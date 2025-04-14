Война Байдена, условия для поставки Taurus. Главное на Украине на утро 14 апреля - 14.04.2025 Украина.ру
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Война Байдена, условия для поставки Taurus. Главное на Украине на утро 14 апреля
Война Байдена, условия для поставки Taurus. Главное на Украине на утро 14 апреля - 14.04.2025 Украина.ру
Война Байдена, условия для поставки Taurus. Главное на Украине на утро 14 апреля
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал происходящее на Украине. Лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц назвал условия, при которых Украина получит ракеты Taurus
2025-04-14T09:03
2025-04-14T09:03
хроники
эксклюзив
дональд трамп
фридрих мерц
джо байден
россия
украина
сша
rt
ard
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Президент США Дональд Трамп в комментарии журналистам Белого дома назвал происходящее на Украине войной его предшественника на посту главы государства Джо Байдена."Это война Байдена. Это не моя война. Это война, которая была при Байдене... Я просто пытаюсь её остановить, чтобы мы могли спасти много жизней", — подчеркнул Трамп.Он также прокомментировал произошедшее в Сумах."Мне сказали, что это была ошибка. Я считаю, что это ужасно. Я считаю, что вся война это ужасно. &lt;...&gt; Эта страна (США — Ред.) никогда бы не позволила такой войне случиться, если бы я был президентом", — отметил Трамп, снова отметив, что в результате гибнут многие люди.Ранее gостоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов задался вопросом, хочет ли Вашингтон положить конец регулярным украинским атакам по мирным жителям в России."Не хотите ли вы положить конец регулярным украинским атакам против мирных жителей в России?" — написал Ульянов в соцсети Х.Так он прокомментировал заметку госсекретаря США Марко Рубио, в котором тот от имени США выразил соболезнования жертвам ракетного удара по Сумам.Рубио в своей публикации также высказался, что инцидент является "трагическим напоминанием" о том, почему президент США Трамп и его администрация тратят большое количество времени и прикладывают много усилий, чтобы попытаться положить конец военному конфликту и достичь прочного мира.Как заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым", киевский режим пытается выдать события в Сумах за "новую Бучу"."Превратят ли они произошедшее в Сумах в новую Бучу, или они превратят в новую Бучу какое-то иное событие? Мало ли бывает прилётов, мало ли чего ещё бывает на войне. И то, что произошло в Сумах, когда, спасибо украинке, которая не хотела нам помочь, но помогла (народному депутату Украине Марьяне Безуглой — Ред.), которая признала, что это было большое скопление тех самых военных, которые мучили наших людей в Курске, очевидно. Вот по ним прилетело. Они будут пытаться сделать новую Бучу постоянно. Каждый день они будут пытаться что-то такое учудить", — отметила Симоньян.По её словам, киевский режим поступает так, поскольку для него это единственный способ продлить вооруженный конфликт с учётом того, что президент США демонстрирует утомление из-за "несговорчивости" и "маловменяемости" Владимира Зеленского.Также Симоньян отметила, что Трамп не захочет выглядеть смешным в глазах собственного электората. Она напомнила, что ранее американский лидер назвал преувеличением своё обещание закончить конфликт на Украине за один день."Но преувеличение тоже не может быть преувеличением бесконечным, если он &lt;...&gt; не закончит (конфликт на Украине. — Ред.) хотя бы за один год, все-таки он немножко будет выглядеть смешным", — добавила медиаменеджер.Она также допустила, что из-за этого факта конфликт все-таки будет закончен.Нардеп Безуглая, которую упомянула Симоньян, ранее заявила, что в Сумах планировалось награждение военнослужащих 117-й бригады Сил теробороны. Позднее в другой записи в своём телеграм-канале указала, что награждение специально поставили перед детским спектаклем, не отменив последний."09:30 — сбор, 10:00 — награждение, 117-я бригада ТрО, 11:00 — детское представление. Удары — 10:15-10:20 &lt;...&gt; Ставить награждение перед детским представлением — ну. Вообще, собираться, делать награждение в центре города, распространять... И это же не впервые!" — заявила Безуглая.Популярный на Украине телеграм-канале "Резидент" заявил, что произошедшее в Сумах подстроено украинскими спецслужбами."Фактически военных использовали как живую приманку, об мероприятие знали все, но ответственность никто не понесёт, так как это указание исходило с Банковой. Насчёт складов с БК или расположение военных с школами/детскими садиками писали уже многие, что это спланированные действия под прикрытием гражданских объектов, но если всё намного страшнее и это сознательные действия [украинских]спецслужб, для создания необходимой медийной картинки на Запад?" — отмечалось в публикации телеграм-канала.