Как американцы зарабатывают на украинской войне. Украина в международном контексте - 10.04.2025 Украина.ру
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Как американцы зарабатывают на украинской войне. Украина в международном контексте
Как американцы зарабатывают на украинской войне. Украина в международном контексте - 10.04.2025 Украина.ру
Как американцы зарабатывают на украинской войне. Украина в международном контексте
Украина не может подписать соглашение по недрам, предложенное США, так как это фактический означает потерю ее экономического и государственного суверенитета, считают в Верховной раде. При этом украинские СМИ предупреждают - решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого остальные доноры режима потребуют возврата своих вложений
2025-04-10T04:45
2025-04-10T04:45
эксклюзив
украина
сша
польша
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
politico
нато
верховная рада
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Но независимо от того, какова будет судьба украинско-американского соглашения по недрам, США уже неплохо заработали на украинском конфликте, пишет китайское новостное агентство Синьхуа.По мнению авторов статьи, опубликованной на портале агентства, Вашингтон стремится продвинуть сделку с Украиной по полезным ископаемым, чтобы "быстрее проглотить это блюдо на скорую руку". Но на самом деле затянувшийся украинский кризис уже давно превратился в большой бизнес, полагают они.Военная помощь США Украине – это перекладывание денег из левого кармана в правый, пишут китайские журналисты, ссылаясь на слова бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что основная часть средств, предоставляемых Украине, в итоге вкладывается в развитие американского военно-промышленного комплекса.Эту информацию подтвердил ранее и Владимир Зеленский, который признал, что как минимум 75% выделенных средств остались в США, напоминают они."Такая "помощь", по сути, использует "украинское поле боя" для развития внутреннего военного производства, создания рабочих мест и стимулирования экономического роста в США", - отмечается в статье Синьхуа.При этом Украина стала испытательным полигоном для американских торговцев оружием, пишут авторы статьи. По мере продолжения конфликта, военные компании США ускоряют разработку и испытания новых систем вооружения – от беспилотников до средств радиоэлектронной борьбы, от высокоточных боеприпасов до систем управления с использованием искусственного интеллекта, говорится в публикации.Но это только один способ заработать на украинском конфликте, продолжают китайские журналисты. Огромную прибыль из украинского кризиса США извлекают с помощью скрытых финансовых механизмов, предупреждают они.Например, агрессивная политика повышения процентных ставок, предпринятая Федеральной резервной системой в начале кризиса, привела к массовому возврату в США глобального капитала во избежание рисков, отмечается в публикации. Также резкие колебания мировых цен на сырье, вызванные конфликтом, дали возможность заработать американским инвестиционным банкам и хедж-фондам, пишет Синьхуа."Помимо этого, богатые природные ресурсы Украины стали целью западных и американских заинтересованных групп. Украина располагает запасами 22 полезных ископаемых из 50 важных полезных ископаемых, имеющих решающее значение для экономики и нацбезопасности США. Благодаря хорошо продуманной модели "помощь в обмен на ресурсы" Вашингтон постепенно захватывает контроль над ключевыми полезными ископаемыми Украины", - подчеркивает агентство.По словам китайских авторов, украинский кризис только на первый взгляд выглядит как территориальный спор и геополитическая борьба. На самом деле это "коллективное пиршество", давно спланированное американскими оружейными, финансовыми и ресурсными магнатами, полагают они.Американцы покидают польский аэропорт, играющий ключевую роль в снабжении УкраиныСША выводят своих военных и технику из Ясенки, крупнейшего логистического центра в Польше по поставкам оружия на Украину, сообщает Politico. НАТО заявляет, что союзникам не о чем беспокоится – на смену американцам придут европейцы.По словам министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша, обязанности, которые в Ясенке выполняли американские войска, теперь переходят к военным других стран альянса. Американские войска остаются в Польше, только в других местах, а миссию в Ясенке теперь будут выполнять норвежские, немецкие, британские и польские военные, уточнил он.Politico отмечает, что Польша достойна похвалы американского президента Дональда Трампа, который давно критикует НАТО за недостаточные расходы на оборону. Она выделяет на военные нужды 4,7% своего ВВП, а это самый высокий показатель в альянсе, уточняет издание."