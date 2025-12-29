"Бригады теробороны побросали позиции": Владимир Евсеев о катастрофе обороны ВСУ в Гуляйполе
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины/Официальная страница
Ситуация для группировки ВСУ в Гуляйполе обернулась катастрофой, путь к отступлению практически перерезан. Но в отличие от Гуляйполя, разобраться с Ореховом будет сложнее, потому что город тщательно готовили к круговой обороне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Утром 27 декабря Верховный Главнокомандующий ВС РФ президент России Владимир Путин заслушал доклад командующих группировками "Центр" и "Восток" о взятии под контроль Димитрова в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области.
По словам эксперта, для ВСУ ситуация в Гуляйполе становится все более катастрофичной. Выйти из города противник может только по одной улице Шевченко в сторону Орехова, которая и так простреливается, констатировал Евсеев.
"Бригады территориальной обороны во многом свои позиции побросали. Те, кто пришел к ним на усиление, вынужден затыкать дыры. Но сами понимаете, что если штурмовик выступает в роли обычной пехоты, которая просто не уничтожается, то это никуда не годится", — подчеркнул аналитик.
Он отметил, что также наступление ВС РФ идет севернее Гуляйполя в районе Братского и Терновой, также появляются перспективы выхода в тыл Орехову.
"Да, в отличие от Гуляйполя, разобраться с Ореховом будет сложнее, потому что город давно готовили к круговой обороне. Но возможностей сдержать нас у ВСУ там не будет", — подытожил Владимир Евсеев.
