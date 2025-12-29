https://ukraina.ru/20251229/otkuda-oni-snimut-podkrepleniya-aleksey-samoylov-o-bessmyslennykh-atakakh-vsu-pod-kupyanskom-1073747372.html

"Откуда они снимут подкрепления?" Алексей Самойлов о бессмысленных атаках ВСУ под Купянском

"Откуда они снимут подкрепления?" Алексей Самойлов о бессмысленных атаках ВСУ под Купянском - 29.12.2025 Украина.ру

"Откуда они снимут подкрепления?" Алексей Самойлов о бессмысленных атаках ВСУ под Купянском

Нельзя исключать, что Купянск – это приманка, чтобы оттянуть силы противника и наступать в районе Гуляйполя. ВСУ стащили туда сеьезные ресурсы с Северска и с Гуляйполя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, кандидат географических наук Алексей Самойлов

2025-12-29T05:00

2025-12-29T05:00

2025-12-29T05:00

новости

северск

купянск

россия

алексей самойлов

вооруженные силы украины

украина.ру

купянское направление

купянск новости

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058541748_0:36:2032:1178_1920x0_80_0_0_62c61110020790f252428da164f6b509.jpg

Отвечая на вопрос о возможностях ВСУ, Самойлов дал оценку ситуации под Купянском. "Отбивать Купянск только силами сухопутных войск без авиации – это фантастика", — заявил эксперт, комментируя планы украинского командования.Он отметил неэффективность техники противника. "Да, артиллерия и бронетехника у Украины присутствует, но нигде нет сообщений, что она уничтожает все", — констатировал аналитик.Самойлов раскрыл, как авантюра командования ВСУ привела к ослаблению обороны. "Противник просто стащил ресурсы с Северска и с Гуляйполя. Везде, где у нас есть прорывы, они произошли именно потому, что киевский режим снял с них подразделения в пользу Купянска", — пояснил он."Если в первые пять дней ничего не произошло, откуда они снимут подкрепления? А если и снимут, мы продвинемся в каком-то другом месте", — заключил собеседник издания, отмечая безнадежность положения, в которое загнали себя ВСУ.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Самойлов: ВСУ не отобьют Купянск, а Россия готовит прорыв к Запорожью и еще один удар на Харьков" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале "Владимир Евсеев: Даже если Россия повыбивает все боеспособные части ВСУ, СВО продлится еще два-три года" на сайте Украина.ру.

северск

купянск

россия

купянское направление

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, северск, купянск, россия, алексей самойлов, вооруженные силы украины, украина.ру, купянское направление, купянск новости, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, война, война на украине, военный эксперт