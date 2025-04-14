https://ukraina.ru/20250414/voyna-baydena-usloviya-dlya-postavki-taurus-glavnoe-na-ukraine-na-utro-14-aprelya-1062501805.html

Война Байдена, условия для поставки Taurus. Главное на Украине на утро 14 апреля

Война Байдена, условия для поставки Taurus. Главное на Украине на утро 14 апреля - 14.04.2025 Украина.ру

Война Байдена, условия для поставки Taurus. Главное на Украине на утро 14 апреля

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал происходящее на Украине. Лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц назвал условия, при которых Украина получит ракеты Taurus

2025-04-14T09:03

2025-04-14T09:03

2025-04-14T09:03

хроники

эксклюзив

дональд трамп

фридрих мерц

джо байден

россия

украина

сша

rt

ard

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0f/1058093727_0:0:608:342_1920x0_80_0_0_6efee9baf8faebb41185cf42e914c8f0.jpg

Президент США Дональд Трамп в комментарии журналистам Белого дома назвал происходящее на Украине войной его предшественника на посту главы государства Джо Байдена."Это война Байдена. Это не моя война. Это война, которая была при Байдене... Я просто пытаюсь её остановить, чтобы мы могли спасти много жизней", — подчеркнул Трамп.Он также прокомментировал произошедшее в Сумах."Мне сказали, что это была ошибка. Я считаю, что это ужасно. Я считаю, что вся война это ужасно. <...> Эта страна (США — Ред.) никогда бы не позволила такой войне случиться, если бы я был президентом", — отметил Трамп, снова отметив, что в результате гибнут многие люди.Ранее gостоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов задался вопросом, хочет ли Вашингтон положить конец регулярным украинским атакам по мирным жителям в России."Не хотите ли вы положить конец регулярным украинским атакам против мирных жителей в России?" — написал Ульянов в соцсети Х.Так он прокомментировал заметку госсекретаря США Марко Рубио, в котором тот от имени США выразил соболезнования жертвам ракетного удара по Сумам.Рубио в своей публикации также высказался, что инцидент является "трагическим напоминанием" о том, почему президент США Трамп и его администрация тратят большое количество времени и прикладывают много усилий, чтобы попытаться положить конец военному конфликту и достичь прочного мира.Как заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым", киевский режим пытается выдать события в Сумах за "новую Бучу"."Превратят ли они произошедшее в Сумах в новую Бучу, или они превратят в новую Бучу какое-то иное событие? Мало ли бывает прилётов, мало ли чего ещё бывает на войне. И то, что произошло в Сумах, когда, спасибо украинке, которая не хотела нам помочь, но помогла (народному депутату Украине Марьяне Безуглой — Ред.), которая признала, что это было большое скопление тех самых военных, которые мучили наших людей в Курске, очевидно. Вот по ним прилетело. Они будут пытаться сделать новую Бучу постоянно. Каждый день они будут пытаться что-то такое учудить", — отметила Симоньян.По её словам, киевский режим поступает так, поскольку для него это единственный способ продлить вооруженный конфликт с учётом того, что президент США демонстрирует утомление из-за "несговорчивости" и "маловменяемости" Владимира Зеленского.Также Симоньян отметила, что Трамп не захочет выглядеть смешным в глазах собственного электората. Она напомнила, что ранее американский лидер назвал преувеличением своё обещание закончить конфликт на Украине за один день."Но преувеличение тоже не может быть преувеличением бесконечным, если он <...> не закончит (конфликт на Украине. — Ред.) хотя бы за один год, все-таки он немножко будет выглядеть смешным", — добавила медиаменеджер.Она также допустила, что из-за этого факта конфликт все-таки будет закончен.Нардеп Безуглая, которую упомянула Симоньян, ранее заявила, что в Сумах планировалось награждение военнослужащих 117-й бригады Сил теробороны. Позднее в другой записи в своём телеграм-канале указала, что награждение специально поставили перед детским спектаклем, не отменив последний."09:30 — сбор, 10:00 — награждение, 117-я бригада ТрО, 11:00 — детское представление. Удары — 10:15-10:20 <...> Ставить награждение перед детским представлением — ну. Вообще, собираться, делать награждение в центре города, распространять... И это же не впервые!" — заявила Безуглая.Популярный на Украине телеграм-канале "Резидент" заявил, что произошедшее в Сумах подстроено украинскими спецслужбами."Фактически военных использовали как живую приманку, об мероприятие знали все, но ответственность никто не понесёт, так как это указание исходило с Банковой. Насчёт складов с БК или расположение военных с школами/детскими садиками писали уже многие, что это спланированные действия под прикрытием гражданских объектов, но если всё намного страшнее и это сознательные действия [украинских]спецслужб, для создания необходимой медийной картинки на Запад?" — отмечалось в публикации телеграм-канала.В то же время, как заявил мэр Конотопа Артём Семинихин, СБУ уже занялась и теми, кто организовывал награждение.Украина получит Taurus, но при условииКрылатые ракеты Taurus могут быть поставлены на Украину только после координации с европейскими партнерами, заявил лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD."Я всегда говорил, что сделаю это только в координации с европейскими партнёрами", —сказал он.Мерц подчеркнул, что поставка Taurus должна быть согласована, "и если она скоординирована, то Германия должна участвовать".При этом ранее — до выборов в бундестаг — он неоднократно критиковал канцлера Германии Олафа Шольца за осторожность в этом вопросе. Мерц даже обещал выставить ультиматум России, чтобы прекратились удары по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а иначе он поставит украинским военным Taurus. Однако позднее Мерц заявил, что не ставил и не упоминал никаких ультиматумов.Практически одновременно с интервью Мерца ARD вышло и интервью посла России в Германии Сергея Нечаева газете Berliner Zeitung. В нём обсуждалась и гипотетическая поставка ракет Taurus Украине."Это было бы эскалацией<…> Немецкие танки в Курске уже вызвали возмущение наших граждан. Это наводит на определенные болезненные исторические воспоминания <…> Мы оценим это как новую ситуацию и примем соответствующие решения", — заявил Нечаев.Кроме того, дипломат отметил, что в случае одобрения поставок, наведением ракет будут заниматься не боевики ВСУ, а немецкие специалисты."Но даже ракеты Taurus не смогли бы кардинально изменить ситуацию на линии фронта", — подытожил посол России.В марте были опубликованы результаты опроса института Forsa для телеканалов RTL и NTV, показавшие, что большинство немцев — 64% — высказались против поставок на Украину крылатых ракет Taurus.Экспертный взгляд на происходящее на Украине — в статье Сергея Зуева "Украинская элита отказалась от страны и занялась привычным мародёрством. Эксперты о происходящем".

https://ukraina.ru/20250413/vinovnykh-v-tragedii-v-sumakh-nazvali-poimnno-itogi-13-aprelya-na-ukraine-1062496974.html

https://ukraina.ru/20250413/tragediya-v-sumakh-nalty-i-obstrely-glavnoe-na-ukraine-na-1300-13-aprelya-1062493914.html

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, дональд трамп, фридрих мерц, джо байден, россия, украина, сша, rt, ard, сбу