Последнее трамповское предупреждение. Что ждет Зеленского на встрече с президентом США и после нее

Сегодня, 28 декабря, вечером во Флориде в курортном Палм Бич состоится встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского и накануне, вчера, как бы между делом и вроде бы без прямой связи с этим визитом в правительственный квартал Киева заходят следователи НАБУ и успев потолкаться с госохраной объявляют о подозрениях трём народным депутатам.

По имеющейся информации они не успевают вручить подозрение Корявченко по прозвищу Юзик бывшему участнику КВН из криворожской команды и близкому другу Зеленского - депутат-артист по слухам покинул страну. По факту мы видим ровно то, о чём я говорил всю последнюю неделю. После визита Умерова и Поклада к Кэшу Пателю (в медиа пытались продать версию будто бы они договаривались о снижении активности НАБУ по делу Миндича) где, по факту, речь шла о согласовании дальнейших шагов по перестройке конструкции украинской власти, и постепенной изоляции Зеленского от переговорного и политического процесса (не всё сразу но логика именно такая). И подтверждается это тем что, как мне сообщали ранее, НАБУ подготовлены подозрения для семидесяти депутатов фракции "Слуга народа", а то, что пока вручили лишь трём, это лишь начало процесса. Потому, что это - отдельный кейс, отдельное производство и отдельный пакет дел. И это не история Миндича, а уже история Шефира и депутата Киселя (криворожского происхождения конечно же) и очередной так называемой блатхаты – квартиры, офиса для конфиденциальных встреч. Где по инсайдерской информации значительная часть депутатов "Слуги народа" получала конверты с деньгами и эта деятельность протоколировалась НАБУ на протяжении примерно двух лет. И теперь мы видим переход от накопления материалов к их реализации. Дело Шефира обещает быть громким и это только старт серии ударов которые наносятся Зеленскому под дых, но аккурат перед его вылетом в Соединённые Штаты и конечно это связанные события. Зеленский и его окружение уже знали о прослушке у бизнес партнёра Шефира, который одновременно является другом и распорядителем в том числе теневых бизнесов Зеленского. И они допускали что атака возможна здесь и сейчас, но надеялись что демонстрация конструктивности обяжет Трампа воздержаться от жёстких шагов. Однако публикация "двадцати пунктов" Зеленского которые как прямо сказал сам Трамп не являются его планом, а стала результатом рекомендаций из Лондона и прямым нарушением договорённостей с американцами, не могла остаться без ответа и этот ответ последовал в виде понятного сигнала о необходимости быть договороспособным. Параллельно развивается история о прибытии на Украину так называемой "ликвидационной команды" Зеленского. По факту расширен состав аудиторов Минфина США и усилено кадровое присутствие ФБР, что, повторюсь, напрямую связано с той самой встречей Умерова и Поклада с Кэшем Пателем. И дальнейшее глубокое погружение ФБР в украинский кризис будет только нарастать.Вообще, куратор НАБУ от ФБР сменился значительно раньше, и именно после этого началась активная фаза действий и новый виток эскалации конфликта между Банковой и НАБУ. Это произошло больше месяца назад, а сейчас на Украину прибыла уже расширенная команда. Эта группа будет глубже вникать в ту работу, которую с мая и июня вели американские аудиторы, изучавшие движение американских средств, которые при администрации Байдена направлялись киевскому режиму, в том числе наличными в огромных объёмах, помимо официальных макрофинансовых траншей. Фактуры накоплено более чем достаточно, и теперь, по сути, начинается этап доразбора и докрутки всей этой истории до логичного финала.Я думаю, что на грядущей встрече Зеленскому будет предложен жёсткий выбор. Либо он демонстрирует договороспособность и готовность выполнять то, что от него требуют, либо ситуация начнёт развиваться для него в крайне неприятном ключе. Пока сложно понять, насколько далеко готов пойти Трамп, и это не до конца ясно не только мне, но и большинству моих собеседников на Украине. Хотя инсайды о том, что Зеленский уже в январе может перестать занимать свой пост, который он и так удерживает незаконно, звучат всё настойчивее. Но уже сейчас очевидно, что повторное включение кейса НАБУ аккурат перед полётом Зеленского к Трампу является прямым инструментом давления и дисциплинирования. Это железный сигнал о том, что маховик будет раскручиваться и дальше. Выбор фигур для новых подозрений там действительно богатый, включая людей из самого близкого окружения Зеленского. Мы уже видим, как из страны исчезает тот же Юзик Корявченко. Я хорошо помню, как этот персонаж в девятнадцатом и двадцатом годах, став народным депутатом и оказавшись в статусе кума королю и свата министру, был единственным из всего творческого коллектива, кто пошёл в парламент. Остальные, продолжили выдрючиваться на сцене, уж извините за такую лексику. А этот персонаж начал направо и налево наезжать на бизнесы в Кривом Роге и по Днепропетровской области, стал изображать из себя такого себе решалу, чуть ли не смотрящего за городом. Выглядело это откровенно мерзко. Ну и вот, сколько верёвочке ни виться, а конец, как правило, бывает. Мне кажется, здесь ровно эта история. Что касается большого дела Шефира, мне подтверждают, что от него сейчас потянутся ниточки к другим новым, не менее крупным делам. Не забываем, что есть и большое дело по украинской оборонке, где в эпицентре находятся Рустем Умеров и уже нынешний министр обороны Шмыгаль. Там сейчас согласовывается очередность следственных мероприятий. Многое уже сделано, фактура там богатейшая, но пока идут переговоры с Зеленским, всё это не выносится в публичную плоскость. Так вот, дело Шефира тоже потянет за собой длинную вереницу новых уголовных производств. Есть информация, что в самых разных отраслях экономики и в расходной части бюджета эти персонажи, напрямую связанные с Зеленским, запускали в них свои мохнатые рыла и лапы. Так что Трампу с Зеленским будет о чём поговорить.Я думаю, что до Зеленского довольно быстро доведут информацию о том, насколько глубоко он уже увяз и залип во всей этой истории и какие персональные последствия это для него может иметь. И расчёт на какую-то почётную пенсию в Лондоне может вообще не оправдаться и закончиться крайне прискорбными для самого Зеленского и, наоборот, весьма радостными для подавляющего числа сторонних наблюдателей, в том числе и жителей контролируемых Киевом территорий, обстоятельствами. Такими, как арест, осуждение и прочие вещи. Вместе со всей его клептоманской бандой, которые пришли к власти на лозунгах мира, а в итоге запустили самую кровавую мясорубку в Европе после окончания Второй мировой войны. Бог им судья. Но не исключено, что суд настигнет их ещё и здесь, на Земле.О том, что ждет самого Зеленского - в статье Михаила Павлива "Месть Коломойского*. Что ждет Зеленского"

