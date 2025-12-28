Последнее трамповское предупреждение. Что ждет Зеленского на встрече с президентом США и после нее - 28.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251228/poslednee-trampovskoe-preduprezhdenie-chto-zhdet-zelenskogo-na-vstreche-s-prezidentom-ssha-i-posle-nee-1073746074.html
Последнее трамповское предупреждение. Что ждет Зеленского на встрече с президентом США и после нее
Последнее трамповское предупреждение. Что ждет Зеленского на встрече с президентом США и после нее - 28.12.2025 Украина.ру
Последнее трамповское предупреждение. Что ждет Зеленского на встрече с президентом США и после нее
Сегодня, 28 декабря, вечером во Флориде в курортном Палм Бич состоится встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского и накануне, вчера, как бы между делом и вроде бы без прямой связи с этим визитом в правительственный квартал Киева заходят следователи НАБУ и успев потолкаться с госохраной объявляют о подозрениях трём народным депутатам.
2025-12-28T21:29
2025-12-28T21:29
украина
киев
лондон
владимир зеленский
дональд трамп
шефир
набу
фбр
слуга народа
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102514/90/1025149061_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_16da91a68edab481f7ad9a5c48764bdf.jpg
По имеющейся информации они не успевают вручить подозрение Корявченко по прозвищу Юзик бывшему участнику КВН из криворожской команды и близкому другу Зеленского - депутат-артист по слухам покинул страну. По факту мы видим ровно то, о чём я говорил всю последнюю неделю. После визита Умерова и Поклада к Кэшу Пателю (в медиа пытались продать версию будто бы они договаривались о снижении активности НАБУ по делу Миндича) где, по факту, речь шла о согласовании дальнейших шагов по перестройке конструкции украинской власти, и постепенной изоляции Зеленского от переговорного и политического процесса (не всё сразу но логика именно такая). И подтверждается это тем что, как мне сообщали ранее, НАБУ подготовлены подозрения для семидесяти депутатов фракции "Слуга народа", а то, что пока вручили лишь трём, это лишь начало процесса. Потому, что это - отдельный кейс, отдельное производство и отдельный пакет дел. И это не история Миндича, а уже история Шефира и депутата Киселя (криворожского происхождения конечно же) и очередной так называемой блатхаты – квартиры, офиса для конфиденциальных встреч. Где по инсайдерской информации значительная часть депутатов "Слуги народа" получала конверты с деньгами и эта деятельность протоколировалась НАБУ на протяжении примерно двух лет. И теперь мы видим переход от накопления материалов к их реализации. Дело Шефира обещает быть громким и это только старт серии ударов которые наносятся Зеленскому под дых, но аккурат перед его вылетом в Соединённые Штаты и конечно это связанные события. Зеленский и его окружение уже знали о прослушке у бизнес партнёра Шефира, который одновременно является другом и распорядителем в том числе теневых бизнесов Зеленского. И они допускали что атака возможна здесь и сейчас, но надеялись что демонстрация конструктивности обяжет Трампа воздержаться от жёстких шагов. Однако публикация "двадцати пунктов" Зеленского которые как прямо сказал сам Трамп не являются его планом, а стала результатом рекомендаций из Лондона и прямым нарушением договорённостей с американцами, не могла остаться без ответа и этот ответ последовал в виде понятного сигнала о необходимости быть договороспособным. Параллельно развивается история о прибытии на Украину так называемой "ликвидационной команды" Зеленского. По факту расширен состав аудиторов Минфина США и усилено кадровое присутствие ФБР, что, повторюсь, напрямую связано с той самой встречей Умерова и Поклада с Кэшем Пателем. И дальнейшее глубокое погружение ФБР в украинский кризис будет только нарастать.Вообще, куратор НАБУ от ФБР сменился значительно раньше, и именно после этого началась активная фаза действий и новый виток эскалации конфликта между Банковой и НАБУ. Это произошло больше месяца назад, а сейчас на Украину прибыла уже расширенная команда. Эта группа будет глубже вникать в ту работу, которую с мая и июня вели американские аудиторы, изучавшие движение американских средств, которые при администрации Байдена направлялись киевскому режиму, в том числе наличными в огромных объёмах, помимо официальных макрофинансовых траншей. Фактуры накоплено более чем достаточно, и теперь, по сути, начинается этап доразбора и докрутки всей этой истории до логичного финала.