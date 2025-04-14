https://ukraina.ru/20250414/ukraina-ne-uspokaivaetsya-analitik-obyasnil-nuzhno-li-prodolzhat-udary-po-energetike-posle-18-aprelya-1062515551.html

Украина не успокаивается: аналитик объяснил, нужно ли продолжать бить по энергетике после 18 апреля

Украина не успокаивается: аналитик объяснил, нужно ли продолжать бить по энергетике после 18 апреля - 15.04.2025 Украина.ру

Украина не успокаивается: аналитик объяснил, нужно ли продолжать бить по энергетике после 18 апреля

Для России было бы логично продолжать удары по энергетике, потому что Украина не успокаивается. Более того, киевский режим складирует на объектах энергетики оружие и боеприпасы, точно зная, что туда не ударят ракеты. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2025-04-14T19:45

2025-04-14T19:45

2025-04-15T11:06

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18 апреля заканчивается мораторий на взаимные удары по энергетическим объектам между Россией и Украиной. По мнению эксперта, продление моратория – это политическое решение президента РФ Владимира Путина, который "взвесит все за и против". "Хотя было бы логично продолжить эти удары, потому что Украина не успокаивается. Более того, киевский режим уже складирует на объектах энергетики оружие и боеприпасы, точно зная, что мы туда не ударим", – подчеркнул аналитик.А если мы обескровим украинскую армию, это положительно скажется на фронте, добавил Леонков.Неслучайно главком ВСУ Александр Сырский в интервью зарубежной прессе сказал, что "Россия наступает везде" (и в Черниговской, и в Сумской, и в Харьковской областях) и скоро "попытается взять большие города" ("Америка, Европа! Вы где? Очнитесь"), указал эксперт.То есть Сырский понимает, что без конкретных вливаний НАТО в этот конфликт, российская армия пойдет на запад, отметил Леонков."И Зеленский уже не просто требует от Франции и Великобритании миротворцев, а боевые подразделения. И эти заявления – не бравада. Это попытка скрыть свою панику по поводу нарастающего процесса, который остановить невозможно", – подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материла Кирилла Курбатова "Алексей Леонков: Если переговоры Трампа и Путина сорвутся, дело может дойти до третьей мировой войны" на сайте Украина.ру.Также на тему ударов по энергетике – в интервью Александра Зимовского: В ответ на удары Украины по энергетике России нужно обрушить Днепровский каскад ГЭС.

https://ukraina.ru/20250411/po-kakim-mostam-bit-rossii-i-chto-budet-posle-moratoriya-na-udary-po-energetike--onufrienko-1062471818.html

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новости, украина, россия, харьковская область, александр сырский, владимир зеленский, владимир путин, украина.ру, вооруженные силы украины, черниговская область, мораторий, энергетика, оружие, сво