Несмотря на растущую тревогу из-за разворота Трампа в сторону России, его давления на Украину и принуждения к мирному соглашению с Россией, а также торговой войны, которую он развязал на прошлой неделе против большинства стран мира, включая союзников по НАТО, польские официальные лица подчеркивают, что США были и остаются ключевым союзником — и эту оценку разделяет сам Вашингтон", - пишет Politico.Американцы не бросают Украину, а переходят на более экономный режим расходования ресурсов, подчеркивает издание.Тем временем читатели польского издания Gazeta.pl не верят, что американцы уходят их аэропорта Ясенка из-за экономии. Они считают, что причиной являются договоренности, достигнутые с Кремлем."Русские больше никогда не будут помогать Польше сохранять государство и нацию, как это было после Второй мировой войны. Наши так называемые союзники предавали нас до, во время и после войны и теперь бросают нас на произвол судьбы, искусственно создавая опасную ситуацию ради спасения капитализма", - прокомментировал ситуацию читатель издания.Зеленский как "гарант войны"Британский The Telegraph тем временем опасается, что президент США Дональд Трамп, руководствуясь амбициями войти в историю как миротворец, может принудить Киев прекратить "героическое сопротивление" и согласиться на прекращение боевых действий на выгодных для России условиях."В прошлом месяце выяснилось, что Белый дом потребовал контроля не только над залежами редкоземельных металлов Украины, но и практически над всеми ее полезными ископаемыми — включая нефтяную, газовую и даже ядерную промышленность", - пишет издание.И пока Трамп считает Украину "американской дочерней компанией", Путин, по мнению британских журналистов, намерен превратить это государство в "вассала России"."Пренеприятнейший выбор между двумя видами национального унижения — но если Кремль и Белый дом полны решимости поделить Украину между собой, то кто их остановит?", - сетуют авторы The Telegraph.Но пока Зеленский находится у руля в Киеве, Украина не сдастся ни Москве, ни Вашингтону, считают британские журналисты. По их мнению, это понимают в Кремле, поэтому президент Владимир Путин недавно назвал Зеленского главным препятствием к миру, после чего логично было бы с его стороны потребовать, чтобы Запад сместил главу киевского режима.Издание считает, что главная задача недавнего визита Кирилла Дмитриева в Вашингтон как раз состоялась в том, чтобы "подобрать ключ к Трампу и его окружению" и убедить их, что главное препятствие к миру не Путин, а Зеленский. Российская сторона при этом рассчитывает не на пророссийские настроения в США, а на подогрев личного интереса Трампа к выгодным сделкам, утверждает британский The Telegraph.Однако чешский Časopis argument полагает, что надежным партнером по бизнесу для Трампа может стать только Путин. По мнению авторов издания, Россия, в отличие от Украины, является функционирующим государством, способным соблюдать договоренности. "Если Трамп с Путиным о чем-то договорятся, это будет договор между равными, выполнение которого Путин может гарантировать. От Зеленского или кого-то другого из киевских джунглей Трамп ничего подобного ожидать не может. В Киеве могут пообещать что угодно, что Вашингтон им прикажет. Но если американцы не устроят там протекторат, а русские им этого не позволят, все обязательства так и останутся на бумаге", - пишет издание.Примерно такая судьба и ждет подписанный ранее между Киевом и Лондоном договор о столетнем партнерстве, если Трамп добьется своего. Скорее всего именно об этом думают журналисты The Telegraph, когда говорят, что только Зеленский может помешать Трампу и Путину "поделить Украину между собой".Подробно об экономической ситуации на Украине в статье Ивана Лизана Экономика Украины и война: 500 млрд гривен на войну, железорудные беды и оскал американского империализма
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, сша, польша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, politico, нато, верховная рада
Эксклюзив, Украина, США, Польша, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Politico, НАТО, Верховная Рада

Как американцы зарабатывают на украинской войне. Украина в международном контексте

04:45 10.04.2025
 
Украина в международном контексте
Украина в международном контексте
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
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Украина не может подписать соглашение по недрам, предложенное США, так как это фактический означает потерю ее экономического и государственного суверенитета, считают в Верховной раде. При этом украинские СМИ предупреждают - решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого остальные доноры режима потребуют возврата своих вложений
Но независимо от того, какова будет судьба украинско-американского соглашения по недрам, США уже неплохо заработали на украинском конфликте, пишет китайское новостное агентство Синьхуа.
