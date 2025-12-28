КАЛЛАСальная Элина. Что и как сделало главу МИД Финляндии Валтонен зоологической русофобкой
Сегодня уже точно не установить, кто кого укусил и заразил зоологической русофобией – глава евродипломатии 48-летняя эстонка Кая Каллас или 44-летняя глава МИД Финляндии Элина Валтонен.
Но обе они, пока санитары не уколют сильным успокоительным, обязательно уверены, что, озверело нападая на Россию, обязательно победят ее. И мощью своих стран, и санкциями, на которые они способны и которые потрясают своим размахом.
Еще бы! Эстония – население чуть больше 1,3 миллиона человек и Финляндия – 5,6 млн чел, но Моська ведь потому и сильна, что лает на слона. Вот и Кая с Элиной лают, аж надрываются на 146 миллионную Россию с ее одной Москвой, где проживают более 14 млн, то есть в два раза больше, чем в Эстонии и Финляндии, вместе взятых. Да что там проживают! В Москве иногда в год бывает столько туристов, сколько постоянно обретается в своем могуществе граждан в двух скандинавских монстров.
Но даже не это главное. Потрясает то, что и Финляндия и Эстония появились на карте мира, как некие государственные образования проживающих там чухонцев (так без национального разделения знающие люди называли в старину и эстонцев, и финнов) исключительно благодаря России.
Эстония вообще появилась из лона Российской империи в 1918 году только потому, что большевики-интернационалисты по сути почему-то решили, что эстонцы – не просто люди с некоторой заторможенностью в восприятии действительности, а отдельный народ. И дали им независимость и государственность. А так, до 1719 года, когда российский тогда еще царь Петр I прорубил окно в Европу на Балтике и преобразовал Шведскую Эстляндию в Ревельскую губернию России, шведы, а до этого тевтонцы и немцы там эстонцев вообще за людей не считали.
А Финляндия была присоединена к России в 1808 году и только в составе Российской империи утвердилась, как Великое княжество Финляндское, получившее возможность развивать основы государственности, парламентаризма, национального возрождения и становления. До этого все те же высокомерные шведы легко и запросто меняли чухонцев на табакерки, оленей и собак и нисколько не парились национальными претензиями своих подопечных.
Опасность там...
Да что там говорить, если финляндскую независимость вообще отстоял и привел хоть в какой-то удобоваримый вид шведский барон, но русский кавалергард и бывший боевой и придворный генерал-лейтенант Густав Маннергейм, не предавший императора Николая II и возглавивший борьбу против большевиков. Те признали независимость Финляндии в 1917 году, но опускать не хотели. А Маннергейм дважды отбился. И от Ленина, и от Сталина.
И вот за это Эстония и Финляндия сегодня, видимо, в знак благодарности, извращенно истолкованной (а скорее всего, чтобы преодолеть врожденные комплексы неполноценности и некой интеллектуальной ущербности), в лице своих политиков и демонстрируют чудовищные образцы пещерной зоологической русофобии на грани помешательства, уже требующего медицинского вмешательства. Или хотя бы дрыном праведным по горбу неразумному.
Но если Кая Каллас уже перебралась на европейский уровень разносить русофобию, как коросту, по миру и тем самым как бы вывела свою страну из-под непосредственного удара (хотя и без Каллас в Таллине идиотов полным полно), то Элина Валтонен с 2023 года работает министром иностранных дел Финляндии. А в уходящем 2025 году была еще от своей страны и председателем ОБСЕ, несла, так сказать, демократию неразумным варварам полными пригоршнями.
И говорила, говорила, говорила. Да так глупо, что, повторюсь, сегодня уже и не установить, кто первым – Каллас или Валтонен – не так давно сморозил новость про то, что "за последние 100 лет Россия напала на 19 государств-соседей", а сама ни разу не подвергалась агрессии и нашествиям. Так, вроде бы войска Маннергейма вместе с гитлеровскими оккупантами не стояли под Ленинградом и не усугубили 872-дневную блокаду в 1941-1944 годах, стоившую питерцами миллиона жизней умерших и погибших от боев и голода.
Даже лидер британской Рабочей партии Джордж Гэллоуэй в соцсети X* задался вопросом об адекватности финского министра: "Эти люди идиоты или они думают, что мы идиоты?"
Глупость во плоти
И даже в парламенте Финляндии разгорелся скандал после выступления депутата Йоханнеса Юрттиахо, который обвинил Элину Валтонен во лжи и искажении исторических фактов. Парламентарий напомнил, что Финляндия вместе с нацистской Германией напала на Советский Союз в июне 1941 года во время операции "Барбаросса". Потому что как бы мстила СССР за поражение в советско-финской войне 1939-1940 годов.
