https://ukraina.ru/20250410/1062420462.html

Не хочешь "целовать зад", выйди вон. Дмитрий Выдрин о том, как США тренируют лояльность у Зеленского

Не хочешь "целовать зад", выйди вон. Дмитрий Выдрин о том, как США тренируют лояльность у Зеленского - 10.04.2025 Украина.ру

Не хочешь "целовать зад", выйди вон. Дмитрий Выдрин о том, как США тренируют лояльность у Зеленского

Еврочиновники своим нарочитым вниманием, даже экзальтированным обожанием, явно разбаловали Зеленского. Но в США знают, что с ним делать, у Трампа не забалуешь: и украинский народ и парламент придется "нагнуть".

2025-04-10T06:00

2025-04-10T06:00

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Об этом известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин рассказал в интервью изданию Украина.ру.Украинские чиновники прибудут в США 11–12 апреля для переговоров по сделке о редкоземельных металлах и восстановлению инфраструктуры после возможного завершения конфликта, сообщило 8 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Киеве.— Дмитрий Игнатьевич, сделка США и Украины по природным ресурсам забуксовала. Одновременно в ведущих мировых СМИ появилась информация о том, что никаких редкоземельных металлов на Украине не имеется, а данные об этом сильно преувеличены. Как колониальную эту сделку описывают почти все журналисты и политики мира. На Украине же есть всеобщее неприятие условий этой сделки, которая, кстати, должна пройти одобрение в парламенте страны. Как вы считаете, будет ли в итоге подписано соглашение и на каких условиях для Украины?— Если войну характеризуют как "путь обмана", то политика, особенно международная — путь символов, иносказаний, намеков. Мудрейший Брехт говорил, что главные смыслы в жизни передаются не словами, а подмигиванием. Тем более, это касается жизни политической.Так вот, Трамп — не лох. Он прекрасно знает потенциал бизнеса любых кластеров. Он, как говорится, в теме, и понимает, что редкоземы на Украине не просто "редки", а редки чрезвычайно.В недрах той же Гренландии, которая вот-вот упадет в объятия Штатов, их запасы на порядки более значимы. Но Трамп с упорством дилетанта ломится именно в эту сферу.Думаю, что редкоземы здесь и не причем. Ну, как в пресловутой "зерновой сделке" с Турцией. Там было задействовано все, кроме зерна. Так и здесь. Поднятая тема — это предлог, намек, вуаль за которой скрывается многое — кроме редких металлов.В голливудских фильмах часто звучит фраза, обозначающая полное подчинение одного героя другому: "Когда, я говорю подпрыгни, ты не должен спрашивать зачем. Максимум, можешь уточнить, на сколько".Штатовский начальник избрал редкоземы просто как повод или предлог проверки степени преданности своего украинского вассала. Дескать, другие "прыгают", или говоря словами американца "целуют меня в зад". Сразу и без комментариев. Ему интересно, а будет ли этот комик привередничать?Оказалось, что украинец задает слишком много вопросов. Поэтому теперь уже вопросы возникли к нему самому: "Ты чё, парень, не знаешь своего места?". Еврочиновники, своим нарочитым вниманием, даже экзальтированным обожанием, явно разбаловали Зеленского. Но у американцев такие капризы не проходят. Здесь не забалуешь. Отключат не только сжиженный газ, но и связь в купе с кучей других привычных "ништяков". Не будет ни мира, ни дружбы, ни жвачки.Поэтому, конечно же в той или иной форме подпишут, подмахнут, подмигнут, продемонстрируют лояльность. И украинский народ убедят в эпохальности подобной "сделки", и парламент "нагнут", если потребуется. Хотя там и так у каждого второго депутата либо недвижимость во Флориде, либо дети в Гарварде, либо подруги на шопинге…— Кстати, вы, как само собой разумеющийся факт, упомянули про американский путь Гренландии. Но это ведь спорный вопрос?— Для кого-то спорный, а для меня нет. Можно поспорить лишь о "цене вопроса". Вижу только два реальных сценария.Первый. На предстоящих выборах на острове побеждают партии, выступающие за независимость. Потом они проводят референдум за суверенность территории. Большинство из пятидесяти тысяч граждан голосуют "за". Следом — второй референдум. И большинство голосует за вхождение в состав Штатов. Бинго!Вспоминая опыт Британии по освоению Фолклендских островов, с раздачей бесплатного виски в тамошних барах, пособий населению и прочих заманух, можно прикинуть стоимость подобного сценария. Где-то миллиард "зеленых" на весь "зеленый остров". Это для Штатов — ничто.