Украина и Европа ведут подрывную и террористическую войну против РФ. Почему мы их не "мочим в сортире"?
12:39 08.04.2025 (обновлено: 13:11 08.04.2025)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
На днях белорусские правоохранительные органы пресекли попытку ввоза в РФ через белорусско-польскую границу автомобиля, начиненного более 500 кг взрывчатки. Диверсии в России после начала СВО стали, к сожалению, делом почти обыденным. Чего не скажешь про Украину, где за все это время не пострадал ни один представитель тамошней элиты
Взрывоопасный микроавтобус
История с автомобилем произошла еще 2 апреля, однако ее детали стали известны только два дня назад.
Микроавтобус с молдавскими номерами следовал из Литвы и намеревался пересечь белорусско-польскую границу для дальнейшего следования в Россию, однако был остановлен пограничниками.
Внутри было обнаружено 580 кг пентаэритриттетранитрата – за таким сложным и длинным названием скрывается мощное взрывчатое вещество, которое в данном случае было иностранного производства, предположительно США. Отмечалось, что микроавтобус был профессионально переварен для сокрытия взрывчатки.
За рулем транспортного средства находился 41-летний водитель, в настоящее время он задержан. Мужчина утверждает, что его использовали вслепую и о содержимом груза он не знал.
© BELTA / Telegram
© BELTA / Telegram
В понедельник, 7 апреля, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко. В ходе беседы глава российского государства выразил благодарность белорусским силовикам за пресечение попытки ввоза этой партии взрывчатки на территорию РФ.
Убийства и теракты
Официально это пока не сообщалось, но вряд ли есть сомнения, кто стоит за этим преступлением. Уж больно узнаваемый почерк. Можно вспомнить хотя бы историю с заминированными иконами, которые пытались ввезти в Россию с Украины через страны Европы. Произошло это, кстати, практически ровно год назад.
Тогда на автомобильном пункте пропуска "Убылинка" в Псковской области на границе с Латвией была задержана партия икон и церковной утвари, внутри них было спрятано 27 взрывных устройств, 70 кг взрывчатки, а также детонаторы. Согласно показаниям водителя, конечным пунктом маршрута значилась Москва, где была запланирована выгрузка.
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ пресекла контрабандный канал доставки в страну взрывчатых веществ из Украины
© ЦОС ФСБ РФ
ФСБ РФ пресекла контрабандный канал доставки в страну взрывчатых веществ из Украины
Как потом используется такая взрывчатка все уже неоднократно видели. Например, в апреле 2023 года, когда в Санкт-Петербурге был взорван ополченец и военкор Владлен Татарский.
Индивидуальный террор вообще стал уже визитной карточной украинских спецслужб. За время с начала российской военной спецоперации украинскими агентами на территории РФ были убиты журналистка и политолог Дарья Дугина, экс-депутат Верховной Рады Илья Кива, начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, совершено покушение на писателя Захара Прилепина, также были предотвращены покушения на бизнесмена Константина Малофеева, телеведущего Владимира Соловьева, митрополита Тихона (Шевкунова) и т.д.
Взрыв около жилого дома на Рязанском проспекте
Еще больше аналогичных покушений было совершено на сотрудников администраций и правоохранительных органов в присоединенных к РФ регионах, главным образом в Запорожской и Херсонской областях.
Почти во всех этих эпизодах фигурируют взрывчатые вещества, которые должны были стать (а в ряде случаев и стали) основой орудия убийства.
Терроризм через телефон
Точечными убийствами курируемы Западом украинские спецслужбы не ограничиваются. В их арсенале множество сценариев как посеять в тылу противника страх и хаос, ведь именно на это как правило и нацелены все эти диверсии и теракты.
Методы могут быть абсолютно разные, например, телефонный терроризм. Этот способ был особенно популярен у украинских спецслужб в начальный период СВО. Только лишь за первый месяц спецоперации количество поступающих с Украины сообщений о ложном минировании выросло в три раза, было заведено более 2,1 тыс. уголовных дел по этим фактам.
Телефон – это вообще любимое оружие украинских спецслужб в последнее время. После лже-минирований они освоили телефонное мошенничество, разработав схемы, по которым жертва не только отдает им все свои сбережения, но и отправляется осуществлять поджог какого-нибудь военкомата, банка или отделения полиции.
Разумеется, такие проявления терроризма не способны оказать серьезное влияние на ход боевых действий и уж тем более кардинально изменить ситуацию, однако правящий в Киеве режим действует по принципу вода камень точит. Другое дело, что во всем этом есть и обратный для украинских властей эффект: такие их действия лишь подтверждают необходимость доведения СВО до победного конца.
19 сентября 2024, 17:01Аббас Джума: Украина обожает террор, поэтому вместе с Израилем и США входит в один и тот же клуб Украинский и израильский режим – две ветки одного дерева. Корни, методы и риторика у них одна. Если вы послушаете, что говорит господин Нетаньяху и господин Зеленский, у вас создастся впечатление, что речь им писал один спичрайтер. То же самое касается их взаимоподдержки на международной арене.
За годы спецоперации российское государство продемонстрировало, что способно адекватно реагировать на новые угрозы в сфере безопасности. Например, поставлен заслон перед бесконтрольным въездом в РФ граждан Украины, что в условиях военного противостояния с этой страной превращало Россию в проходной двор для агентуры врага.
Это касается и работы спецслужб по выявлению украинских агентурных сетей (хотя полностью исключить вероятность новых терактов никто не может), так и борьбы с иными вызовами, например, телефонным мошенничеством.
Конечно, есть и свои нюансы, то же телефонное мошенничество процветает уже не первый год, а разрабатывать законодательно меры противодействия начали лишь недавно, когда проблема приняла угрожающий характер, а оценить эффективность этих мер еще только предстоит.
Будет ли ответ
Украинское государство в его нынешней конфигурации заточено на терроризм, диверсии, подрывную деятельность, удары по уязвимым точкам противника. Работа эта идет и в политической плоскости, взять хотя бы многочисленные "конгрессы", "форумы" и прочие структуры российских сепаратистов, которые под присмотром украинских спецслужб ведут пропаганду идеи развала РФ.
Россия же полагается больше на ракеты и превосходство на поле боя, рассчитывая добиться целей СВО исключительно военным путем, хотя сам формат спецоперации (если уж мы говорим именно о ней) предполагает целый комплекс мер воздействия на врага, в т.ч. диверсионные, информационно-психологические и т.д.
Ничего из этого на Украине мы все за все это время практически не видели. Отчасти это объясняется общей концепцией, которую избрал Кремль. В упрощенном виде она заключается в том, что война идет не с народом этой страны, братским и родственным, а с режимом, который держит этот народ в заложниках.
Но ведь с момента начала СВО ни один представитель этого режима практически не пострадал. Не пострадал настолько, что Владимиру Зеленскому приходится выдумывать на ходу истории про десятки сорванных на него покушений и охоту, которую на него будто бы день и ночь ведут то "вагнеровцы", то "кадыровцы".
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
У такого бережного отношения к украинской элите наверняка есть свои резонные соображения, вроде стремления не делать из Зеленского икону вкупе с нежеланием последнего идти на компромиссы, что позволяет РФ продвигаться к достижению целей СВО.
Как показывает история, терроризм – жестокий и вероломный враг, победить которого можно такой же жестокостью, то есть вырвать его с корнем, уничтожить всех, кто не хочет отказываться от человеконенавистнической идеологии. Как это было с радикальным исламизмом на Северном Кавказе, заигрывания с которым сменились памятным "мочить в сортире", что и привело Россию к победе в этой войне.
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