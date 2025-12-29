"Откуда они снимут подкрепления?" Алексей Самойлов о бессмысленных атаках ВСУ под Купянском - 29.12.2025 Украина.ру
"Откуда они снимут подкрепления?" Алексей Самойлов о бессмысленных атаках ВСУ под Купянском
"Откуда они снимут подкрепления?" Алексей Самойлов о бессмысленных атаках ВСУ под Купянском - 29.12.2025 Украина.ру
"Откуда они снимут подкрепления?" Алексей Самойлов о бессмысленных атаках ВСУ под Купянском
Нельзя исключать, что Купянск – это приманка, чтобы оттянуть силы противника и наступать в районе Гуляйполя. ВСУ стащили туда сеьезные ресурсы с Северска и с Гуляйполя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, кандидат географических наук Алексей Самойлов
2025-12-29T05:00
2025-12-29T05:00
Отвечая на вопрос о возможностях ВСУ, Самойлов дал оценку ситуации под Купянском. "Отбивать Купянск только силами сухопутных войск без авиации – это фантастика", — заявил эксперт, комментируя планы украинского командования.Он отметил неэффективность техники противника. "Да, артиллерия и бронетехника у Украины присутствует, но нигде нет сообщений, что она уничтожает все", — констатировал аналитик.Самойлов раскрыл, как авантюра командования ВСУ привела к ослаблению обороны. "Противник просто стащил ресурсы с Северска и с Гуляйполя. Везде, где у нас есть прорывы, они произошли именно потому, что киевский режим снял с них подразделения в пользу Купянска", — пояснил он."Если в первые пять дней ничего не произошло, откуда они снимут подкрепления? А если и снимут, мы продвинемся в каком-то другом месте", — заключил собеседник издания, отмечая безнадежность положения, в которое загнали себя ВСУ.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Самойлов: ВСУ не отобьют Купянск, а Россия готовит прорыв к Запорожью и еще один удар на Харьков" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале "Владимир Евсеев: Даже если Россия повыбивает все боеспособные части ВСУ, СВО продлится еще два-три года" на сайте Украина.ру.
"Откуда они снимут подкрепления?" Алексей Самойлов о бессмысленных атаках ВСУ под Купянском

05:00 29.12.2025
 
Нельзя исключать, что Купянск – это приманка, чтобы оттянуть силы противника и наступать в районе Гуляйполя. ВСУ стащили туда сеьезные ресурсы с Северска и с Гуляйполя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, кандидат географических наук Алексей Самойлов
Отвечая на вопрос о возможностях ВСУ, Самойлов дал оценку ситуации под Купянском. "Отбивать Купянск только силами сухопутных войск без авиации – это фантастика", — заявил эксперт, комментируя планы украинского командования.
Он отметил неэффективность техники противника. "Да, артиллерия и бронетехника у Украины присутствует, но нигде нет сообщений, что она уничтожает все", — констатировал аналитик.
Самойлов раскрыл, как авантюра командования ВСУ привела к ослаблению обороны. "Противник просто стащил ресурсы с Северска и с Гуляйполя. Везде, где у нас есть прорывы, они произошли именно потому, что киевский режим снял с них подразделения в пользу Купянска", — пояснил он.
"Если в первые пять дней ничего не произошло, откуда они снимут подкрепления? А если и снимут, мы продвинемся в каком-то другом месте", — заключил собеседник издания, отмечая безнадежность положения, в которое загнали себя ВСУ.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Самойлов: ВСУ не отобьют Купянск, а Россия готовит прорыв к Запорожью и еще один удар на Харьков" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в материале "Владимир Евсеев: Даже если Россия повыбивает все боеспособные части ВСУ, СВО продлится еще два-три года" на сайте Украина.ру.
