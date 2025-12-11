https://ukraina.ru/20251211/bolshoy-torg-posle-okonchaniya-svo-lizan-o-vyvernutykh-karmanakh-evrosoyuza-i-otkaze-ot-ukrainy-1072934217.html
Большой торг после окончания СВО: Лизан о вывернутых карманах Евросоюза и отказе от Украины
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" — журналист, глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан. Украина.ру, 11.12.2025
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" — журналист, глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан. Обсудили его недавнюю статью: "Экономика Украины и война: разложение вертикали власти, кризис среди доноров и морской терроризм". Есть ли у Еврокомиссии альтернатива конфискации замороженных активов России и на что будет дальше воевать Украина? Об этом и не только узнаете из нашей программы. 00:26 – Ситуация вокруг ЗВР России; 06:43 – Вероятность отказа ЕС от финансирования Киева; 09:19 – Есть ли деньги на Украине? 11:51 – Может ли Россия вернуть свои активы?Ссылка на статью Ивана Лизана, о которой говорится в этом интервью: https://clck.ru/3QjBMs
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" — журналист, глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан.
Обсудили его недавнюю статью: "Экономика Украины и война: разложение вертикали власти, кризис среди доноров и морской терроризм".
Есть ли у Еврокомиссии альтернатива конфискации замороженных активов России и на что будет дальше воевать Украина? Об этом и не только узнаете из нашей программы.
00:26 – Ситуация вокруг ЗВР России;
06:43 – Вероятность отказа ЕС от финансирования Киева;
09:19 – Есть ли деньги на Украине?
11:51 – Может ли Россия вернуть свои активы?
Ссылка на статью Ивана Лизана, о которой говорится в этом интервью: https://clck.ru/3QjBMs