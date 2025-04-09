Захарова назвала реакцию Зеленского на удар по объекту в Кривом Роге циничной и лживой - 09.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250409/zakharova-nazvala-reaktsiyu-zelenskogo-na-udar-po-obektu-v-krivom-roge-tsinichnoy-i-lzhivoy-1062404108.html
Захарова назвала реакцию Зеленского на удар по объекту в Кривом Роге циничной и лживой
Захарова назвала реакцию Зеленского на удар по объекту в Кривом Роге циничной и лживой - 09.04.2025 Украина.ру
Захарова назвала реакцию Зеленского на удар по объекту в Кривом Роге циничной и лживой
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге оценила реакцию Владимира Зеленского на удар по месту совещания командиров подразделений ВСУ с западными инструкторами
2025-04-09T12:31
2025-04-09T12:31
новости
кривой рог
россия
сша
владимир зеленский
мария захарова
василий небензя
вооруженные силы украины
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/08/1062357869_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_11bef0ab42a83f9bf4fd070cd9891c7a.jpg
"Конечно, в высшей степени циничной, лживой была реакция Зеленского на нанесенный 4 апреля российскими вооруженными силами высокоточный удар... по месту проведения совещания командиров соединений ВСУ с участием западных инструкторов в ресторане "Магеллан" в Кривом Роге... Либо это очередной наркотический угар у Зеленского, либо спланированная акция для того, чтобы каким-то образом о себе напомнить", - сказала Захарова.Она напомнила, что Зеленский "картинно возмутился" отсутствием жесткой реакции со стороны США на "фейк о якобы убившей детей русской ракете".По словам Захаровой, удар российскими военными был нанесен с "хирургической точностью", а все, что могло произойти вокруг, - результат размещения систем ПВО вблизи жилых кварталов.Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска нанесли высокоточный удар ракетой по месту проведения совещания с командирами соединений ВСУ и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог, противник потерял до 85 военных.Постпред России при ООН Василий Небензя указал, что причиной гибели гражданских в Кривом Роге послужила непрофессиональная работа ПВО Украины. Подробнее - в материале Небензя назвал причину гибели гражданских в Кривом Роге на сайте Украина.ру.
кривой рог
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/08/1062357869_34:0:1171:853_1920x0_80_0_0_8d340d6b2c34202fc9cbcca4d5bb4990.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, кривой рог, россия, сша, владимир зеленский, мария захарова, василий небензя, вооруженные силы украины, оон
Новости, Кривой Рог, Россия, США, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Василий Небензя, Вооруженные силы Украины, ООН

Захарова назвала реакцию Зеленского на удар по объекту в Кривом Роге циничной и лживой

12:31 09.04.2025
 
© МИД России / TelegramМария Захарова
Мария Захарова
© МИД России / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге оценила реакцию Владимира Зеленского на удар по месту совещания командиров подразделений ВСУ с западными инструкторами
"Конечно, в высшей степени циничной, лживой была реакция Зеленского на нанесенный 4 апреля российскими вооруженными силами высокоточный удар... по месту проведения совещания командиров соединений ВСУ с участием западных инструкторов в ресторане "Магеллан" в Кривом Роге... Либо это очередной наркотический угар у Зеленского, либо спланированная акция для того, чтобы каким-то образом о себе напомнить", - сказала Захарова.
Она напомнила, что Зеленский "картинно возмутился" отсутствием жесткой реакции со стороны США на "фейк о якобы убившей детей русской ракете".
По словам Захаровой, удар российскими военными был нанесен с "хирургической точностью", а все, что могло произойти вокруг, - результат размещения систем ПВО вблизи жилых кварталов.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска нанесли высокоточный удар ракетой по месту проведения совещания с командирами соединений ВСУ и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог, противник потерял до 85 военных.
Постпред России при ООН Василий Небензя указал, что причиной гибели гражданских в Кривом Роге послужила непрофессиональная работа ПВО Украины. Подробнее - в материале Небензя назвал причину гибели гражданских в Кривом Роге на сайте Украина.ру.
 
НовостиКривой РогРоссияСШАВладимир ЗеленскийМария ЗахароваВасилий НебензяВооруженные силы УкраиныООН
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:03Хлопцы из Бандерштадта и Организация Объединенных Кастраций. Надругательство по-львовски
13:03Сырский пожаловался на сокращение военной помощи со стороны США
13:02Небензя вывел на чистую воду спонсоров Украины, а европейцы в ООН попытались сорвать мирный план Трампа
13:00Поцелуи "ниже пояса" Трампа, последние танки Чехии и русофобская желчь Латвии. Главное на 13.00
12:56"Недопустимые действия": Кремль осудил задержание сотрудницы МИД РФ во Франции
12:39"Северные потоки" нужны Трампу для торга с Путиным - Юшков
12:31Захарова назвала реакцию Зеленского на удар по объекту в Кривом Роге циничной и лживой
12:19Госдеп США поставит на Украину отмычки
12:08Пленный российский боец отказался оскорблять Путина
12:07Сербский министр обвинила USAID в поддержке протестов в стране
11:30СК РФ устанавливает обстоятельства убийств украинскими военнослужащими жителей Курской области
10:58Небензя назвал причину гибели гражданских в Кривом Роге
10:29Конкуренция по-американски: тарифные войны Трампа
10:22Украинский цирк добрался до ООН, "Экипаж прощается", но пока не уходит, США-Китай: "если завтра война"
10:00Медведев призвал Трампа покарать истинных заказчиков покушения на него
09:23Жильцов многоквартирного дома в ростовском Аксае эвакуировали из-за угрозы детонации беспилотника
09:00Срыв ресурсной сделки, украинский след в нападении на ДПС в Чечне. Главное на Украине на утро 9 апреля
08:14Щит и меч Александра Святогорова. Легенда советской разведки против абвера и Моссада
08:04Главное за ночь 9 апреля
08:00Демократия во Львовском облсовете. Год 1990-й
Лента новостейМолния