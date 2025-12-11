Главное за ночь 11 декабря - 11.12.2025 Украина.ру
Главное за ночь 11 декабря
Главное за ночь 11 декабря
Глава Белого дома Дональд Трамп провел жесткий разговор с лидерами "евротройки" по вопросу урегулирования на Украине. Об этом и других событиях минувшей ночи рассказал 11 декабря телеграм-канал Украина.ру
🟥 Под Красноармейском при попытке контратаки уничтожена группа боевиков "Русского добровольческого корпуса" (РДК)*, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский. 🟦 Аэропорты московского авиаузла возобновили прием и выпуск самолетов, сообщает Росавиация.🟦 Президент США Дональд Трамп заявил, что провел жесткий разговор с лидерами "евротройки" по вопросу урегулирования на Украине. Он допустил, что кризис на Украине удастся урегулировать "в короткие сроки".🟦 Президент Польши Кароль Навроцкий не знал о планах ВС Польши передать Украине истребители МиГ-29, сообщил руководитель Бюро по международной политике при главе государства Марчин Пшидач.🟦 США направили Европе предложения по реинтеграции РФ в мировую экономику и восстановлению поставок российских энергоресурсов в Западную Европу. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Вашингтон также изложил Европе "планы по использованию финансовыми компаниями США около 200 миллиардов долларов замороженных российских активов для реализации проектов на Украине".🟦 "Зумер" стало "Словом года — 2025" по версии "Грамоты. ру". Второе место заняло "выгорание", третье — "ред-флаг", сообщили в пресс-службе портала.🟦 Дания впервые назвала США возможной угрозой безопасности, пишет Bloomberg со ссылкой на отчёт датской Службы внешней и военной разведки за 2025 год.В документе говорится, что США всё чаще отдают приоритет собственным интересам, а также "используют свою экономическую и технологическую силу как инструмент власти", в том числе в отношениях с союзниками и партнёрами.🟦 Двукратную олимпийскую чемпионку Анну Богалий внесли в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Ей вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержку спецоперации. * Признан террористической организацией, запрещен в РФ.
Глава Белого дома Дональд Трамп провел жесткий разговор с лидерами "евротройки" по вопросу урегулирования на Украине. Об этом и других событиях минувшей ночи рассказал 11 декабря телеграм-канал Украина.ру
🟥 Под Красноармейском при попытке контратаки уничтожена группа боевиков "Русского добровольческого корпуса" (РДК)*, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
🟦 Аэропорты московского авиаузла возобновили прием и выпуск самолетов, сообщает Росавиация.
🟦 Президент США Дональд Трамп заявил, что провел жесткий разговор с лидерами "евротройки" по вопросу урегулирования на Украине. Он допустил, что кризис на Украине удастся урегулировать "в короткие сроки".
🟦 Президент Польши Кароль Навроцкий не знал о планах ВС Польши передать Украине истребители МиГ-29, сообщил руководитель Бюро по международной политике при главе государства Марчин Пшидач.
🟦 США направили Европе предложения по реинтеграции РФ в мировую экономику и восстановлению поставок российских энергоресурсов в Западную Европу. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Вашингтон также изложил Европе "планы по использованию финансовыми компаниями США около 200 миллиардов долларов замороженных российских активов для реализации проектов на Украине".
🟦 "Зумер" стало "Словом года — 2025" по версии "Грамоты. ру". Второе место заняло "выгорание", третье — "ред-флаг", сообщили в пресс-службе портала.
🟦 Дания впервые назвала США возможной угрозой безопасности, пишет Bloomberg со ссылкой на отчёт датской Службы внешней и военной разведки за 2025 год.
В документе говорится, что США всё чаще отдают приоритет собственным интересам, а также "используют свою экономическую и технологическую силу как инструмент власти", в том числе в отношениях с союзниками и партнёрами.
🟦 Двукратную олимпийскую чемпионку Анну Богалий внесли в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Ей вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержку спецоперации.
* Признан террористической организацией, запрещен в РФ.
