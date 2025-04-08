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Украина и Европа ведут подрывную и террористическую войну против РФ. Почему мы их не "мочим в сортире"?

Украина и Европа ведут подрывную и террористическую войну против РФ. Почему мы их не "мочим в сортире"? - 08.04.2025 Украина.ру

Украина и Европа ведут подрывную и террористическую войну против РФ. Почему мы их не "мочим в сортире"?

На днях белорусские правоохранительные органы пресекли попытку ввоза в РФ через белорусско-польскую границу автомобиля, начиненного более 500 кг взрывчатки. Диверсии в России после начала СВО стали, к сожалению, делом почти обыденным. Чего не скажешь про Украину, где за все это время не пострадал ни один представитель тамошней элиты

2025-04-08T12:39

2025-04-08T12:39

2025-04-08T13:11

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Взрывоопасный микроавтобусИстория с автомобилем произошла еще 2 апреля, однако ее детали стали известны только два дня назад.Микроавтобус с молдавскими номерами следовал из Литвы и намеревался пересечь белорусско-польскую границу для дальнейшего следования в Россию, однако был остановлен пограничниками.Внутри было обнаружено 580 кг пентаэритриттетранитрата – за таким сложным и длинным названием скрывается мощное взрывчатое вещество, которое в данном случае было иностранного производства, предположительно США. Отмечалось, что микроавтобус был профессионально переварен для сокрытия взрывчатки.За рулем транспортного средства находился 41-летний водитель, в настоящее время он задержан. Мужчина утверждает, что его использовали вслепую и о содержимом груза он не знал.В понедельник, 7 апреля, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко. В ходе беседы глава российского государства выразил благодарность белорусским силовикам за пресечение попытки ввоза этой партии взрывчатки на территорию РФ.Убийства и терактыОфициально это пока не сообщалось, но вряд ли есть сомнения, кто стоит за этим преступлением. Уж больно узнаваемый почерк. Можно вспомнить хотя бы историю с заминированными иконами, которые пытались ввезти в Россию с Украины через страны Европы. Произошло это, кстати, практически ровно год назад.Тогда на автомобильном пункте пропуска "Убылинка" в Псковской области на границе с Латвией была задержана партия икон и церковной утвари, внутри них было спрятано 27 взрывных устройств, 70 кг взрывчатки, а также детонаторы. Согласно показаниям водителя, конечным пунктом маршрута значилась Москва, где была запланирована выгрузка.Как потом используется такая взрывчатка все уже неоднократно видели. Например, в апреле 2023 года, когда в Санкт-Петербурге был взорван ополченец и военкор Владлен Татарский.Индивидуальный террор вообще стал уже визитной карточной украинских спецслужб. За время с начала российской военной спецоперации украинскими агентами на территории РФ были убиты журналистка и политолог Дарья Дугина, экс-депутат Верховной Рады Илья Кива, начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, совершено покушение на писателя Захара Прилепина, также были предотвращены покушения на бизнесмена Константина Малофеева, телеведущего Владимира Соловьева, митрополита Тихона (Шевкунова) и т.д.Еще больше аналогичных покушений было совершено на сотрудников администраций и правоохранительных органов в присоединенных к РФ регионах, главным образом в Запорожской и Херсонской областях.Почти во всех этих эпизодах фигурируют взрывчатые вещества, которые должны были стать (а в ряде случаев и стали) основой орудия убийства.Терроризм через телефонТочечными убийствами курируемы Западом украинские спецслужбы не ограничиваются. В их арсенале множество сценариев как посеять в тылу противника страх и хаос, ведь именно на это как правило и нацелены все эти диверсии и теракты.Методы могут быть абсолютно разные, например, телефонный терроризм. Этот способ был особенно популярен у украинских спецслужб в начальный период СВО. Только лишь за первый месяц спецоперации количество поступающих с Украины сообщений о ложном минировании выросло в три раза, было заведено более 2,1 тыс. уголовных дел по этим фактам.Телефон – это вообще любимое оружие украинских спецслужб в последнее время. После лже-минирований они освоили телефонное мошенничество, разработав схемы, по которым жертва не только отдает им все свои сбережения, но и отправляется осуществлять поджог какого-нибудь военкомата, банка или отделения полиции.Разумеется, такие проявления терроризма не способны оказать серьезное влияние на ход боевых действий и уж тем более кардинально изменить ситуацию, однако правящий в Киеве режим действует по принципу вода камень точит. Другое дело, что во всем этом есть и обратный для украинских властей эффект: такие их действия лишь подтверждают необходимость доведения СВО до победного конца.За годы спецоперации российское государство продемонстрировало, что способно адекватно реагировать на новые угрозы в сфере безопасности. Например, поставлен заслон перед бесконтрольным въездом в РФ граждан Украины, что в условиях военного противостояния с этой страной превращало Россию в проходной двор для агентуры врага.Это касается и работы спецслужб по выявлению украинских агентурных сетей (хотя полностью исключить вероятность новых терактов никто не может), так и борьбы с иными вызовами, например, телефонным мошенничеством.Конечно, есть и свои нюансы, то же телефонное мошенничество процветает уже не первый год, а разрабатывать законодательно меры противодействия начали лишь недавно, когда проблема приняла угрожающий характер, а оценить эффективность этих мер еще только предстоит.Будет ли ответУкраинское государство в его нынешней конфигурации заточено на терроризм, диверсии, подрывную деятельность, удары по уязвимым точкам противника. Работа эта идет и в политической плоскости, взять хотя бы многочисленные "конгрессы", "форумы" и прочие структуры российских сепаратистов, которые под присмотром украинских спецслужб ведут пропаганду идеи развала РФ.Россия же полагается больше на ракеты и превосходство на поле боя, рассчитывая добиться целей СВО исключительно военным путем, хотя сам формат спецоперации (если уж мы говорим именно о ней) предполагает целый комплекс мер воздействия на врага, в т.ч. диверсионные, информационно-психологические и т.д.Ничего из этого на Украине мы все за все это время практически не видели. Отчасти это объясняется общей концепцией, которую избрал Кремль. В упрощенном виде она заключается в том, что война идет не с народом этой страны, братским и родственным, а с режимом, который держит этот народ в заложниках.Но ведь с момента начала СВО ни один представитель этого режима практически не пострадал. Не пострадал настолько, что Владимиру Зеленскому приходится выдумывать на ходу истории про десятки сорванных на него покушений и охоту, которую на него будто бы день и ночь ведут то "вагнеровцы", то "кадыровцы".У такого бережного отношения к украинской элите наверняка есть свои резонные соображения, вроде стремления не делать из Зеленского икону вкупе с нежеланием последнего идти на компромиссы, что позволяет РФ продвигаться к достижению целей СВО.Как показывает история, терроризм – жестокий и вероломный враг, победить которого можно такой же жестокостью, то есть вырвать его с корнем, уничтожить всех, кто не хочет отказываться от человеконенавистнической идеологии. Как это было с радикальным исламизмом на Северном Кавказе, заигрывания с которым сменились памятным "мочить в сортире", что и привело Россию к победе в этой войне.О том, кто сегодня отвечает за безопасность Владимира Зеленского - в материале издания Украина.ру От частных тюрем до охраны Зеленского. Украину берет под контроль британская ЧВК.

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Павел Котов

эксклюзив, россия, украина, владимир зеленский, сво