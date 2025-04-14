https://ukraina.ru/20250414/zelenskiy-priznal-chto-ne-znaet-kak-vernut-osvobozhdennye-territorii-1062500928.html

Зеленский признал, что не знает, как вернуть освобожденные территории

Зеленский признал, что не знает, как вернуть освобожденные территории - 14.04.2025 Украина.ру

Зеленский признал, что не знает, как вернуть освобожденные территории

Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS признал, что не может сказать, как вернуть территории, отошедшие под контроль России

2025-04-14T07:16

2025-04-14T07:16

2025-04-14T07:31

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Он отвечал на вопрос, как для него выглядит справедливый мир.При этом на прошлой неделе спецпосланник лидера США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил Трампу, что самый быстрый путь к прекращению огня в конфликте на Украине связан со стратегией, которая приведет к признанию контроля Москвы над новыми регионами, писало Рейтер.А главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Право знать" на телеканале ТВЦ на днях заявила, что территория Украины будет поделена так же, как когда-то была поделена территория Польши. Она объяснила, что к России присоединятся те территории, "где нам рады", посредине будет "буферная зона, чтобы те, кто нам не рады, не могли устраивать пакости тем, кто нам рады". А то, что за буферной зоной, "найдется кому поделить между собой".Подробнее о развитии новых регионов - в материале "В ЛНР никогда не было дорог": Путин рассказал о дорожной сети в новых регионах на сайте Украина.ру.

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, сша, маргарита симоньян