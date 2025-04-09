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Захарова назвала реакцию Зеленского на удар по объекту в Кривом Роге циничной и лживой
Захарова назвала реакцию Зеленского на удар по объекту в Кривом Роге циничной и лживой - 09.04.2025 Украина.ру
Захарова назвала реакцию Зеленского на удар по объекту в Кривом Роге циничной и лживой
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге оценила реакцию Владимира Зеленского на удар по месту совещания командиров подразделений ВСУ с западными инструкторами
2025-04-09T12:31
2025-04-09T12:31
2025-04-09T12:31
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"Конечно, в высшей степени циничной, лживой была реакция Зеленского на нанесенный 4 апреля российскими вооруженными силами высокоточный удар... по месту проведения совещания командиров соединений ВСУ с участием западных инструкторов в ресторане "Магеллан" в Кривом Роге... Либо это очередной наркотический угар у Зеленского, либо спланированная акция для того, чтобы каким-то образом о себе напомнить", - сказала Захарова.Она напомнила, что Зеленский "картинно возмутился" отсутствием жесткой реакции со стороны США на "фейк о якобы убившей детей русской ракете".По словам Захаровой, удар российскими военными был нанесен с "хирургической точностью", а все, что могло произойти вокруг, - результат размещения систем ПВО вблизи жилых кварталов.Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска нанесли высокоточный удар ракетой по месту проведения совещания с командирами соединений ВСУ и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог, противник потерял до 85 военных.Постпред России при ООН Василий Небензя указал, что причиной гибели гражданских в Кривом Роге послужила непрофессиональная работа ПВО Украины. Подробнее - в материале Небензя назвал причину гибели гражданских в Кривом Роге на сайте Украина.ру.
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новости, кривой рог, россия, сша, владимир зеленский, мария захарова, василий небензя, вооруженные силы украины, оон
Новости, Кривой Рог, Россия, США, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Василий Небензя, Вооруженные силы Украины, ООН
Захарова назвала реакцию Зеленского на удар по объекту в Кривом Роге циничной и лживой
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге оценила реакцию Владимира Зеленского на удар по месту совещания командиров подразделений ВСУ с западными инструкторами