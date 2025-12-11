https://ukraina.ru/20251211/odessa-kremenchug-kievskaya-oblast-vs-rf-nochyu-udarili-po-ukraine-1072933000.html

Одесса, Кременчуг, Киевская область: ВС РФ ударили по Украине

Одесса, Кременчуг, Киевская область: ВС РФ ударили по Украине - 11.12.2025 Украина.ру

Одесса, Кременчуг, Киевская область: ВС РФ ударили по Украине

Российские военные в ночь на четверг ударили по целям в Одессе, передает 11 декабря телеграм-канал Украина.ру

2025-12-11T07:18

2025-12-11T07:18

2025-12-11T07:20

новости

россия

одесса

кременчуг

украина.ру

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_0:0:1425:802_1920x0_80_0_0_ca9e6f512eaf26eb18e183e7f9e9945c.jpg

Кроме того, россияне били по целям в Кременчуге. Местные паблики пишут, что в городе "звучат все новые взрывы".Также ВС РФ наносят удары по объектам противника в Фастове Киевской областиНесколькими часами ранее мы уже писали, что больше всего сообщений в течение ночи поступало об ударах по объектам киевского режима как раз в Кременчуге Полтавской области.Кроме того, сообщалось, что российские БПЛА атаковали объекты противника в Одесской (Одесса) и Черкасской областях. ВС РФ также нанесли удар по целям во временно оккупированном ВСУ Запорожье.Подробнее - в материале Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00 на сайте Украина.ру.

россия

одесса

кременчуг

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, одесса, кременчуг, украина.ру, вооруженные силы украины