепляются, и я попросил бы Вас передать самые наилучшие пожелания Верховному лидеру Ирана с пожеланиями благополучия и всего самого доброго", — сказал президент России.
Пезешкиан, в свою очередь, поздравил Путина с днём рождения и поблагодарил его за развитие двусторонних отношений "практически во всех сферах", за позицию в регионе, а также на уровне Организации Объединённых Наций.
Как сообщили в офисе президента Ирана по итогам переговоров, на них обсуждались вопросы укрепления экономического и стратегического сотрудничества в таких ключевых сферах, как энергетика, сельское хозяйство, транспорт и торговля.
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