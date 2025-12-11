https://ukraina.ru/20251211/bolshoy-torg-posle-okonchaniya-svo-lizan-o-vyvernutykh-karmanakh-evrosoyuza-i-otkaze-ot-ukrainy-1072934217.html

Большой торг после окончания СВО: Лизан о вывернутых карманах Евросоюза и отказе от Украины

Большой торг после окончания СВО: Лизан о вывернутых карманах Евросоюза и отказе от Украины - 11.12.2025 Украина.ру

Большой торг после окончания СВО: Лизан о вывернутых карманах Евросоюза и отказе от Украины

В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" — журналист, глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан. Украина.ру, 11.12.2025

2025-12-11T08:01

2025-12-11T08:01

2025-12-11T08:01

видео

украина

россия

киев

иван лизан

еврокомиссия

ес

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0b/1072934071_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ab1aa474973a1f2aaf6e6ce3ce7050b6.png

В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" — журналист, глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан. Обсудили его недавнюю статью: "Экономика Украины и война: разложение вертикали власти, кризис среди доноров и морской терроризм". Есть ли у Еврокомиссии альтернатива конфискации замороженных активов России и на что будет дальше воевать Украина? Об этом и не только узнаете из нашей программы. 00:26 – Ситуация вокруг ЗВР России; 06:43 – Вероятность отказа ЕС от финансирования Киева; 09:19 – Есть ли деньги на Украине? 11:51 – Может ли Россия вернуть свои активы?Ссылка на статью Ивана Лизана, о которой говорится в этом интервью: https://clck.ru/3QjBMs

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, украина, россия, киев, иван лизан, еврокомиссия, ес, украина.ру, видео