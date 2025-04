https://ukraina.ru/20250410/kak-amerikantsy-zarabatyvayut-na-ukrainskoy-voyne-ukraina-v-mezhdunarodnom-kontekste-1062407054.html

Как американцы зарабатывают на украинской войне. Украина в международном контексте

Как американцы зарабатывают на украинской войне. Украина в международном контексте

Украина не может подписать соглашение по недрам, предложенное США, так как это фактический означает потерю ее экономического и государственного суверенитета, считают в Верховной раде. При этом украинские СМИ предупреждают - решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого остальные доноры режима потребуют возврата своих вложений

Но независимо от того, какова будет судьба украинско-американского соглашения по недрам, США уже неплохо заработали на украинском конфликте, пишет китайское новостное агентство Синьхуа.По мнению авторов статьи, опубликованной на портале агентства, Вашингтон стремится продвинуть сделку с Украиной по полезным ископаемым, чтобы "быстрее проглотить это блюдо на скорую руку". Но на самом деле затянувшийся украинский кризис уже давно превратился в большой бизнес, полагают они.Военная помощь США Украине – это перекладывание денег из левого кармана в правый, пишут китайские журналисты, ссылаясь на слова бывшего госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что основная часть средств, предоставляемых Украине, в итоге вкладывается в развитие американского военно-промышленного комплекса.Эту информацию подтвердил ранее и Владимир Зеленский, который признал, что как минимум 75% выделенных средств остались в США, напоминают они."Такая "помощь", по сути, использует "украинское поле боя" для развития внутреннего военного производства, создания рабочих мест и стимулирования экономического роста в США", - отмечается в статье Синьхуа.При этом Украина стала испытательным полигоном для американских торговцев оружием, пишут авторы статьи. По мере продолжения конфликта, военные компании США ускоряют разработку и испытания новых систем вооружения – от беспилотников до средств радиоэлектронной борьбы, от высокоточных боеприпасов до систем управления с использованием искусственного интеллекта, говорится в публикации.Но это только один способ заработать на украинском конфликте, продолжают китайские журналисты. Огромную прибыль из украинского кризиса США извлекают с помощью скрытых финансовых механизмов, предупреждают они.Например, агрессивная политика повышения процентных ставок, предпринятая Федеральной резервной системой в начале кризиса, привела к массовому возврату в США глобального капитала во избежание рисков, отмечается в публикации. Также резкие колебания мировых цен на сырье, вызванные конфликтом, дали возможность заработать американским инвестиционным банкам и хедж-фондам, пишет Синьхуа."Помимо этого, богатые природные ресурсы Украины стали целью западных и американских заинтересованных групп. Украина располагает запасами 22 полезных ископаемых из 50 важных полезных ископаемых, имеющих решающее значение для экономики и нацбезопасности США. Благодаря хорошо продуманной модели "помощь в обмен на ресурсы" Вашингтон постепенно захватывает контроль над ключевыми полезными ископаемыми Украины", - подчеркивает агентство.По словам китайских авторов, украинский кризис только на первый взгляд выглядит как территориальный спор и геополитическая борьба. На самом деле это "коллективное пиршество", давно спланированное американскими оружейными, финансовыми и ресурсными магнатами, полагают они.Американцы покидают польский аэропорт, играющий ключевую роль в снабжении УкраиныСША выводят своих военных и технику из Ясенки, крупнейшего логистического центра в Польше по поставкам оружия на Украину, сообщает Politico. НАТО заявляет, что союзникам не о чем беспокоится – на смену американцам придут европейцы.