В ОДКБ указали на обострение ситуации на границе Украины и Белоруссии - 24.06.2026 Украина.ру
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В ОДКБ указали на обострение ситуации на границе Украины и Белоруссии
В ОДКБ указали на обострение ситуации на границе Украины и Белоруссии - 24.06.2026 Украина.ру
В ОДКБ указали на обострение ситуации на границе Украины и Белоруссии
Ситуация на границе Украины и Белоруссии обостряется, предупредил председатель постоянного совета ОДКБ, постпред России при организации Виктор Васильев
2026-06-24T14:26
2026-06-24T14:26
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"Ситуация на границе Украины и Белоруссии начинает обостряться, пролет украинских БПЛА на территорию России становится практически ежедневной практикой", - сказал он.Ранее в ОДКБ неоднократно фиксировали нарушения воздушного пространства Белоруссии украинскими дронами. По данным белорусской стороны, только за последнюю неделю мая было зафиксировано 116 попыток пересечения границы боевыми беспилотниками.На днях Владимир Зеленский выдвинул ультиматум президенту Белоруссии Александру Лукашенко: потребовал за неделю отвести от украинско-белорусской границы якобы находящуюся там технику для корректировки ударов российских дронов. В белорусском парламенте назвали обвинения Киева ложью и провокацией с целью втянуть в конфликт всю Европу.Политолог и заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин отмечал, что такие угрозы свидетельствуют о стремлении Киева обострить ситуацию.Подробнее - в материале Зачем Белоруссию втягивают в войну на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, виктор васильев, владимир зеленский, александр лукашенко, одкб, снг, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Виктор Васильев, Владимир Зеленский, Александр Лукашенко, ОДКБ, СНГ, Украина.ру

В ОДКБ указали на обострение ситуации на границе Украины и Белоруссии

14:26 24.06.2026
 
© РИА Новости . Андрей Александров / Перейти в фотобанкПограничный столб на территории пограничного контрольно-пропускного пункта "Козловичи" в Брестской области
Пограничный столб на территории пограничного контрольно-пропускного пункта Козловичи в Брестской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости . Андрей Александров
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Ситуация на границе Украины и Белоруссии обостряется, предупредил председатель постоянного совета ОДКБ, постпред России при организации Виктор Васильев
"Ситуация на границе Украины и Белоруссии начинает обостряться, пролет украинских БПЛА на территорию России становится практически ежедневной практикой", - сказал он.
Ранее в ОДКБ неоднократно фиксировали нарушения воздушного пространства Белоруссии украинскими дронами.
По данным белорусской стороны, только за последнюю неделю мая было зафиксировано 116 попыток пересечения границы боевыми беспилотниками.
На днях Владимир Зеленский выдвинул ультиматум президенту Белоруссии Александру Лукашенко: потребовал за неделю отвести от украинско-белорусской границы якобы находящуюся там технику для корректировки ударов российских дронов. В белорусском парламенте назвали обвинения Киева ложью и провокацией с целью втянуть в конфликт всю Европу.
Политолог и заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин отмечал, что такие угрозы свидетельствуют о стремлении Киева обострить ситуацию.
Подробнее - в материале Зачем Белоруссию втягивают в войну на сайте Украина.ру.
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