Большой торг после окончания СВО: Лизан о вывернутых карманах Евросоюза и отказе от Украины - 11.12.2025
Большой торг после окончания СВО: Лизан о вывернутых карманах Евросоюза и отказе от Украины
Большой торг после окончания СВО: Лизан о вывернутых карманах Евросоюза и отказе от Украины - 11.12.2025 Украина.ру
Большой торг после окончания СВО: Лизан о вывернутых карманах Евросоюза и отказе от Украины
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" — журналист, глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан.
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" — журналист, глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан. Обсудили его недавнюю статью: "Экономика Украины и война: разложение вертикали власти, кризис среди доноров и морской терроризм". Есть ли у Еврокомиссии альтернатива конфискации замороженных активов России и на что будет дальше воевать Украина? Об этом и не только узнаете из нашей программы. 00:26 – Ситуация вокруг ЗВР России; 06:43 – Вероятность отказа ЕС от финансирования Киева; 09:19 – Есть ли деньги на Украине? 11:51 – Может ли Россия вернуть свои активы?Ссылка на статью Ивана Лизана, о которой говорится в этом интервью: https://clck.ru/3QjBMs
видео, украина, россия, киев, иван лизан, еврокомиссия, ес, украина.ру, видео
Видео, Украина, Россия, Киев, Иван Лизан, Еврокомиссия, ЕС, Украина.ру

Большой торг после окончания СВО: Лизан о вывернутых карманах Евросоюза и отказе от Украины

08:01 11.12.2025
 
В этом выпуске проекта Украина.ру "Курсив авторский" — журналист, глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан.
Обсудили его недавнюю статью: "Экономика Украины и война: разложение вертикали власти, кризис среди доноров и морской терроризм".
Есть ли у Еврокомиссии альтернатива конфискации замороженных активов России и на что будет дальше воевать Украина? Об этом и не только узнаете из нашей программы.
00:26 – Ситуация вокруг ЗВР России;
06:43 – Вероятность отказа ЕС от финансирования Киева;
09:19 – Есть ли деньги на Украине?
11:51 – Может ли Россия вернуть свои активы?
Ссылка на статью Ивана Лизана, о которой говорится в этом интервью: https://clck.ru/3QjBMs