Я думаю, что на грядущей встрече Зеленскому будет предложен жёсткий выбор. Либо он демонстрирует договороспособность и готовность выполнять то, что от него требуют, либо ситуация начнёт развиваться для него в крайне неприятном ключе. Пока сложно понять, насколько далеко готов пойти Трамп, и это не до конца ясно не только мне, но и большинству моих собеседников на Украине. Хотя инсайды о том, что Зеленский уже в январе может перестать занимать свой пост, который он и так удерживает незаконно, звучат всё настойчивее. Но уже сейчас очевидно, что повторное включение кейса НАБУ аккурат перед полётом Зеленского к Трампу является прямым инструментом давления и дисциплинирования. Это железный сигнал о том, что маховик будет раскручиваться и дальше. Выбор фигур для новых подозрений там действительно богатый, включая людей из самого близкого окружения Зеленского. Мы уже видим, как из страны исчезает тот же Юзик Корявченко. Я хорошо помню, как этот персонаж в девятнадцатом и двадцатом годах, став народным депутатом и оказавшись в статусе кума королю и свата министру, был единственным из всего творческого коллектива, кто пошёл в парламент. Остальные, продолжили выдрючиваться на сцене, уж извините за такую лексику. А этот персонаж начал направо и налево наезжать на бизнесы в Кривом Роге и по Днепропетровской области, стал изображать из себя такого себе решалу, чуть ли не смотрящего за городом. Выглядело это откровенно мерзко. Ну и вот, сколько верёвочке ни виться, а конец, как правило, бывает. Мне кажется, здесь ровно эта история. Что касается большого дела Шефира, мне подтверждают, что от него сейчас потянутся ниточки к другим новым, не менее крупным делам. Не забываем, что есть и большое дело по украинской оборонке, где в эпицентре находятся Рустем Умеров и уже нынешний министр обороны Шмыгаль. Там сейчас согласовывается очередность следственных мероприятий. Многое уже сделано, фактура там богатейшая, но пока идут переговоры с Зеленским, всё это не выносится в публичную плоскость. Так вот, дело Шефира тоже потянет за собой длинную вереницу новых уголовных производств. Есть информация, что в самых разных отраслях экономики и в расходной части бюджета эти персонажи, напрямую связанные с Зеленским, запускали в них свои мохнатые рыла и лапы. Так что Трампу с Зеленским будет о чём поговорить.Я думаю, что до Зеленского довольно быстро доведут информацию о том, насколько глубоко он уже увяз и залип во всей этой истории и какие персональные последствия это для него может иметь. И расчёт на какую-то почётную пенсию в Лондоне может вообще не оправдаться и закончиться крайне прискорбными для самого Зеленского и, наоборот, весьма радостными для подавляющего числа сторонних наблюдателей, в том числе и жителей контролируемых Киевом территорий, обстоятельствами. Такими, как арест, осуждение и прочие вещи. Вместе со всей его клептоманской бандой, которые пришли к власти на лозунгах мира, а в итоге запустили самую кровавую мясорубку в Европе после окончания Второй мировой войны. Бог им судья. Но не исключено, что суд настигнет их ещё и здесь, на Земле.О том, что ждет самого Зеленского - в статье Михаила Павлива "Месть Коломойского*. Что ждет Зеленского"
https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html
украина
киев
лондон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Михаил Павлив
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg
Михаил Павлив
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102514/90/1025149061_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_d5b09a20165a4e9761d55568f432ef3a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, киев, лондон, владимир зеленский, дональд трамп, шефир, набу, фбр, слуга народа, мнения, михаил павлив, весь павлив
Украина, Киев, Лондон, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Шефир, НАБУ, ФБР, Слуга народа, Мнения, Михаил Павлив, весь Павлив

Последнее трамповское предупреждение. Что ждет Зеленского на встрече с президентом США и после нее

21:29 28.12.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Юрий Корявченков Юзик
 Юзик - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Юрий Корявченков
Читать в
ДзенTelegram
Михаил Павлив авторы
Михаил Павлив
Все материалы
Сегодня, 28 декабря, вечером во Флориде в курортном Палм Бич состоится встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского и накануне, вчера, как бы между делом и вроде бы без прямой связи с этим визитом в правительственный квартал Киева заходят следователи НАБУ и успев потолкаться с госохраной объявляют о подозрениях трём народным депутатам.