Да вообще в 1941 году это было не первой вторжение только финнов на советскую территорию. Первым было вторжение 6 ноября 1921 года финских добровольческих соединений в РСФСР на территорию Карелии. Война тогда не объявлялась и завершилась тем, что финнам дали по морде и 21 марта 1922 года подписали в Москве Соглашение между правительствами РСФСР и Финляндии о принятии мер по обеспечению неприкосновенности советско-финляндской границы. Сейчас об этом как-то подзабыли даже в России. А в Финляндии такие, как министр Валтонен, не помнят вообще.
И когда финский депутат Юрттиахо спросил у госпожи Валтонен, не следовало ли ей самой проверить достоверность информации перед распространением в СМИ, то министр этот вопрос проигнорировала. Это вообще у них, таких, как Валтонен с Каллас, стиль такой – обгадиться по полной, а потом игнорировать все претензии. Как петухи или курицы, которые прокудахчут или прокукарекают на рассвете, а взошло ли потом солнце, их не волнует, – они свое дело сделали. Так и эти сказали: соврали, исказили историю, отравили информпространство ложью – и в игнор, как жаба под коряги.
В России над таким заявлением посмеялись, конечно, но грустно. Помощник президента России Владимир Мединский высмеял слова дипломаток и назвал их выводы "КАЛЛАСальными". Министр иностранных дел России Сергей Лавров, как передают информагентства РФ, заявил: "Сегодня складывается впечатление, что долгие десятилетия добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с нашей страной не помогли финским элитам излечиться от, прямо скажем, животной русофобии, которую они сейчас демонстрируют".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Каллас "чудовищными", а Валтонен пообещала передать книгу о русофобии в Финляндии на финском языке.
В Госдуме России депутат Леонид Ивлев, заявил, что бред Каллас и Валтонен не имеет ничего общего с действительностью, но заставляет вспомнить классическую антиутопию Джорджа Оруэлла "1984", которая явно стала для Западной Европы прямым руководством к действию. А Оруээл писал, что признаком тоталитаризма как раз и является ложь о том, что мир – это война…
Но даже краткий взгляд на биографию Валтонен позволяет сделать вывод, что поступает она так сознательно, ибо назвать ее необразованной формально нельзя. Да, она – естественная блондинка, на что сразу обратили внимание шутники-сексисты. Но это ничего не значит, хотя бы потому, что она, кроме родного финского, владеет немецким, английским, шведским и французским языками. То есть, как минимум, читать и понимать многое не только из финского умеет.
Святая простота
Она родилась в 1981 году в Хельсинки в семье, где отец — профессиональный журналист, мать — предприниматель в сфере коммуникаций. И образование Элина получила приличное. В 2000 году окончила Хельсинкскую немецкую школу, поступила в Хельсинкский технологический университет, где в 2004 году получила степень бакалавра технических наук в области технологий информационной безопасности. Через год стала магистром экономики в Хельсинкской школе экономики (ныне Школа экономики Университета Аалто), после чего прошла довольно сложный и разнообразный производственно-предпринимательский жизненный путь, на котором дураки и дурачки, в принципе, на должны приживаться, выживать и даже делать карьеру.
Она работала журналистом – редактором в финансовом ежедневнике Taloussanomat и главным редактором студенческого журнала Polyteekkari, издаваемого в университете. Потом работала программистом в компании по разработке программного обеспечения Valuatum в Хельсинки и перешла в финансовый бизнес – сначала старшим аналитиком в банке Nordea, а в 2007—2012 годах — уже исполнительным директором по работе с корпоративными клиентами Королевского банка Шотландии в Лондоне.
И вот здесь, кажется, и произошел сбой с отклонением от нормального развития: Элина параллельно занималась политикой и попала в поле зрения соросятских селекционеров, которые во всех странах Европы высматривали, подбирали, подкармливали и воспитывали элиту нужного окраса и заряженности на четко поставленные либеральные и либерастические демо-глобалистские установки.
© ФотоЭлина Валтонен, глупость во плоти
© Фото
Элина Валтонен, глупость во плоти
Еще в 2000 году Элина вступила в партию "Национальная коалиция" и стала помощником депутата эдускунты (парламента Финляндии). "Национальная коалиция" — финская консервативная политическая партия, основанная еще 9 декабря 1918 года, но сейчас исповедует либеральный консерватизм, мультилатерализм, экономический либерализм и проевропеизм. С 2023 года — это правящая партия Финляндии, которая в июне того года и предложила Валтонен на пост главы МИД.