По мнению авторов статьи, опубликованной на портале агентства, Вашингтон стремится продвинуть сделку с Украиной по полезным ископаемым, чтобы "быстрее проглотить это блюдо на скорую руку". Но на самом деле затянувшийся украинский кризис уже давно превратился в большой бизнес, полагают они.
Военная помощь США Украине – это перекладывание денег из левого кармана в правый, пишут китайские журналисты, ссылаясь на слова бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что основная часть средств, предоставляемых Украине, в итоге вкладывается в развитие американского военно-промышленного комплекса.
Эту информацию подтвердил ранее и Владимир Зеленский, который признал, что как минимум 75% выделенных средств остались в США, напоминают они.
"Такая "помощь", по сути, использует "украинское поле боя" для развития внутреннего военного производства, создания рабочих мест и стимулирования экономического роста в США", - отмечается в статье Синьхуа.
При этом Украина стала испытательным полигоном для американских торговцев оружием, пишут авторы статьи. По мере продолжения конфликта, военные компании США ускоряют разработку и испытания новых систем вооружения – от беспилотников до средств радиоэлектронной борьбы, от высокоточных боеприпасов до систем управления с использованием искусственного интеллекта, говорится в публикации.
Но это только один способ заработать на украинском конфликте, продолжают китайские журналисты. Огромную прибыль из украинского кризиса США извлекают с помощью скрытых финансовых механизмов, предупреждают они.
Например, агрессивная политика повышения процентных ставок, предпринятая Федеральной резервной системой в начале кризиса, привела к массовому возврату в США глобального капитала во избежание рисков, отмечается в публикации. Также резкие колебания мировых цен на сырье, вызванные конфликтом, дали возможность заработать американским инвестиционным банкам и хедж-фондам, пишет Синьхуа.
"Помимо этого, богатые природные ресурсы Украины стали целью западных и американских заинтересованных групп. Украина располагает запасами 22 полезных ископаемых из 50 важных полезных ископаемых, имеющих решающее значение для экономики и нацбезопасности США. Благодаря хорошо продуманной модели "помощь в обмен на ресурсы" Вашингтон постепенно захватывает контроль над ключевыми полезными ископаемыми Украины", - подчеркивает агентство.
По словам китайских авторов, украинский кризис только на первый взгляд выглядит как территориальный спор и геополитическая борьба. На самом деле это "коллективное пиршество", давно спланированное американскими оружейными, финансовыми и ресурсными магнатами, полагают они.
Кир Стармер и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
7 апреля, 20:59
"Коалиция желающих" посовещалась в Киеве. Лондон и Париж собрались на войну против России?На прошлой неделе недофюрер незалежной Зеленский провел встречу в "узкой группе" представителей стран "коалиции желающих", с которыми, как он сообщил по итогам, обсудил "конкретные ответы" для размещения их войск на Украине.
Американцы покидают польский аэропорт, играющий ключевую роль в снабжении Украины
США выводят своих военных и технику из Ясенки, крупнейшего логистического центра в Польше по поставкам оружия на Украину, сообщает Politico. НАТО заявляет, что союзникам не о чем беспокоится – на смену американцам придут европейцы.
По словам министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша, обязанности, которые в Ясенке выполняли американские войска, теперь переходят к военным других стран альянса. Американские войска остаются в Польше, только в других местах, а миссию в Ясенке теперь будут выполнять норвежские, немецкие, британские и польские военные, уточнил он.
