https://ukraina.ru/20250415/progressorstvo-popadantsev-i-fantazii-fantastov-1062532340.html

Прогрессорство попаданцев и фантазии фантастов

Прогрессорство попаданцев и фантазии фантастов - 15.04.2025 Украина.ру

Прогрессорство попаданцев и фантазии фантастов

Несколько дней назад скончался замечательный перуанский писатель Марио Варгас Льоса – автор невероятно актуального для современной Украины полудокументального романа "Праздник козла" об убийстве доминиканского диктатора Рафаэля Трухильо. Сам ход повествования навевает мысль – а ведь всё могло быть иначе, если бы не случайность…

2025-04-15T17:06

2025-04-15T17:06

2025-04-15T17:56

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Последние несколько десятилетий в России очень популярна художественная литература о "попаданцах". "Попаданчество" – своеобразный литературный приём, позволяющий без лишних интеллектуальных движений поместить героя в совершенно новую для читателя среду.Разновидностей "попаданчества" очень много. Самое безобидное (и самое бессмысленное) – описание приключений человека, который попадает из одного вымышленного мира в другой. Но нас интересует наиболее "прикладной" вариант, с лёгкой руки братьев Стругацких названный "прогрессорством". Это когда человек из условного настоящего (на самом деле оно может быть будущим или прошлым – по ситуации) попадает в прошлое и пытается исправить некие "ошибки" исторического процесса.Если не ошибаюсь, "прогрессорство" – именно отечественный, российский феномен. В мировой литературе сюжет, связанный с попаданием современника автора в прошлое не нов, но как мне кажется, не особенно популярен. Тот же "янки из Коннектикута при дворе короля Артура" просто стремился приспособиться к новым условиям, а не исправить что-то в прошлом. С другой стороны, это и естественно – откуда у янки прошлое-то? Да и вообще произведение сатирическое…В творчестве Ивана Ефремова и братьев Стругацких земляне отдалённого будущего пытаются исправить "ошибки", допущенные в земной истории, в инопланетных мирах, чье общественное устройство соответствует прошлому человечества.Классика тут, конечно, повесть "Трудно быть богом", где земляне из Института экспериментальной истории изучают (вмешиваться им формально запрещено, но они вмешиваются уже самим фактом включённого наблюдения) жизнь средневекового Арканара. Книга блестящая, ею зачитываются уже много поколений, она пережила (с большим трудом) две экранизации, но это всё не потому, что это "попаданчество" и "прогрессорство". Они тут выполняют роль внешнего оформления, причём выполнены на тяп-ляп – на надо быть специалистом по медиевистике, чтобы догадаться, что в ИЭИ или "базовая теория феодализма" хромает на обе ноги, или научные сотрудники (абсолютно неподготовленные – достаточно вспомнить Румату, которому по легенде полагается спать с придворными дамами, а он с ними не спит, потому что ему, видите ли, противно…) эту теорию не читали. Или то и другое разом.Сейчас, однако, такие "мягкие" варианты не проходят. Сейчас популярны варианты "жёсткие", когда попаданец, вооружённый современным послезнанием, попадает не куда-нибудь, а в наше отечественное прошлое и занимается самым настоящим прогрессорством – пытается провернуть исторический процесс так, как ему кажется правильным.Причина появления и популярности массы такой литературы понятна – это не столько падение цензуры (хотя очевидно – представить себе появление в СССР романа, в котором поправлялись бы действия непогрешимых советских вождей, совершенно немыслимо), сколько цивилизационная катастрофа 90-х. Естественно, возник запрос на такое прошлое, в котором это настоящее стало бы просто невозможно. Сейчас, кстати, запрос этот отнюдь не исчерпан.В общем случае (в отличие от Стругацких) перемещение происходит не в физической, а в информационной форме – в виде вселения современного нам разума в местную физическую оболочку с необходимым для выживания набором знаний (понятно, что в средневековом обществе нашего современника сразу же грохнут для выяснения, не является ли он, случайно, демоном – это в лучшем случае).Естественно, наиболее продуктивным выглядит подселение в тело какого-нибудь исторического деятеля (вот, например, "молодого и энергичного" 59-летнего Л.И. Брежнева), но не гнушаются и вымышленными персонажами, которые, разумеется, делают потом головокружительную карьеру.Такого рода произведения появляются и у состоявшихся писателей-фантастов ("Капитан Филибер" Андрея Валентинова), и у малоизвестных авторов, пишущих на сайте Author.Today (там произведения выкладываются по мере написания, а доступ к ним платный, что позволяет продавать своё творчество буквально "с колёс").Естественно, и литературное качество, и историческая проработанность текстов очень разные. Встречаются среди массы развлекалова настоящие бриллианты, оборудованные богатейшим научно-ссылочным аппаратом, позволяющим оценить эрудицию автора в выбранной эпохе и убедиться в реальности предлагаемых им альтернатив.Нельзя сказать, что я прочитал много такой литературы (повторюсь, что большая её часть – шлак, на который просто не хочется тратить время), но некоторые общие черты выделить можно.