Но есть и второй сценарий. Один из 179 депутатов Фолькетинга, то есть Датского парламента (не путать с керлингом, хотя схожесть присутствует), вносит законопроект. Законопроект, скажем, об ограничении использования в Гренландии английского языка, на котором там говорит большинство. Или о подобных ограничениях для эскимосского наречия, на котором кое-кто изъясняется. Мол, над сияющими льдами должен звучать только певучий датский.И, собственно, все. Остров отделяется. Цена вопроса, где-то миллион "зеленых"… Это для Штатов меньше, чем ничто.Какой сценарий сработает не знаю. Но какой-то, знаю, сработает точно.— Мы с вами уже говорили на тему смены власти и управления Украиной в предыдущем интервью. Как могут пройти выборы в новых условиях — условиях противостояния Украины и США?— Выборы, скорее всего, будут достаточно скоро. Вероятно в этом году, раз в Штатах уже согласовывают конкретные кандидатуры. Условие будет одно, но базовое. Новый глава страны не должен кусать руку дающего. Вроде, подобный претендент уже есть, но у нее острые зубки.— Тем временем, по мнению Трампа, Россия и Украина близки к заключению соглашения. В чем причина такой убежденности американского президента, и как будем делить территории?— Трамп мыслит как бизнесмен. В бизнесе возможен результат "win-win”. То есть, когда выигрывают оба участника сделки. В политике, а тем более геополитике, всегда реально выигрывает лишь одна сторона.В нашем случае вопрос идет не о территориях, а о победе. Победитель получит все! У проигравшего не будут спрашивать об его "условиях". Поэтому нам и нужна "одна Победа". Все остальное — нюансы.— У Дональда Трампа, несмотря на его потрясающее бизнес-мышление, сейчас есть одна серьезная проблема. В США в 20 городах с участием около 400 тысяч человек проходят массовые протесты против политики действующего президента. Могут ли такие протесты привести к гражданской войне или свержению Трампа?— Гражданская война теоретически возможна. Свержение Трампа — практически нет.Трамп сегодня — фактически "доктор Хаус" Штатов. Он эксцентричен, нарциссичен, порою даже безумен. Но у него есть диагноз и план лечения страны. У его оппонентов нет ни того, ни другого.Это интуитивно понимают и его поклонники, и его враги. Последние подспудно чувствуют, что его свержение не обязательно спасет страну, но обязательно ее убьет.Для сравнения: у нашего лидера задача "не дожать, а добить недругов". И он это сделает. У врагов Трампа цель, скорее, не добить, а дожать оппонента. И они это, вряд ли сделать смогут.Мы, добивая нацистский режим в фашисткой Германии, спасли ее народ. А противники Трампа, дожимая его консервативный уклад, могут погубить страну. Здесь истоки нашей пассионарности и секрет слабости американской оппозиции…— А в какой степени пошлины Трампа могут отразиться на состоянии нашего тыла, при условии, что мы, например, получаем комплектующие для беспилотников из КНР?— Я не специалист по пошлинам. Пошло быть всезнайкой. Могу только добавить, что вопрос о пошлинах — это не про экономику. Это, даже не про политику. Это — про справедливость.В Трампе порой просыпается моралист старой, мормонской закваски. Он часто говорит о главных мормонских ценностях: семья, добрые дела, уважение… Так вот, его действия — набор способов достигнуть уважения Америки. И внутри страны, и, особенно, извне.Пошлинами обкладываются те страны, которые "не уважают интересы Штатов". В той пропорции, в которой Трамп приписывает им это "неуважение". Как у Александра Сергеевича: "Он уважать себя заставил…"Мы — уважаем. Поэтому и пошлин нет. Остальных заставит. С Китаем — по взаимности…Как "под соусом" мира Трамп хочет перехватить контроль над Украиной у Британии, чтобы как следует нажиться на этом, в интервью Анны Черкасовой с депутатом Госдумы России Михаил Делягин: Трамп перехватывает контроль за Украиной, у Европы будет меньше денег на убийство русских.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

https://ukraina.ru/20250408/1062391520.html

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Анна Черкасова

интервью, украина, сша, британия, дональд трамп, дмитрий выдрин, владимир зеленский, украина.ру, россия, новости украины, выборы