Politico отмечает, что Польша достойна похвалы американского президента Дональда Трампа, который давно критикует НАТО за недостаточные расходы на оборону. Она выделяет на военные нужды 4,7% своего ВВП, а это самый высокий показатель в альянсе, уточняет издание.
"Несмотря на растущую тревогу из-за разворота Трампа в сторону России, его давления на Украину и принуждения к мирному соглашению с Россией, а также торговой войны, которую он развязал на прошлой неделе против большинства стран мира, включая союзников по НАТО, польские официальные лица подчеркивают, что США были и остаются ключевым союзником — и эту оценку разделяет сам Вашингтон", - пишет Politico.
Американцы не бросают Украину, а переходят на более экономный режим расходования ресурсов, подчеркивает издание.
Тем временем читатели польского издания Gazeta.pl не верят, что американцы уходят их аэропорта Ясенка из-за экономии. Они считают, что причиной являются договоренности, достигнутые с Кремлем.
"Русские больше никогда не будут помогать Польше сохранять государство и нацию, как это было после Второй мировой войны. Наши так называемые союзники предавали нас до, во время и после войны и теперь бросают нас на произвол судьбы, искусственно создавая опасную ситуацию ради спасения капитализма", - прокомментировал ситуацию читатель издания.
Зеленский как "гарант войны"
Британский The Telegraph тем временем опасается, что президент США Дональд Трамп, руководствуясь амбициями войти в историю как миротворец, может принудить Киев прекратить "героическое сопротивление" и согласиться на прекращение боевых действий на выгодных для России условиях.
"В прошлом месяце выяснилось, что Белый дом потребовал контроля не только над залежами редкоземельных металлов Украины, но и практически над всеми ее полезными ископаемыми — включая нефтяную, газовую и даже ядерную промышленность", - пишет издание.
И пока Трамп считает Украину "американской дочерней компанией", Путин, по мнению британских журналистов, намерен превратить это государство в "вассала России".
"Пренеприятнейший выбор между двумя видами национального унижения — но если Кремль и Белый дом полны решимости поделить Украину между собой, то кто их остановит?", - сетуют авторы The Telegraph.
Но пока Зеленский находится у руля в Киеве, Украина не сдастся ни Москве, ни Вашингтону, считают британские журналисты. По их мнению, это понимают в Кремле, поэтому президент Владимир Путин недавно назвал Зеленского главным препятствием к миру, после чего логично было бы с его стороны потребовать, чтобы Запад сместил главу киевского режима.
Издание считает, что главная задача недавнего визита Кирилла Дмитриева в Вашингтон как раз состоялась в том, чтобы "подобрать ключ к Трампу и его окружению" и убедить их, что главное препятствие к миру не Путин, а Зеленский. Российская сторона при этом рассчитывает не на пророссийские настроения в США, а на подогрев личного интереса Трампа к выгодным сделкам, утверждает британский The Telegraph.
Однако чешский Časopis argument полагает, что надежным партнером по бизнесу для Трампа может стать только Путин. По мнению авторов издания, Россия, в отличие от Украины, является функционирующим государством, способным соблюдать договоренности.
"Если Трамп с Путиным о чем-то договорятся, это будет договор между равными, выполнение которого Путин может гарантировать. От Зеленского или кого-то другого из киевских джунглей Трамп ничего подобного ожидать не может. В Киеве могут пообещать что угодно, что Вашингтон им прикажет. Но если американцы не устроят там протекторат, а русские им этого не позволят, все обязательства так и останутся на бумаге", - пишет издание.
Примерно такая судьба и ждет подписанный ранее между Киевом и Лондоном договор о столетнем партнерстве, если Трамп добьется своего. Скорее всего именно об этом думают журналисты The Telegraph, когда говорят, что только Зеленский может помешать Трампу и Путину "поделить Украину между собой".
Подробно об экономической ситуации на Украине в статье Ивана Лизана Экономика Украины и война: 500 млрд гривен на войну, железорудные беды и оскал американского империализма
 
ЭксклюзивУкраинаСШАПольшаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинPoliticoНАТОВерховная Рада
 
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04:45Как американцы зарабатывают на украинской войне. Украина в международном контексте
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