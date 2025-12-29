https://ukraina.ru/20251229/ivan-skorikov-kievskiy-rezhim-i-evropeytsy-pytayutsya-zaboltat-peregovornyy-protsess-1073749684.html

Иван Скориков: "Киевский режим и европейцы пытаются заболтать переговорный процесс"

Дипломатическое противостояние вокруг Украины в 2026 году будет определяться избирательной кампанией в США и внутренней борьбой западного истеблишмента. Киев надеется на реванш глобалистов, чтобы сохранить политику конфронтации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков

Отвечая на вопрос журналиста о дипломатических перспективах урегулирования конфликта на Украине, эксперт указал на ключевой фактор. "Киевский режим и европейцы по-прежнему пытаются заболтать и затянуть переговорный процесс. Надеются они на начало избирательной кампании по выборам в Конгресс США в ноябре, которая фактически стартует уже в феврале", — заявил Скориков.Он раскрыл истинные надежды Киева и Брюсселя. "Они надеяться, что на этих выборах демократы одержат реванш. Скрутят [президента США Дональда] Трампа по рукам и ногам за счет Конгресса, который давит на Зеленского с его сворой", — сказал эксперт.Скориков уточнил, что американский лидер, несмотря на громкие заявления, пока не использует все рычаги давления. "А что касается военной помощи, то Трамп пока не собирается ограничивать Украину по "Старлинку", разведданным и вооружениям. Хотя мог бы", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Иван Скориков: Трамп не может спасти Украину от Зеленского, потому что в украинской власти нет трампистов" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по Украине — в интервью Дмитрия Данилова: Зеленский исчерпал ресурс молчания и удачно предложил "мирный" план накануне Рождества.

