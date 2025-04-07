Россия согласна с идеей прекращения огня при соблюдении своих интересов – Песков - 07.04.2025 Украина.ру
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Россия согласна с идеей прекращения огня при соблюдении своих интересов – Песков
Россия согласна с идеей прекращения огня при соблюдении своих интересов – Песков - 07.04.2025 Украина.ру
Россия согласна с идеей прекращения огня при соблюдении своих интересов – Песков
Президент России поддерживает идею о необходимости прекращения огня с учётом российских интересов и прояснения ситуации. Об этом 7 апреля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
2025-04-07T13:12
2025-04-07T13:16
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"Президент Путин действительно поддерживает идею о необходимости прекращения огня, - сказал Песков. - Но до этого предстоит ответить на целый ряд вопросов. Эти вопросы висят в воздухе, пока ответа на них никто не дал. Связано это и с неподконтрольностью киевского режима, и с невозможностью киевского режима контролировать действия целого ряда экстремистских и националистических подразделений, которые просто не слушаются Киев"."Это связано и с планами дальнейшей милитаризации Киева. Все эти нюансы по-прежнему на повестке дня", - добавил руководитель пресс-службы Кремля.По его словам, в этом контексте идея прекращения огня в зоне СВО выглядит обусловленной.Ранее официальная Москва неоднократно указывала на несоблюдение Киевом моратория на удары по объектам энергетики.Киевский режим не соблюдает временный мораторий и продолжает ежедневно наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, констатировал 2 апреля Песков. Подробности в Публикации Дроны ВСУ нанесли гигантский ущерб Каспийскому трубопроводному консорциуму - Песков
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новости, россия, киев, кремль, дмитрий песков, владимир путин, всу, мораторий, энергетика, сво, инфраструктура
Новости, Россия, Киев, Кремль, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ВСУ, мораторий, энергетика, СВО, инфраструктура

Россия согласна с идеей прекращения огня при соблюдении своих интересов – Песков

13:12 07.04.2025 (обновлено: 13:16 07.04.2025)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Президент России поддерживает идею о необходимости прекращения огня с учётом российских интересов и прояснения ситуации. Об этом 7 апреля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент Путин действительно поддерживает идею о необходимости прекращения огня, - сказал Песков. - Но до этого предстоит ответить на целый ряд вопросов. Эти вопросы висят в воздухе, пока ответа на них никто не дал. Связано это и с неподконтрольностью киевского режима, и с невозможностью киевского режима контролировать действия целого ряда экстремистских и националистических подразделений, которые просто не слушаются Киев".
Мария Захарова
2 апреля, 10:12
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"Это связано и с планами дальнейшей милитаризации Киева. Все эти нюансы по-прежнему на повестке дня", - добавил руководитель пресс-службы Кремля.
По его словам, в этом контексте идея прекращения огня в зоне СВО выглядит обусловленной.
"Будучи солидарными с идеей о необходимости скорейшего прекращения огня, мы должны обеспечить наши интересы и прояснить те самые аспекты, о которых я только что говорил", - пояснил Песков.
Ранее официальная Москва неоднократно указывала на несоблюдение Киевом моратория на удары по объектам энергетики.
Киевский режим не соблюдает временный мораторий и продолжает ежедневно наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, констатировал 2 апреля Песков. Подробности в Публикации Дроны ВСУ нанесли гигантский ущерб Каспийскому трубопроводному консорциуму - Песков
 
НовостиРоссияКиевКремльДмитрий ПесковВладимир ПутинВСУмораторийэнергетикаСВОинфраструктура
 
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