По имеющейся информации они не успевают вручить подозрение Корявченко по прозвищу Юзик бывшему участнику КВН из криворожской команды и близкому другу Зеленского - депутат-артист по слухам покинул страну. По факту мы видим ровно то, о чём я говорил всю последнюю неделю. После визита Умерова и Поклада к Кэшу Пателю (в медиа пытались продать версию будто бы они договаривались о снижении активности НАБУ по делу Миндича) где, по факту, речь шла о согласовании дальнейших шагов по перестройке конструкции украинской власти, и постепенной изоляции Зеленского от переговорного и политического процесса (не всё сразу но логика именно такая).
И подтверждается это тем что, как мне сообщали ранее, НАБУ подготовлены подозрения для семидесяти депутатов фракции "Слуга народа", а то, что пока вручили лишь трём, это лишь начало процесса. Потому, что это - отдельный кейс, отдельное производство и отдельный пакет дел. И это не история Миндича, а уже история Шефира и депутата Киселя (криворожского происхождения конечно же) и очередной так называемой блатхаты – квартиры, офиса для конфиденциальных встреч. Где по инсайдерской информации значительная часть депутатов "Слуги народа" получала конверты с деньгами и эта деятельность протоколировалась НАБУ на протяжении примерно двух лет.
И теперь мы видим переход от накопления материалов к их реализации. Дело Шефира обещает быть громким и это только старт серии ударов которые наносятся Зеленскому под дых, но аккурат перед его вылетом в Соединённые Штаты и конечно это связанные события. Зеленский и его окружение уже знали о прослушке у бизнес партнёра Шефира, который одновременно является другом и распорядителем в том числе теневых бизнесов Зеленского. И они допускали что атака возможна здесь и сейчас, но надеялись что демонстрация конструктивности обяжет Трампа воздержаться от жёстких шагов.
Однако публикация "двадцати пунктов" Зеленского которые как прямо сказал сам Трамп не являются его планом, а стала результатом рекомендаций из Лондона и прямым нарушением договорённостей с американцами, не могла остаться без ответа и этот ответ последовал в виде понятного сигнала о необходимости быть договороспособным.
Параллельно развивается история о прибытии на Украину так называемой "ликвидационной команды" Зеленского. По факту расширен состав аудиторов Минфина США и усилено кадровое присутствие ФБР, что, повторюсь, напрямую связано с той самой встречей Умерова и Поклада с Кэшем Пателем. И дальнейшее глубокое погружение ФБР в украинский кризис будет только нарастать.
Вообще, куратор НАБУ от ФБР сменился значительно раньше, и именно после этого началась активная фаза действий и новый виток эскалации конфликта между Банковой и НАБУ. Это произошло больше месяца назад, а сейчас на Украину прибыла уже расширенная команда. Эта группа будет глубже вникать в ту работу, которую с мая и июня вели американские аудиторы, изучавшие движение американских средств, которые при администрации Байдена направлялись киевскому режиму, в том числе наличными в огромных объёмах, помимо официальных макрофинансовых траншей. Фактуры накоплено более чем достаточно, и теперь, по сути, начинается этап доразбора и докрутки всей этой истории до логичного финала.
Я думаю, что на грядущей встрече Зеленскому будет предложен жёсткий выбор. Либо он демонстрирует договороспособность и готовность выполнять то, что от него требуют, либо ситуация начнёт развиваться для него в крайне неприятном ключе.
- РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября 2023, 14:51
Михаил Павлив: кто онПолитический эксперт и политтехнолог
Пока сложно понять, насколько далеко готов пойти Трамп, и это не до конца ясно не только мне, но и большинству моих собеседников на Украине. Хотя инсайды о том, что Зеленский уже в январе может перестать занимать свой пост, который он и так удерживает незаконно, звучат всё настойчивее. Но уже сейчас очевидно, что повторное включение кейса НАБУ аккурат перед полётом Зеленского к Трампу является прямым инструментом давления и дисциплинирования. Это железный сигнал о том, что маховик будет раскручиваться и дальше. Выбор фигур для новых подозрений там действительно богатый, включая людей из самого близкого окружения Зеленского.
