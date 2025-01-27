https://ukraina.ru/20250127/1060586850.html

Как изменился мир. Трамп вступил в резкий конфликт с Колумбией

Как изменился мир. Трамп вступил в резкий конфликт с Колумбией - 27.01.2025 Украина.ру

Как изменился мир. Трамп вступил в резкий конфликт с Колумбией

Как только первые американские военно-транспортные самолеты с депортируемыми иностранцами вылетели в страны Южной Америки, это сразу вызвало грандиозный скандал, рискуя безнадежно испортить отношения Дональда Трампа с руководителями стран региона

2025-01-27T12:00

2025-01-27T12:00

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Латиноамериканскую прессу возмутило, что их соотечественников везли на родину в наручниках, как преступников, хотя большинству из них даже не предъявили никаких обвинений. Колумбийцев среди них было особенно много, потому что в последние годы они массово поставляли в США людей разных профессий: и горничных, и сантехников.Некоторые из них прибыли в страну на законных основаниях, для легальной работы: подали свои документы на рассмотрения в местные миграционные офисы, не имели оружия, не представляли угрозы и ни от кого не прятались – облегчая задачу схватившим их американским правоохранителям.Даже российские зрители, в основном знакомые с жизнью далекой Колумбии по популярному сериалу "Нарко", наверняка помнят: колумбийские наркобароны во главе с Пабло Эскобаром в свое время вели кровавую войну именно за то, чтобы их не экстрагировали в США.Такие люди как раз были бы не против улететь обратно на родину, тем более за счет американского государства. Но под раздачу попали совсем другие, потому что американские ведомства спешили выполнить план по депутациям, спущенный из Белого дома.Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что больше не даст разрешения на посадку самолетам с депортируемыми колумбийцами – если им не обеспечат нормальную перевозку, согласно международным гуманитарным стандартам.Хотя в принципе он не выступает против депортаций, полагая это внутренним делом трамповского правительства."США не могут обращаться с мигрантами-колумбийцами, как с преступниками", – написал Петро, требуя создать для своих соотечественников "достойные условия", изменив процедуры депортации.Он даже послал в Вашингтон свой личный самолет, комфортный борт номер один, чтобы колумбийские граждане могли вернуться домой в нормальных условиях.Тем не менее Трамп воспринял все эти действия, как вызов, распорядившись закрыть визовый центр посольства США в Боготе. Причем американские визы пообещали не выдавать даже местным политикам, чиновникам, дипломатам. А у тех из них, кто находится сейчас в Америке, визы якобы немедленно аннулируют – заодно отобрав их у родственников.Также анонсированы усиленные таможенные и пограничные проверки всех грузов из Колумбии – по соображениям национальной безопасности. Ну и, конечно же, против Боготы решили ввести казначейские, банковские и финансовые санкции – фирменный прием Вашингтона, направленный против того, кто в чем-то с ним не согласен."Эти меры только начало. Мы не позволим правительству Колумбии нарушить свои правовые обязательства в отношении приема и возвращения преступников, которых они силой завезли в США" – написал в соцсети Дональд Трамп.Между тем каждый колумбиец, который уже научился ходить, хорошо знает: колумбийских преступников из Медельинского картеля или картеля Кали доставляли силой в США именно американские спецслужбы.Такая стратегия применялась со времен Рональда Рейгана. Причем это не всегда делалось для того, чтобы засадить бандитов в тюрьму, а, например, чтобы о чем-то с ними договориться, в обмен на некие индульгенции и преференции. Ведь не секрет, что именно наркобароны создавали по поручению американцев частные армии головорезов для борьбы против левых партизанских отрядов.Президент Колумбии Густаво Петро ответил на недружественные действия Трампа решением ввести зеркальные торговые пошлины против американцев.Торговый оборот между двумя странами составлял около пятидесяти миллиардов долларов. И хотя от взаимных карательных тарифов, конечно же, больше страдают колумбийцы, нельзя сказать, что ответные меры Боготы доставили бы радость американскому бизнесу.