Прежде всего, как уже указано выше, ключевым моментом является желание "исправить ошибки" исторического процесса.Начиная с самого простого – отговорить Петра I от неудачного Прутского похода. Ну или напротив – направить его военные усилия не на Швецию, а именно в южном направлении, где до этого была создана неплохая база для экспансии ("Вечный мир" с Польшей на почве противостояния Османской империи). Альтернативам реальной истории, пусть даже не имеющей сослагательного наклонения, это не противоречит.Естественно, речь идёт не просто об исправлении, а о пересмотре истории в соответствии со своими представлениями о прекрасном.Представления бывают разными – авторы являются носителями различных идеологий, что иногда портит впечатление от неплохой, в принципе, задумки. Например, сторонник российской "либеральной оппозиции", восхищающийся российскими либералами XIX века, вызывает только недоумение – опыт подсказывает, что, попав в прошлое, он ничего не создаст и даже наворовать толком не сможет (те либералы, которые наворовать умеют, романов не пишут).В самом сюжете почти всегда есть ловушка, которую очень редко удаётся преодолеть – даже бойко написанное произведение остаётся интересным до тех пор, пока угадывается историческая реальность, меняющаяся в лучшую сторону. А вот когда начинается чистая историческая фантастика в совершенно другом мире… Это уже немного другой жанр.Периоды берутся разные, но, как правило, имеющие отношение к современной России – начиная примерно с XV века. Но чаще всего речь заходит о XX веке, на который пришлись наиболее радикальные изменения в жизни людей, в которые можно запихнуть буквально всё что угодно (опять же, отмена крепостного права в России XVIII века представляется задачей практически нерешаемой).С другой стороны, в XX веке трудно рассчитывать на установление контроля над черноморскими проливами и американскими колониями – а эти стратегические цели представляются актуальными для многих авторов.Общим местом также является ускорение технического прогресса, с тем, чтобы закрыть тупиковые направления и открыть перспективные. Это не так уж просто на самом деле – тут надо не только знать, какие изобретения и открытия будут актуальными (с этим-то как раз проще всего), но и создать условия, при которых та же паровая машина Ползунова будет востребована (для экономических условий России второй половины XVIII века она оказалась просто неактуальной).Встречаются и типичные ошибки. Например, мечта о небольшой по численности профессиональной армии, которая бьёт противника не числом, а подготовкой каждого солдата, новейшими тактическими приёмами и эффективной техникой. Поверить в опыт СВО, который показал, что такая стратегия работает, как минимум, не всегда, писателям оказывается довольно трудно.В результате появляются забавные моменты, когда, например, солдат XVIII-XIX века переодевают в униформу защитного цвета (в условиях линейной тактики и дымного пороха яркая форма помогала командирам увидеть своих солдат и отличить их от вражеских) или когда вражеские войска 1920-х годов громятся при помощи массы самолётов Р-1, при жизни особой эффективностью не отличавшихся, а массовое производство которых было противопоказано, поскольку они быстро устарели.Скорее всего, не работает "ударная взгонка" талантливых полководцев и управленцев – они ведь не с пустого места появились такие умные – им надо пройти определённый путь становления. Да и, к тому же, кто сказал, что Потёмкин, Суворов и Фонвизин такие уж уникумы? Да и вообще – тот же комкор Леонид Петровский, не погибни он в августе 41-го, мог, конечно, стать маршалом, как выживший Рокоссовский (он тоже войну начинал командующим корпусом), а мог остаться бесперспективным командармом…Естественно, не могли обойти авторы проблем украинского сепаратизма и специальной военной операции.Увы, тут писательский разум ничего интересного пока не дал.Для начала, надо ведь выдумать какие-то реальные проявления украинского сепаратизма в условиях их отсутствия. Получается какая-то чепуха вроде выхода УССР из состава СССР в 1925 году (куда, простите? Вокруг – капиталистическое окружение, никакой разницы между московскими и киевскими большевиками не видящее…) или бандеровского мятежа в СССР 1965 года (через пять лет после разгрома последней банды в составе трёх человек…)Ну и, соответственно, отсутствуют серьёзные идеи относительно решения проблемы. Потому что ликвидация (или трансформация) республиканского деления СССР или переименование Украины в Малороссию по рецепту Олеся Бузины проблему всё же не решают.Но поскольку уж человеческий разум работает в этом направлении, нельзя исключать, что рано или поздно получится что-то действительно интересное, пригодное не только для оформления литературного произведения, но и в реальной жизни…

https://ukraina.ru/20230722/1048166093.html

https://ukraina.ru/20210415/1031143459.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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братья стругацкие, иван ефремов, россия, ссср, украина, литература, русская литература, фантастика, писатель, мнения, история