Ситуация для группировки ВСУ в Гуляйполе обернулась катастрофой, путь к отступлению практически перерезан. Но в отличие от Гуляйполя, разобраться с Ореховом будет сложнее, потому что город тщательно готовили к круговой обороне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Утром 27 декабря Верховный Главнокомандующий ВС РФ президент России Владимир Путин заслушал доклад командующих группировками "Центр" и "Восток" о взятии под контроль Димитрова в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области. По словам эксперта, для ВСУ ситуация в Гуляйполе становится все более катастрофичной. Выйти из города противник может только по одной улице Шевченко в сторону Орехова, которая и так простреливается, констатировал Евсеев.Он отметил, что также наступление ВС РФ идет севернее Гуляйполя в районе Братского и Терновой, также появляются перспективы выхода в тыл Орехову. "Да, в отличие от Гуляйполя, разобраться с Ореховом будет сложнее, потому что город давно готовили к круговой обороне. Но возможностей сдержать нас у ВСУ там не будет", — подытожил Владимир Евсеев.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Даже если Россия повыбивает все боеспособные части ВСУ, СВО продлится еще два-три года" на сайте Украина.ру.Про новые успехи российской армии и ситуации на разных направлениях СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Ситуация на фронте обострилась, упорные бои идут на всех направлениях" на сайте Украина.ру.
04:45 29.12.2025
 
Ситуация для группировки ВСУ в Гуляйполе обернулась катастрофой, путь к отступлению практически перерезан. Но в отличие от Гуляйполя, разобраться с Ореховом будет сложнее, потому что город тщательно готовили к круговой обороне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Утром 27 декабря Верховный Главнокомандующий ВС РФ президент России Владимир Путин заслушал доклад командующих группировками "Центр" и "Восток" о взятии под контроль Димитрова в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области.
По словам эксперта, для ВСУ ситуация в Гуляйполе становится все более катастрофичной. Выйти из города противник может только по одной улице Шевченко в сторону Орехова, которая и так простреливается, констатировал Евсеев.
"Бригады территориальной обороны во многом свои позиции побросали. Те, кто пришел к ним на усиление, вынужден затыкать дыры. Но сами понимаете, что если штурмовик выступает в роли обычной пехоты, которая просто не уничтожается, то это никуда не годится", — подчеркнул аналитик.
Он отметил, что также наступление ВС РФ идет севернее Гуляйполя в районе Братского и Терновой, также появляются перспективы выхода в тыл Орехову.
"Да, в отличие от Гуляйполя, разобраться с Ореховом будет сложнее, потому что город давно готовили к круговой обороне. Но возможностей сдержать нас у ВСУ там не будет", — подытожил Владимир Евсеев.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Даже если Россия повыбивает все боеспособные части ВСУ, СВО продлится еще два-три года" на сайте Украина.ру.
Про новые успехи российской армии и ситуации на разных направлениях СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Ситуация на фронте обострилась, упорные бои идут на всех направлениях" на сайте Украина.ру.