Кроме того, Петро напомнил, что в Колумбии нелегально находятся примерно 15 666 американцев, которым в ближайшее время будет необходимо будет легализовать свое пребывание в стране. Правда, что с ними будет в противном случае, он пока не сказал.Президент Колумбии понимает, что идет на большие риски.Он не исключил, что США попытаются отстранить его от власти, в результате путча или майдана, используя свое влияние среди оппозиционных колумбийских политиков военных или бывших ультраправых парамилитарес – многие из которых воевали в последние годы наемниками за Киев.Но пообещал, что в этом случае готов умереть, как легендарный президент Чили Сальвадор Альенде."Вы можете с вашей экономической мощью и высокомерием попытаться устроить государственный переворот, как это сделали с Альенде. Но я умру в рамках своего закона, я сопротивлялся пыткам и буду сопротивляться вам. Я не хочу, чтобы на стороне Колумбии были рабовладельцы, у нас их было много, и мы сами себя освободили.Вы убьете меня, но я выживу в лице моего народа, который был раньше вашего в Америке. Мы люди ветров, гор, Карибского моря и свободы.Колумбия теперь перестала смотреть на север, она смотрит на мир. С сегодняшнего дня Колумбия открыта для всего мира с распростертыми объятиями", – сказал Петро, буквально дословно повторяя тезисы о многополярности нового мира.Что же, американо-колумбийский кризис сам по себе показывает всем, что мир действительно стал другим.Тридцать или даже двадцать лет назад Колумбию называли южноамериканским Израилем. Страна была буквально усыпана американскими военными базами, разнообразные американские государственные агентства чувствовали себя в ней хозяевами, открывая ногою дверь в любой кабинет. А американские силовики стреляли в колумбийцев прямо в их собственной стране – зная, что за это им ничего не будет.Сейчас американское влияние упало в Колумбии настолько, что это государство, по слухам, даже не будет больше покупать американское оружие – хотя ясно, что в этом случае на местный рынок сразу же зайдут другие производители, как это уже случилось в свое время в соседней Венесуэле.И даже если в Вашингтоне попробуют отыграть ситуацию обратно, вновь поставив в Боготе послушное проамериканское правительство, учитывая общественные настроения, это скорее приведет Колумбию к очередной в ее истории гражданской войне. А продолжающиеся депортации колумбийцев будут постоянно подпитывать в этой стране антиамериканские настроения.То же самое происходит в других странах региона – например, в Бразилии. Ее власти тоже потребовали от США официальных извинений за унизительное отношение к бразильцам, которых тоже привезли на родину со связанными руками.Соответствующее видео широко разошлось в интернете, и любви к Вашингтону в самой большой стране континента оно не добавит.Конечно, несмотря на все заявления Петро, колумбийское правительство не будет ввязываться в серьезный конфликт в США.Уже поступили сообщения, что стороны конфликта несколько поостыли. Санкции против Колумбии не введут, если она будет принимать самолеты с нелегалами, с которыми якобы начнут обращаться более человечно.Тем не менее дипломаты латиноамериканских стран уже на днях проведут по этому вопросу несколько встреч, для выработки каких-то коллективных мер.Жесткое силовое давление США не сделают их привлекательными и любимыми для жителей региона. И при каком-нибудь стечении обстоятельств кризис может повториться в любой момент. Например, когда дело дойдет до Мексики."Вся трамповская программа массовой депортации нелегалов существенным образом зависит от непротивления стран, куда мигрантов будут депортировать. Потребуется и сотрудничество Мексики, причём активное.Если Трампу не удастся в ближайшее время сделать что-то с фрондой латиноамериканских государств, вся программа окажется под вопросом. Более того, демонстративное неподчинение Колумбии может выставить Трампа слабым даже в Западном полушарии. И какой тогда Панамский канал? Какая Гренландия?" – пишет американист Дмитрий Дробницкий в своем телеграм-канале.Также о решениях Трампа в отношении соседних стран – в материале Леонида Николенко Бумеранг Трампа. У США хотят забрать остров Пуэрто-Рико на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250122/1060454482.html

https://ukraina.ru/20230630/1047697067.html

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Сергей Котвицкий

эксклюзив, колумбия, сша, вашингтон, дональд трамп, рональд рейган