https://ukraina.ru/20251211/odessa-kremenchug-kievskaya-oblast-vs-rf-nochyu-udarili-po-ukraine-1072933000.html
Одесса, Кременчуг, Киевская область: ВС РФ ударили по Украине
Одесса, Кременчуг, Киевская область: ВС РФ ударили по Украине - 11.12.2025 Украина.ру
Одесса, Кременчуг, Киевская область: ВС РФ ударили по Украине
Российские военные в ночь на четверг ударили по целям в Одессе, передает 11 декабря телеграм-канал Украина.ру
2025-12-11T07:18
2025-12-11T07:18
2025-12-11T07:20
новости
россия
одесса
кременчуг
украина.ру
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_0:0:1425:802_1920x0_80_0_0_ca9e6f512eaf26eb18e183e7f9e9945c.jpg
Кроме того, россияне били по целям в Кременчуге. Местные паблики пишут, что в городе "звучат все новые взрывы".Также ВС РФ наносят удары по объектам противника в Фастове Киевской областиНесколькими часами ранее мы уже писали, что больше всего сообщений в течение ночи поступало об ударах по объектам киевского режима как раз в Кременчуге Полтавской области.Кроме того, сообщалось, что российские БПЛА атаковали объекты противника в Одесской (Одесса) и Черкасской областях. ВС РФ также нанесли удар по целям во временно оккупированном ВСУ Запорожье.Подробнее - в материале Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00 на сайте Украина.ру.
россия
одесса
кременчуг
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_178:0:1247:802_1920x0_80_0_0_e071e31cf7f1f731e7cc29e96c22327b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, одесса, кременчуг, украина.ру, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Одесса, Кременчуг, Украина.ру, Вооруженные силы Украины
Одесса, Кременчуг, Киевская область: ВС РФ ударили по Украине
07:18 11.12.2025 (обновлено: 07:20 11.12.2025)
Российские военные в ночь на четверг ударили по целям в Одессе, передает 11 декабря телеграм-канал Украина.ру
Кроме того, россияне били по целям в Кременчуге. Местные паблики пишут, что в городе "звучат все новые взрывы".
Также ВС РФ наносят удары по объектам противника в Фастове Киевской области
Несколькими часами ранее мы уже писали, что больше всего сообщений в течение ночи поступало об ударах по объектам киевского режима как раз в Кременчуге Полтавской области.
Кроме того, сообщалось, что российские БПЛА атаковали объекты противника в Одесской (Одесса) и Черкасской областях. ВС РФ также нанесли удар по целям во временно оккупированном ВСУ Запорожье.