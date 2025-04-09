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Захарова назвала реакцию Зеленского на удар по объекту в Кривом Роге циничной и лживой

Захарова назвала реакцию Зеленского на удар по объекту в Кривом Роге циничной и лживой - 09.04.2025 Украина.ру

Захарова назвала реакцию Зеленского на удар по объекту в Кривом Роге циничной и лживой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге оценила реакцию Владимира Зеленского на удар по месту совещания командиров подразделений ВСУ с западными инструкторами

2025-04-09T12:31

2025-04-09T12:31

2025-04-09T12:31

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"Конечно, в высшей степени циничной, лживой была реакция Зеленского на нанесенный 4 апреля российскими вооруженными силами высокоточный удар... по месту проведения совещания командиров соединений ВСУ с участием западных инструкторов в ресторане "Магеллан" в Кривом Роге... Либо это очередной наркотический угар у Зеленского, либо спланированная акция для того, чтобы каким-то образом о себе напомнить", - сказала Захарова.Она напомнила, что Зеленский "картинно возмутился" отсутствием жесткой реакции со стороны США на "фейк о якобы убившей детей русской ракете".По словам Захаровой, удар российскими военными был нанесен с "хирургической точностью", а все, что могло произойти вокруг, - результат размещения систем ПВО вблизи жилых кварталов.Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска нанесли высокоточный удар ракетой по месту проведения совещания с командирами соединений ВСУ и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог, противник потерял до 85 военных.Постпред России при ООН Василий Небензя указал, что причиной гибели гражданских в Кривом Роге послужила непрофессиональная работа ПВО Украины. Подробнее - в материале Небензя назвал причину гибели гражданских в Кривом Роге на сайте Украина.ру.

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новости, кривой рог, россия, сша, владимир зеленский, мария захарова, василий небензя, вооруженные силы украины, оон