По словам министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша, обязанности, которые в Ясенке выполняли американские войска, теперь переходят к военным других стран альянса. Американские войска остаются в Польше, только в других местах, а миссию в Ясенке теперь будут выполнять норвежские, немецкие, британские и польские военные, уточнил он.Politico отмечает, что Польша достойна похвалы американского президента Дональда Трампа, который давно критикует НАТО за недостаточные расходы на оборону. Она выделяет на военные нужды 4,7% своего ВВП, а это самый высокий показатель в альянсе, уточняет издание."Несмотря на растущую тревогу из-за разворота Трампа в сторону России, его давления на Украину и принуждения к мирному соглашению с Россией, а также торговой войны, которую он развязал на прошлой неделе против большинства стран мира, включая союзников по НАТО, польские официальные лица подчеркивают, что США были и остаются ключевым союзником — и эту оценку разделяет сам Вашингтон", - пишет Politico.Американцы не бросают Украину, а переходят на более экономный режим расходования ресурсов, подчеркивает издание.Тем временем читатели польского издания Gazeta.pl не верят, что американцы уходят их аэропорта Ясенка из-за экономии. Они считают, что причиной являются договоренности, достигнутые с Кремлем."Русские больше никогда не будут помогать Польше сохранять государство и нацию, как это было после Второй мировой войны. Наши так называемые союзники предавали нас до, во время и после войны и теперь бросают нас на произвол судьбы, искусственно создавая опасную ситуацию ради спасения капитализма", - прокомментировал ситуацию читатель издания.Зеленский как "гарант войны"Британский The Telegraph тем временем опасается, что президент США Дональд Трамп, руководствуясь амбициями войти в историю как миротворец, может принудить Киев прекратить "героическое сопротивление" и согласиться на прекращение боевых действий на выгодных для России условиях."В прошлом месяце выяснилось, что Белый дом потребовал контроля не только над залежами редкоземельных металлов Украины, но и практически над всеми ее полезными ископаемыми — включая нефтяную, газовую и даже ядерную промышленность", - пишет издание.И пока Трамп считает Украину "американской дочерней компанией", Путин, по мнению британских журналистов, намерен превратить это государство в "вассала России"."Пренеприятнейший выбор между двумя видами национального унижения — но если Кремль и Белый дом полны решимости поделить Украину между собой, то кто их остановит?", - сетуют авторы The Telegraph.Но пока Зеленский находится у руля в Киеве, Украина не сдастся ни Москве, ни Вашингтону, считают британские журналисты. По их мнению, это понимают в Кремле, поэтому президент Владимир Путин недавно назвал Зеленского главным препятствием к миру, после чего логично было бы с его стороны потребовать, чтобы Запад сместил главу киевского режима.Издание считает, что главная задача недавнего визита Кирилла Дмитриева в Вашингтон как раз состоялась в том, чтобы "подобрать ключ к Трампу и его окружению" и убедить их, что главное препятствие к миру не Путин, а Зеленский. Российская сторона при этом рассчитывает не на пророссийские настроения в США, а на подогрев личного интереса Трампа к выгодным сделкам, утверждает британский The Telegraph.Однако чешский Časopis argument полагает, что надежным партнером по бизнесу для Трампа может стать только Путин. По мнению авторов издания, Россия, в отличие от Украины, является функционирующим государством, способным соблюдать договоренности. "Если Трамп с Путиным о чем-то договорятся, это будет договор между равными, выполнение которого Путин может гарантировать. От Зеленского или кого-то другого из киевских джунглей Трамп ничего подобного ожидать не может. В Киеве могут пообещать что угодно, что Вашингтон им прикажет. Но если американцы не устроят там протекторат, а русские им этого не позволят, все обязательства так и останутся на бумаге", - пишет издание.Примерно такая судьба и ждет подписанный ранее между Киевом и Лондоном договор о столетнем партнерстве, если Трамп добьется своего. Скорее всего именно об этом думают журналисты The Telegraph, когда говорят, что только Зеленский может помешать Трампу и Путину "поделить Украину между собой".Подробно об экономической ситуации на Украине в статье Ивана Лизана Экономика Украины и война: 500 млрд гривен на войну, железорудные беды и оскал американского империализма

