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Небензя назвал причину гибели гражданских в Кривом Роге
Небензя назвал причину гибели гражданских в Кривом Роге - 09.04.2025 Украина.ру
Небензя назвал причину гибели гражданских в Кривом Роге
Непрофессиональная работа ПВО Украины послужила причиной гибели гражданских в Кривом Роге. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания СБ ООН
2025-04-09T10:58
2025-04-09T10:58
2025-04-09T10:58
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Он отметил, что операция (в ходе которой российские военные ликвидировали командиров ВСУ и наемников) нанесла неоспоримый урон "командному составу как ВСУ, так и ряда натовских армий, направивших своих инструкторов на Украину", и вновь напомнил, что скопления военнослужащих, а также направляемые в помощь киевскому режиму западные офицеры и инструкторы являются "законной целью для российской армии".Российский дипломат добавил, что сам факт проведения военного совещания в одном из городских объектов в районе плотной жилой застройки также свидетельствует о "пренебрежении киевского режима жизнями мирных украинских граждан, используемых им по сути в качестве живого щита и прикрытия для военной деятельности".Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска нанесли высокоточный удар ракетой по месту проведения совещания командиров соединений ВСУ и западных инструкторов в одном из ресторанов города Кривой Рог, противник потерял до 85 военных.Подробнее об ударе - в материале Егора Леева Удар по Кривому Рогу, Макрон-переговорщик. Главное на Украине на утро 5 апреля на сайте Украина.ру.
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новости, кривой рог, украина, россия, василий небензя, вооруженные силы украины, оон
Новости, Кривой Рог, Украина, Россия, Василий Небензя, Вооруженные силы Украины, ООН
Небензя назвал причину гибели гражданских в Кривом Роге
Непрофессиональная работа ПВО Украины послужила причиной гибели гражданских в Кривом Роге. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания СБ ООН
Он отметил, что операция (в ходе которой российские военные ликвидировали командиров ВСУ и наемников) нанесла неоспоримый урон "командному составу как ВСУ, так и ряда натовских армий, направивших своих инструкторов на Украину", и вновь напомнил, что скопления военнослужащих, а также направляемые в помощь киевскому режиму западные офицеры и инструкторы являются "законной целью для российской армии".
"К сожалению, из-за непрофессиональных действий ПВО Украины выпущенная на перехват украинская ракета послужила причиной гибели гражданского населения в прилегающей к ресторану зоне. Во всяком случае именно на это указывают зафиксированные очевидцами характеристики поражающих элементов, наблюдавшиеся в момент гибели находившихся рядом с рестораном людей", – сказал он.
Российский дипломат добавил, что сам факт проведения военного совещания в одном из городских объектов в районе плотной жилой застройки также свидетельствует о "пренебрежении киевского режима жизнями мирных украинских граждан, используемых им по сути в качестве живого щита и прикрытия для военной деятельности".
Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска нанесли высокоточный удар ракетой по месту проведения совещания командиров соединений ВСУ
и западных инструкторов в одном из ресторанов города Кривой Рог
, противник потерял до 85 военных.