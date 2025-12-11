https://ukraina.ru/20251211/ugroza-moskve-sobyanin-soobschil-o-desyatkakh-vrazheskikh-dronakh-sbitykh-na-podlete-k-stolitse-1072933779.html

Угроза Москве: Собянин сообщил о десятках вражеских дронах, сбитых на подлете к столице

Угроза Москве: Собянин сообщил о десятках вражеских дронах, сбитых на подлете к столице - 11.12.2025 Украина.ру

Угроза Москве: Собянин сообщил о десятках вражеских дронах, сбитых на подлете к столице

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на четверг сбили более 30 украинских беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает 11 декабря телеграм-канал Украина.ру

2025-12-11T07:51

2025-12-11T07:51

2025-12-11T07:51

новости

москва

домодедово

сергей собянин

россия

украина.ру

росавиация

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102067/14/1020671421_0:0:1796:1010_1920x0_80_0_0_3d0ebdec167358fa74503ba0fedfed77.jpg

О первом уничтоженном дроне Собянин заявил около полуночи, о десятом дроне — в 02:05 по московскому времени. После этого мэр информировал об уничтожении беспилотников целыми группами — шесть дронов ликвидировали в 02:19, еще пять — 02:33, семь — в 02:44, один - в 03:10. Утром в 07:16 ПВО сбила еще один дрон.Общее число уничтоженных беспилотников достигло 32. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.На фоне атак беспилотников работу приостанавливали столичные аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Порядка 200 рейсов было задержано или отменено, следует из расписания. Представитель Росавиации уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО за три часа сбили 37 украинских БПЛА над регионами России на сайте Украина.ру.

москва

домодедово

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, москва, домодедово, сергей собянин, россия, украина.ру, росавиация, вооруженные силы украины