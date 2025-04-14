Зеленский признал, что не знает, как вернуть освобожденные территории - 14.04.2025 Украина.ру
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Зеленский признал, что не знает, как вернуть освобожденные территории
Зеленский признал, что не знает, как вернуть освобожденные территории - 14.04.2025 Украина.ру
Зеленский признал, что не знает, как вернуть освобожденные территории
Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS признал, что не может сказать, как вернуть территории, отошедшие под контроль России
2025-04-14T07:16
2025-04-14T07:31
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Он отвечал на вопрос, как для него выглядит справедливый мир.При этом на прошлой неделе спецпосланник лидера США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил Трампу, что самый быстрый путь к прекращению огня в конфликте на Украине связан со стратегией, которая приведет к признанию контроля Москвы над новыми регионами, писало Рейтер.А главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Право знать" на телеканале ТВЦ на днях заявила, что территория Украины будет поделена так же, как когда-то была поделена территория Польши. Она объяснила, что к России присоединятся те территории, "где нам рады", посредине будет "буферная зона, чтобы те, кто нам не рады, не могли устраивать пакости тем, кто нам рады". А то, что за буферной зоной, "найдется кому поделить между собой".Подробнее о развитии новых регионов - в материале "В ЛНР никогда не было дорог": Путин рассказал о дорожной сети в новых регионах на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, сша, маргарита симоньян
Новости, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, США, Маргарита Симоньян

Зеленский признал, что не знает, как вернуть освобожденные территории

07:16 14.04.2025 (обновлено: 07:31 14.04.2025)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS признал, что не может сказать, как вернуть территории, отошедшие под контроль России
Он отвечал на вопрос, как для него выглядит справедливый мир.

"Не потерять наш суверенитет или нашу независимость... Мы вернем их (территории - ред.) обратно. Когда или как, я не могу сказать", - отметил Зеленский,

При этом на прошлой неделе спецпосланник лидера США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил Трампу, что самый быстрый путь к прекращению огня в конфликте на Украине связан со стратегией, которая приведет к признанию контроля Москвы над новыми регионами, писало Рейтер.
А главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Право знать" на телеканале ТВЦ на днях заявила, что территория Украины будет поделена так же, как когда-то была поделена территория Польши. Она объяснила, что к России присоединятся те территории, "где нам рады", посредине будет "буферная зона, чтобы те, кто нам не рады, не могли устраивать пакости тем, кто нам рады". А то, что за буферной зоной, "найдется кому поделить между собой".
Подробнее о развитии новых регионов - в материале "В ЛНР никогда не было дорог": Путин рассказал о дорожной сети в новых регионах на сайте Украина.ру.
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