https://ukraina.ru/20250408/1062360272.html

Выборы 1994-го на Украине и ситуация сейчас: сходства и различия — Стоякин

Выборы 1994-го на Украине и ситуация сейчас: сходства и различия — Стоякин - 08.04.2025 Украина.ру

Выборы 1994-го на Украине и ситуация сейчас: сходства и различия — Стоякин

В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – политолог, историк, автор нашего издания Василий Стоякин. Обсудили его недавнюю статью "1994 год: первые... Украина.ру, 08.04.2025

2025-04-08T12:10

2025-04-08T12:10

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постсоветское пространство

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В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" – политолог, историк, автор нашего издания Василий Стоякин. Обсудили его недавнюю статью "1994 год: первые парламентские". Поговорили о грядущих выборах в Киеве и возможности управления Украиной под эгидой ООН. 00:41 – Почему важно говорить о выборной системе на Украине?04:44 – Какие ошибки были допущены Киевом в 90-е? 07:46 – Внешнее управление Украиной под эгидой ООН; 10:12 – Кто в Киеве может услышать позицию России? Ссылка на статью Василия Стоякина "1994 год: первые парламентские". https://ukraina.ru/20250327/1062068921.html * В интервью говорится о Петре Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Telegram-канал Василия Стоякина: https://t.me/stoyakin_v

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видео, украина, киев, россия, василий стоякин, петр порошенко, оон, внешнее управление, выборы, постсоветское пространство, видео