В то же время, как заявил мэр Конотопа Артём Семинихин, СБУ уже занялась и теми, кто организовывал награждение.Украина получит Taurus, но при условииКрылатые ракеты Taurus могут быть поставлены на Украину только после координации с европейскими партнерами, заявил лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD."Я всегда говорил, что сделаю это только в координации с европейскими партнёрами", —сказал он.Мерц подчеркнул, что поставка Taurus должна быть согласована, "и если она скоординирована, то Германия должна участвовать".При этом ранее — до выборов в бундестаг — он неоднократно критиковал канцлера Германии Олафа Шольца за осторожность в этом вопросе. Мерц даже обещал выставить ультиматум России, чтобы прекратились удары по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а иначе он поставит украинским военным Taurus. Однако позднее Мерц заявил, что не ставил и не упоминал никаких ультиматумов.Практически одновременно с интервью Мерца ARD вышло и интервью посла России в Германии Сергея Нечаева газете Berliner Zeitung. В нём обсуждалась и гипотетическая поставка ракет Taurus Украине."Это было бы эскалацией&lt;…&gt; Немецкие танки в Курске уже вызвали возмущение наших граждан. Это наводит на определенные болезненные исторические воспоминания &lt;…&gt; Мы оценим это как новую ситуацию и примем соответствующие решения", — заявил Нечаев.Кроме того, дипломат отметил, что в случае одобрения поставок, наведением ракет будут заниматься не боевики ВСУ, а немецкие специалисты."Но даже ракеты Taurus не смогли бы кардинально изменить ситуацию на линии фронта", — подытожил посол России.В марте были опубликованы результаты опроса института Forsa для телеканалов RTL и NTV, показавшие, что большинство немцев — 64% — высказались против поставок на Украину крылатых ракет Taurus.Экспертный взгляд на происходящее на Украине — в статье Сергея Зуева "Украинская элита отказалась от страны и занялась привычным мародёрством. Эксперты о происходящем".
https://ukraina.ru/20250413/vinovnykh-v-tragedii-v-sumakh-nazvali-poimnno-itogi-13-aprelya-na-ukraine-1062496974.html
https://ukraina.ru/20250413/tragediya-v-sumakh-nalty-i-obstrely-glavnoe-na-ukraine-na-1300-13-aprelya-1062493914.html
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Егор Леев
Егор Леев
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96
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив, дональд трамп, фридрих мерц, джо байден, россия, украина, сша, rt, ard, сбу
Хроники, Эксклюзив, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Джо Байден, Россия, Украина, США, RT, ARD, СБУ

Война Байдена, условия для поставки Taurus. Главное на Украине на утро 14 апреля

09:03 14.04.2025
 
Фото: Getty Images, Владимир Зеленский и Джо Байден
Фото: Getty Images, Владимир Зеленский и Джо Байден
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Президент США Дональд Трамп охарактеризовал происходящее на Украине. Лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц назвал условия, при которых Украина получит ракеты Taurus
Президент США Дональд Трамп в комментарии журналистам Белого дома назвал происходящее на Украине войной его предшественника на посту главы государства Джо Байдена.
"Это война Байдена. Это не моя война. Это война, которая была при Байдене... Я просто пытаюсь её остановить, чтобы мы могли спасти много жизней", — подчеркнул Трамп.
Он также прокомментировал произошедшее в Сумах.
"Мне сказали, что это была ошибка. Я считаю, что это ужасно. Я считаю, что вся война это ужасно. <...> Эта страна (США — Ред.) никогда бы не позволила такой войне случиться, если бы я был президентом", — отметил Трамп, снова отметив, что в результате гибнут многие люди.
Ранее gостоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов задался вопросом, хочет ли Вашингтон положить конец регулярным украинским атакам по мирным жителям в России.
"Не хотите ли вы положить конец регулярным украинским атакам против мирных жителей в России?" — написал Ульянов в соцсети Х.
Так он прокомментировал заметку госсекретаря США Марко Рубио, в котором тот от имени США выразил соболезнования жертвам ракетного удара по Сумам.
Рубио в своей публикации также высказался, что инцидент является "трагическим напоминанием" о том, почему президент США Трамп и его администрация тратят большое количество времени и прикладывают много усилий, чтобы попытаться положить конец военному конфликту и достичь прочного мира.
обстановка в Сумах после удара - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
13 апреля, 18:07
Виновных назвали поимённо. Итоги 13 апреля на УкраинеНа Украине поименно назвали украинских чиновников и военных, ответственных за произошедшее в Сумах
Как заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым", киевский режим пытается выдать события в Сумах за "новую Бучу".
