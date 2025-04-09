https://ukraina.ru/20250409/vzyali-dneproenergiyu-i-veseloe-ermakov-rasskazal-kak-vs-rf-prorvali-oboronu-vsu-za-velikoy-1062389341.html

Взяли Днепроэнергию и Веселое: Ермаков рассказал, как ВС РФ прорвали оборону ВСУ за Великой Новоселкой

Взяли Днепроэнергию и Веселое: Ермаков рассказал, как ВС РФ прорвали оборону ВСУ за Великой Новоселкой - 09.04.2025 Украина.ру

Взяли Днепроэнергию и Веселое: Ермаков рассказал, как ВС РФ прорвали оборону ВСУ за Великой Новоселкой

Одна из крупнейших линий обороны ВСУ, которая тянется еще с Запорожья, упирается в Днепроэнергию, а потом уходит южнее Отрадного к Разливу. ВС РФ продвигаются вверх по реке Мокрые Ялы, идут бои за Комар и Федоровку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

2025-04-09T05:45

2025-04-09T05:45

2025-04-09T05:45

новости

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запорожье

великая новоселка

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Сейчас ВС РФ продолжают наступление по реке Мокрые Ялы, которая течет с севера на юг через Великую Новоселку. Российские военные уже взяли Днепроэнергию и Веселое, идут бои за Федоровку, сообщил военкор.Причем есть информация, что войска обогнули Федоровку с запада и зацепились за окраины Комара, уточнил собеседник издания."Так вот одна из крупнейших оборонительных линий ВСУ, которая тянется еще с Запорожья, упирается как раз в Днепроэнергию, а потом уходит южнее Отрадного к Разливу. И мы ее уже прорвали и двигаемся к трассе Богатырь — Курахово", — подчеркнул Ермаков.Он отметил, что уже было опубликовано видео, как по украинским боевикам, которые засели в придорожной застройке, наносятся удары РСЗО.Когда ВС РФ продвигаются вверх по реке Мокрые Ялы, ведя бои за Комар и Федоровку, они фактически выходят в тыл крупнейшей линии обороны ВСУ. Фронт смещается ближе к Богатырю, за которым уже нет накопанных сооружений, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.О том, какие задачи решают российские дроноводы в Белгородском приграничье, типах применяемых БПЛА и боеприпасов — в материале "Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ".

https://ukraina.ru/20250408/1062388446.html

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