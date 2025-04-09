Взяли Днепроэнергию и Веселое: Ермаков рассказал, как ВС РФ прорвали оборону ВСУ за Великой Новоселкой - 09.04.2025 Украина.ру
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Взяли Днепроэнергию и Веселое: Ермаков рассказал, как ВС РФ прорвали оборону ВСУ за Великой Новоселкой
Взяли Днепроэнергию и Веселое: Ермаков рассказал, как ВС РФ прорвали оборону ВСУ за Великой Новоселкой - 09.04.2025 Украина.ру
Взяли Днепроэнергию и Веселое: Ермаков рассказал, как ВС РФ прорвали оборону ВСУ за Великой Новоселкой
Одна из крупнейших линий обороны ВСУ, которая тянется еще с Запорожья, упирается в Днепроэнергию, а потом уходит южнее Отрадного к Разливу. ВС РФ продвигаются вверх по реке Мокрые Ялы, идут бои за Комар и Федоровку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2025-04-09T05:45
2025-04-09T05:45
новости
россия
запорожье
великая новоселка
вс рф
оборона
война
украина
война на украине
сво
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Сейчас ВС РФ продолжают наступление по реке Мокрые Ялы, которая течет с севера на юг через Великую Новоселку. Российские военные уже взяли Днепроэнергию и Веселое, идут бои за Федоровку, сообщил военкор.Причем есть информация, что войска обогнули Федоровку с запада и зацепились за окраины Комара, уточнил собеседник издания."Так вот одна из крупнейших оборонительных линий ВСУ, которая тянется еще с Запорожья, упирается как раз в Днепроэнергию, а потом уходит южнее Отрадного к Разливу. И мы ее уже прорвали и двигаемся к трассе Богатырь — Курахово", — подчеркнул Ермаков.Он отметил, что уже было опубликовано видео, как по украинским боевикам, которые засели в придорожной застройке, наносятся удары РСЗО.Когда ВС РФ продвигаются вверх по реке Мокрые Ялы, ведя бои за Комар и Федоровку, они фактически выходят в тыл крупнейшей линии обороны ВСУ. Фронт смещается ближе к Богатырю, за которым уже нет накопанных сооружений, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.О том, какие задачи решают российские дроноводы в Белгородском приграничье, типах применяемых БПЛА и боеприпасов — в материале "Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ".
https://ukraina.ru/20250408/1062388446.html
россия
запорожье
великая новоселка
украина
мокрые ялы
днепроэнергия
курахово
донбасс
комар
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новости, россия, запорожье, великая новоселка, вс рф, оборона, война, украина, война на украине, сво, спецоперация, мокрые ялы, днепроэнергия, курахово, донбасс, комар
Новости, Россия, Запорожье, Великая Новоселка, ВС РФ, оборона, война, Украина, война на Украине, СВО, Спецоперация, Мокрые Ялы, Днепроэнергия, Курахово, Донбасс, Комар

Взяли Днепроэнергию и Веселое: Ермаков рассказал, как ВС РФ прорвали оборону ВСУ за Великой Новоселкой

05:45 09.04.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.04.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Одна из крупнейших линий обороны ВСУ, которая тянется еще с Запорожья, упирается в Днепроэнергию, а потом уходит южнее Отрадного к Разливу. ВС РФ продвигаются вверх по реке Мокрые Ялы, идут бои за Комар и Федоровку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Сейчас ВС РФ продолжают наступление по реке Мокрые Ялы, которая течет с севера на юг через Великую Новоселку. Российские военные уже взяли Днепроэнергию и Веселое, идут бои за Федоровку, сообщил военкор.
Причем есть информация, что войска обогнули Федоровку с запада и зацепились за окраины Комара, уточнил собеседник издания.
"Так вот одна из крупнейших оборонительных линий ВСУ, которая тянется еще с Запорожья, упирается как раз в Днепроэнергию, а потом уходит южнее Отрадного к Разливу. И мы ее уже прорвали и двигаемся к трассе Богатырь — Курахово", — подчеркнул Ермаков.
Он отметил, что уже было опубликовано видео, как по украинским боевикам, которые засели в придорожной застройке, наносятся удары РСЗО.
Когда ВС РФ продвигаются вверх по реке Мокрые Ялы, ведя бои за Комар и Федоровку, они фактически выходят в тыл крупнейшей линии обороны ВСУ. Фронт смещается ближе к Богатырю, за которым уже нет накопанных сооружений, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.
О том, какие задачи решают российские дроноводы в Белгородском приграничье, типах применяемых БПЛА и боеприпасов — в материале "Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ".
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Вчера, 17:24
Полковник Геннадий Алехин: Если ВСУ на приграничье не сдадутся в плен, то будут лежать на дне реки ПселЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
НовостиРоссияЗапорожьеВеликая НовоселкаВС РФоборонавойнаУкраинавойна на УкраинеСВОСпецоперацияМокрые ЯлыДнепроэнергияКураховоДонбассКомар
 
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05:45Взяли Днепроэнергию и Веселое: Ермаков рассказал, как ВС РФ прорвали оборону ВСУ за Великой Новоселкой
05:30Ермаков: когда ВС РФ сойдутся в "треугольнике" и выйдут к Искре, для них откроется путь на Днепропетровск
05:00Нацисты застряли в Песчаном: военкор раскрыл, как "просадки" ВСУ помогли ВС РФ продвинуться в Запорожье
04:50"Гипс снимают, клиент уезжает…" В Польше паника в связи с уходом войск США из Жешува
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03:30Освобождение Александрополя и плацдармы в Сумской области: Ермаков рассказал про новые успехи ВС РФ
03:15"Без связи и продовольствия": Алехин раскрыл, как сбежавшие из Суджи солдаты ВСУ ждали "подкрепления"
02:56Взять Новопавловское и Искру: Ермаков объяснил, как ВС РФ могут обрушить юго-западный фронт ВСУ
21:41"Связи нет, личный состав уничтожен": Алехин рассказал, что осталось от 82-й бригады ВСУ под Суджей
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