"Превратят ли они произошедшее в Сумах в новую Бучу, или они превратят в новую Бучу какое-то иное событие? Мало ли бывает прилётов, мало ли чего ещё бывает на войне. И то, что произошло в Сумах, когда, спасибо украинке, которая не хотела нам помочь, но помогла (народному депутату Украине Марьяне Безуглой — Ред.), которая признала, что это было большое скопление тех самых военных, которые мучили наших людей в Курске, очевидно. Вот по ним прилетело. Они будут пытаться сделать новую Бучу постоянно. Каждый день они будут пытаться что-то такое учудить", — отметила Симоньян.
По её словам, киевский режим поступает так, поскольку для него это единственный способ продлить вооруженный конфликт с учётом того, что президент США демонстрирует утомление из-за "несговорчивости" и "маловменяемости" Владимира Зеленского.
Также Симоньян отметила, что Трамп не захочет выглядеть смешным в глазах собственного электората. Она напомнила, что ранее американский лидер назвал преувеличением своё обещание закончить конфликт на Украине за один день.
"Но преувеличение тоже не может быть преувеличением бесконечным, если он <...> не закончит (конфликт на Украине. — Ред.) хотя бы за один год, все-таки он немножко будет выглядеть смешным", — добавила медиаменеджер.
Она также допустила, что из-за этого факта конфликт все-таки будет закончен.
Нардеп Безуглая, которую упомянула Симоньян, ранее заявила, что в Сумах планировалось награждение военнослужащих 117-й бригады Сил теробороны. Позднее в другой записи в своём телеграм-канале указала, что награждение специально поставили перед детским спектаклем, не отменив последний.
"09:30 — сбор, 10:00 — награждение, 117-я бригада ТрО, 11:00 — детское представление. Удары — 10:15-10:20 <...> Ставить награждение перед детским представлением — ну. Вообще, собираться, делать награждение в центре города, распространять... И это же не впервые!" — заявила Безуглая.
Популярный на Украине телеграм-канале "Резидент" заявил, что произошедшее в Сумах подстроено украинскими спецслужбами.
"Фактически военных использовали как живую приманку, об мероприятие знали все, но ответственность никто не понесёт, так как это указание исходило с Банковой. Насчёт складов с БК или расположение военных с школами/детскими садиками писали уже многие, что это спланированные действия под прикрытием гражданских объектов, но если всё намного страшнее и это сознательные действия [украинских]спецслужб, для создания необходимой медийной картинки на Запад?" — отмечалось в публикации телеграм-канала.
В то же время, как заявил мэр Конотопа Артём Семинихин, СБУ уже занялась и теми, кто организовывал награждение.
последствия удара по Сумам - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
13 апреля, 13:39
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Украина получит Taurus, но при условии
Крылатые ракеты Taurus могут быть поставлены на Украину только после координации с европейскими партнерами, заявил лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD.
"Я всегда говорил, что сделаю это только в координации с европейскими партнёрами", —сказал он.
Мерц подчеркнул, что поставка Taurus должна быть согласована, "и если она скоординирована, то Германия должна участвовать".
При этом ранее — до выборов в бундестаг — он неоднократно критиковал канцлера Германии Олафа Шольца за осторожность в этом вопросе. Мерц даже обещал выставить ультиматум России, чтобы прекратились удары по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а иначе он поставит украинским военным Taurus. Однако позднее Мерц заявил, что не ставил и не упоминал никаких ультиматумов.
Практически одновременно с интервью Мерца ARD вышло и интервью посла России в Германии Сергея Нечаева газете Berliner Zeitung. В нём обсуждалась и гипотетическая поставка ракет Taurus Украине.
"Это было бы эскалацией<…> Немецкие танки в Курске уже вызвали возмущение наших граждан. Это наводит на определенные болезненные исторические воспоминания <…> Мы оценим это как новую ситуацию и примем соответствующие решения", — заявил Нечаев.
Кроме того, дипломат отметил, что в случае одобрения поставок, наведением ракет будут заниматься не боевики ВСУ, а немецкие специалисты.
"Но даже ракеты Taurus не смогли бы кардинально изменить ситуацию на линии фронта", — подытожил посол России.
В марте были опубликованы результаты опроса института Forsa для телеканалов RTL и NTV, показавшие, что большинство немцев — 64% — высказались против поставок на Украину крылатых ракет Taurus.
Экспертный взгляд на происходящее на Украине — в статье Сергея Зуева "Украинская элита отказалась от страны и занялась привычным мародёрством. Эксперты о происходящем".
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