До этого Валтонен прошла, что называется, все круги парламентского роста и грантоедской обработки. В 2014 году стала депутатом парламента и потом только переизбиралась. В 2021-2023 годах являлась членом Комитета иностранных дел парламента и председателем финской делегации в Парламентской ассамблее НАТО, проталкивая свою страну в Альянс. И протолкнула, окончательно сбив с толку и оттолкнув от здравого смысла подавляющее большинство финских элитариев.
Параллельно, повторяю, Элина была директором по исследованиям, а потом и председателем совета финского Аналитического центра Libera, несущим свет святой демократии либерального образца и финнам и даже их оленям, которые сейчас гибнут от русских волков. Служила председателем фонда Helsinki Events Foundation, который с 2019 года проводит важные общественные мероприятия в городе Хельсинки, и стала управляющей компании Spiritus Rector Oy, которая занимается издательско-информационной деятельностью.
А в 2018-м в крупнейшем финском издательстве Otava вышла книга Элины под названием "Победа свободы", в которой она изложила свой взгляд на возрождение Финляндии, а также критиковала руководство своей партии и его деятельность в предшествующие годы. Чтобы значит, иметь копеечку детишкам на молочишко, потому как одной демократией сыт не будешь. А детей у Элины двое, а мужа она погнала.
Кроме того, она – депутат городского совета Хельсинки с 2021 года.
Став министром, Элина сразу начала удивлять всех своей нечеловеческой демократической и русофобской упоротостью и умением жить от скандала до скандала.
Для начала на встрече ОБСЕ Элина отказалась пожимать руку российскому министру иностранных дел Лаврову. Лавров сей "подвиг во имя демократии" вряд ли заметил, а финская пресса обозвала поступок тупым ребячеством. В этом году в октябре во время визита в Грузию Валтонен в качестве уже председателя ОБСЕ посетила акцию протеста на проспекте Руставели в центре Тбилиси и выразила поддержку ее участникам, назвав курс грузинского руководства "репрессивным курсом страны".
И премьер-министр Ираклий Кобахидзе, несмотря на всю привлекательную на Кавказе блондинистость Валтонен, отменил запланированную с ней встречу – послал "деффачку". Грузин – блондинку, однако…
Затем в ноябре в эфире Би-Би-Си она решила поучить жизни Китай за то, что он сотрудничает с Россией, и заявила: "Следует понимать, что, вступая во все более тесное партнерство с агрессивной страной, такой как Россия, которая открыто нарушает международное право, Китай выбирает не то место и не то время". Да-да, Финляндия учит дипломатии и выживанию Китай с пятитысячной историей государственности…
А потом Элина набросилась и на Россию, заявив, что против нее нужно вводить и вводить все более жесткие санкции, чтобы больно было уже всем простым россиянам, раз они не хотят восставать и "свергать" власть Владимира Путина. При этом она завила, что время нормализации отношений с Россией еще не настало.
Министр Лавров назвал эти слова "абсолютно хамскими". Но вот тут и стало ясно, что, кроме комплексов неполноценности, еще причина русофобии. Это поддержка Украины, которая является оселком и лакмусовой бумажкой проверки на демократию для таких, как Валтонен. Посетив в январе сего года Киев, Элина вернулась большой поклонницей просрочки-недопрезидента Украины Владимира Зеленского. И теперь отстаивает одну позицию: несмотря на усталость от Украины, нужно поддерживать ее всеми силами, иначе Россия победит…
И в принципе, это и есть главный девиз и принцип европейских русофобов. И это уже действительно некий закрытый интернациональный клуб, в котором на всех одна болезнь – русофобия и одна ее причина – неонацисты Украины, к которым сейчас присоединился президент США Дональд Трамп.
Вот они там и резвятся в своем кругу. И пока санитары не видят, даже награждают друг друга, поощряют, как бы ставя отметины, по которым и различают своих. Знаете, какие государственные награды у Валтонен? Их две: Орден княгини Ольги III степени, полученный на Украине, и Крест "За заслуги" I класса от Эстонии.
А у вот Каи Каллас финской награды пока нет. Недосмотр, однако, а значит, Валтонен в борьбе с Россией и в отсутствие санитаров есть чем заняться…
*соцсеть заблокирована в РФ, как принадлежащая компании Meta, которая признана в России экстремистской