Мы уже видим, как из страны исчезает тот же Юзик Корявченко. Я хорошо помню, как этот персонаж в девятнадцатом и двадцатом годах, став народным депутатом и оказавшись в статусе кума королю и свата министру, был единственным из всего творческого коллектива, кто пошёл в парламент. Остальные, продолжили выдрючиваться на сцене, уж извините за такую лексику. А этот персонаж начал направо и налево наезжать на бизнесы в Кривом Роге и по Днепропетровской области, стал изображать из себя такого себе решалу, чуть ли не смотрящего за городом. Выглядело это откровенно мерзко.
Ну и вот, сколько верёвочке ни виться, а конец, как правило, бывает. Мне кажется, здесь ровно эта история.
Что касается большого дела Шефира, мне подтверждают, что от него сейчас потянутся ниточки к другим новым, не менее крупным делам. Не забываем, что есть и большое дело по украинской оборонке, где в эпицентре находятся Рустем Умеров и уже нынешний министр обороны Шмыгаль. Там сейчас согласовывается очередность следственных мероприятий. Многое уже сделано, фактура там богатейшая, но пока идут переговоры с Зеленским, всё это не выносится в публичную плоскость. Так вот, дело Шефира тоже потянет за собой длинную вереницу новых уголовных производств. Есть информация, что в самых разных отраслях экономики и в расходной части бюджета эти персонажи, напрямую связанные с Зеленским, запускали в них свои мохнатые рыла и лапы. Так что Трампу с Зеленским будет о чём поговорить.
Я думаю, что до Зеленского довольно быстро доведут информацию о том, насколько глубоко он уже увяз и залип во всей этой истории и какие персональные последствия это для него может иметь. И расчёт на какую-то почётную пенсию в Лондоне может вообще не оправдаться и закончиться крайне прискорбными для самого Зеленского и, наоборот, весьма радостными для подавляющего числа сторонних наблюдателей, в том числе и жителей контролируемых Киевом территорий, обстоятельствами. Такими, как арест, осуждение и прочие вещи. Вместе со всей его клептоманской бандой, которые пришли к власти на лозунгах мира, а в итоге запустили самую кровавую мясорубку в Европе после окончания Второй мировой войны. Бог им судья. Но не исключено, что суд настигнет их ещё и здесь, на Земле.
О том, что ждет самого Зеленского - в статье Михаила Павлива "Месть Коломойского*. Что ждет Зеленского"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаКиевЛондонВладимир ЗеленскийДональд ТрампШефирНАБУФБРСлуга народаМненияМихаил Павливвесь Павлив
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
01:30В республике Северная Осетия – Алания введен режим беспилотной опасности, — глава региона Меняйло.
01:17Военкор Александр Коц о переговорах Трампа и Просроченного:
01:06Силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на регионы России
00:43Встреча Трампа и Зеленского завершилась. Ожидается заявление президента США
00:05Ушаков подробно рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа
23:01КАЛЛАСальная Элина. Что и как сделало главу МИД Финляндии Валтонен зоологической русофобкой
21:29Последнее трамповское предупреждение. Что ждет Зеленского на встрече с президентом США и после нее
18:45"Многое может решиться до Нового года". Итоги 28 декабря
18:05ВС РФ продолжают развивать успех на Северском направлении
17:40Десоветизация на практике. Когда Украине наступит полный блэкаут?
16:55FT: Украина готова отвести войска при условии взаимности со стороны России
16:45Путин подписал пакет законов о поддержке участников СВО, ипотечников и интеграции новых регионов
16:12СБУ уволила четверых русских сотрудников ЧАЭС по обвинению в сепаратизме на основе их национальности
15:28Что ждет ВСУ в 2026 году
15:15"Купол Донбасса" предотвратил 229 атак дронов за неделю. Новости к этому часу
14:41Зачем Зеленский срочно отправился к Трампу в Мар-а-Лаго
13:26Минобороны: Российские войска освободили Артёмовку и Вольное, продвигаясь к ключевым узлам обороны ВСУ
13:09За выходные ВС РФ нанесли массированные удары по энергообъектам Украины
13:00Попытки прорыва к Купянску, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 28 декабря
12:26Стармер пропустил звонок Зеленского с лидерами ЕС из-за "напряжённого графика". Новости к этому часу
Лента новостейМолния