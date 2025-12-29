https://ukraina.ru/20251229/brigady-teroborony-pobrosali-pozitsii-vladimir-evseev-o-katastrofe-oborony-vsu-v-gulyaypole-1073749314.html

"Бригады теробороны побросали позиции": Владимир Евсеев о катастрофе обороны ВСУ в Гуляйполе

"Бригады теробороны побросали позиции": Владимир Евсеев о катастрофе обороны ВСУ в Гуляйполе - 29.12.2025 Украина.ру

"Бригады теробороны побросали позиции": Владимир Евсеев о катастрофе обороны ВСУ в Гуляйполе

Ситуация для группировки ВСУ в Гуляйполе обернулась катастрофой, путь к отступлению практически перерезан. Но в отличие от Гуляйполя, разобраться с Ореховом будет сложнее, потому что город тщательно готовили к круговой обороне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2025-12-29T04:45

2025-12-29T04:45

2025-12-29T04:45

новости

россия

орехов

владимир евсеев

владимир путин

всу

разгром всу

крах всу

сво

дзен новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1c/1062798912_0:53:1043:640_1920x0_80_0_0_1069775381d5006b034db5ea3040373d.jpg

Утром 27 декабря Верховный Главнокомандующий ВС РФ президент России Владимир Путин заслушал доклад командующих группировками "Центр" и "Восток" о взятии под контроль Димитрова в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области. По словам эксперта, для ВСУ ситуация в Гуляйполе становится все более катастрофичной. Выйти из города противник может только по одной улице Шевченко в сторону Орехова, которая и так простреливается, констатировал Евсеев.Он отметил, что также наступление ВС РФ идет севернее Гуляйполя в районе Братского и Терновой, также появляются перспективы выхода в тыл Орехову. "Да, в отличие от Гуляйполя, разобраться с Ореховом будет сложнее, потому что город давно готовили к круговой обороне. Но возможностей сдержать нас у ВСУ там не будет", — подытожил Владимир Евсеев.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Даже если Россия повыбивает все боеспособные части ВСУ, СВО продлится еще два-три года" на сайте Украина.ру.Про новые успехи российской армии и ситуации на разных направлениях СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Ситуация на фронте обострилась, упорные бои идут на всех направлениях" на сайте Украина.ру.

россия

орехов

запорожье

запорожское направление

запорожская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, орехов, владимир евсеев, владимир путин, всу, разгром всу, крах всу, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, война, война на украине, украина.ру дзен, дзен сво, запорожье, запорожское направление, запорожская область