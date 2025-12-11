Одесса, Кременчуг, Киевская область: ВС РФ ударили по Украине - 11.12.2025 Украина.ру
Одесса, Кременчуг, Киевская область: ВС РФ ударили по Украине
Российские военные в ночь на четверг ударили по целям в Одессе, передает 11 декабря телеграм-канал Украина.ру
Кроме того, россияне били по целям в Кременчуге. Местные паблики пишут, что в городе "звучат все новые взрывы".Также ВС РФ наносят удары по объектам противника в Фастове Киевской областиНесколькими часами ранее мы уже писали, что больше всего сообщений в течение ночи поступало об ударах по объектам киевского режима как раз в Кременчуге Полтавской области.Кроме того, сообщалось, что российские БПЛА атаковали объекты противника в Одесской (Одесса) и Черкасской областях. ВС РФ также нанесли удар по целям во временно оккупированном ВСУ Запорожье.Подробнее - в материале Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00 на сайте Украина.ру.
Одесса, Кременчуг, Киевская область: ВС РФ ударили по Украине

07:18 11.12.2025 (обновлено: 07:20 11.12.2025)
 
Российские военные в ночь на четверг ударили по целям в Одессе, передает 11 декабря телеграм-канал Украина.ру
Кроме того, россияне били по целям в Кременчуге. Местные паблики пишут, что в городе "звучат все новые взрывы".
Также ВС РФ наносят удары по объектам противника в Фастове Киевской области
Несколькими часами ранее мы уже писали, что больше всего сообщений в течение ночи поступало об ударах по объектам киевского режима как раз в Кременчуге Полтавской области.
Кроме того, сообщалось, что российские БПЛА атаковали объекты противника в Одесской (Одесса) и Черкасской областях. ВС РФ также нанесли удар по целям во временно оккупированном ВСУ Запорожье.
Подробнее - в материале Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00 на сайте Украина.ру.
