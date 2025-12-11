Угроза Москве: Собянин сообщил о десятках вражеских дронах, сбитых на подлете к столице - 11.12.2025 Украина.ру
Угроза Москве: Собянин сообщил о десятках вражеских дронах, сбитых на подлете к столице
Угроза Москве: Собянин сообщил о десятках вражеских дронах, сбитых на подлете к столице - 11.12.2025 Украина.ру
Угроза Москве: Собянин сообщил о десятках вражеских дронах, сбитых на подлете к столице
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на четверг сбили более 30 украинских беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает 11 декабря телеграм-канал Украина.ру
О первом уничтоженном дроне Собянин заявил около полуночи, о десятом дроне — в 02:05 по московскому времени. После этого мэр информировал об уничтожении беспилотников целыми группами — шесть дронов ликвидировали в 02:19, еще пять — 02:33, семь — в 02:44, один - в 03:10. Утром в 07:16 ПВО сбила еще один дрон.Общее число уничтоженных беспилотников достигло 32. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.На фоне атак беспилотников работу приостанавливали столичные аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Порядка 200 рейсов было задержано или отменено, следует из расписания. Представитель Росавиации уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО за три часа сбили 37 украинских БПЛА над регионами России на сайте Украина.ру.
Угроза Москве: Собянин сообщил о десятках вражеских дронах, сбитых на подлете к столице

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на четверг сбили более 30 украинских беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает 11 декабря телеграм-канал Украина.ру
О первом уничтоженном дроне Собянин заявил около полуночи, о десятом дроне — в 02:05 по московскому времени. После этого мэр информировал об уничтожении беспилотников целыми группами — шесть дронов ликвидировали в 02:19, еще пять — 02:33, семь — в 02:44, один - в 03:10. Утром в 07:16 ПВО сбила еще один дрон.
Общее число уничтоженных беспилотников достигло 32. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
На фоне атак беспилотников работу приостанавливали столичные аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Порядка 200 рейсов было задержано или отменено, следует из расписания.
Представитель Росавиации уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО за три часа сбили 37 украинских БПЛА над регионами России на сайте Украина.ру.
