Ушаков подробно рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа - 29.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251229/ushakov-podrobno-rasskazal-o-telefonnom-razgovore-putina-i-trampa-1073753466.html
Ушаков подробно рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа
Ушаков подробно рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа - 29.12.2025 Украина.ру
Ушаков подробно рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, детали разговора раскрыл помощник Путина Юрий Ушаков. Об этом вечером 28 декабря сообщает РИА Новости
2025-12-29T00:05
2025-12-29T00:11
новости
украина.ру
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
украина
переговоры по украине 2025
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/13/1067251328_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_cf59da23355c52ea1ea2bf884ec56dd6.jpg
🟦 Беседу организовали по инициативе Трампа, он хотел обсудить с Путиным несколько вопросов перед встречей с Владимиром Зеленским.🟦 Разговор продолжался один час 15 минут, носил дружеский, доброжелательный и деловой характер."Характеризовался взаимной заинтересованностью продвинуться по пути к мирному долговременному урегулированию украинского конфликта", — подчеркнул помощник президента России.🟦 Путин привел Трампу аргументы о принципиальной важности и впредь ориентироваться на понимания, достигнутые в Анкоридже и во время двусторонних контактов.🟦 Президенты придерживаются аналогичных взглядов на то, что временное прекращение огня под предлогом референдума ведет лишь к затягиванию конфликта.🟦 Трамп заявил, что убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию ситуации."Именно с учетом этого он намерен выстраивать сегодняшние переговоры с Зеленским", — отметил Ушаков.🟦 Путин согласился с предложением американского лидера продолжить работу по урегулированию в рамках специально создаваемых двух рабочих групп: по вопросам безопасности и экономики.🟦 Для окончательного прекращения боевых действий от Киева требуется политическое решение, которое касается Донбасса.🟦 Лидеры условились переговорить после контактов Трампа с Зеленским.Это был девятый телефонный разговор Путина и Трампа с начала действия второго срока главы Белого дома.Газета Financial Times по итогам разговора пишет, что он вызвал беспокойство среди украинских чиновников в преддверии встречи Трампа с Зеленским. По словам одного из людей, близких к главе киевского режима, теперь ситуация для того станет тяжелой.Подробнее об отношениях Киева и Вашингтона в материале Михаила Павлива - Последнее трамповское предупреждение. Что ждет Зеленского на встрече с президентом США и после нее.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
‼ Полный комментарий помощника Президента России Юрия Ушакова о телефонном разговоре Владимира Путина с Дональдом Трампом
‼ Полный комментарий помощника Президента России Юрия Ушакова о телефонном разговоре Владимира Путина с Дональдом Трампом
2025-12-29T00:05
true
PT1S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/13/1067251328_138:0:1098:720_1920x0_80_0_0_078b1bd706a7ca8243c5f154197cf19a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина.ру, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, украина, переговоры по украине 2025, видео, сво
Новости, Украина.ру, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина, переговоры по Украине 2025, СВО
Ушаков подробно рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, детали разговора раскрыл помощник Путина Юрий Ушаков. Об этом вечером 28 декабря сообщает РИА Новости
2025-12-29T00:05
true
PT1S

Ушаков подробно рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа

00:05 29.12.2025 (обновлено: 00:11 29.12.2025)
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, детали разговора раскрыл помощник Путина Юрий Ушаков. Об этом вечером 28 декабря сообщает РИА Новости
🟦 Беседу организовали по инициативе Трампа, он хотел обсудить с Путиным несколько вопросов перед встречей с Владимиром Зеленским.
🟦 Разговор продолжался один час 15 минут, носил дружеский, доброжелательный и деловой характер.
"Характеризовался взаимной заинтересованностью продвинуться по пути к мирному долговременному урегулированию украинского конфликта", — подчеркнул помощник президента России.
🟦 Путин привел Трампу аргументы о принципиальной важности и впредь ориентироваться на понимания, достигнутые в Анкоридже и во время двусторонних контактов.
🟦 Президенты придерживаются аналогичных взглядов на то, что временное прекращение огня под предлогом референдума ведет лишь к затягиванию конфликта.
🟦 Трамп заявил, что убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию ситуации.
"Именно с учетом этого он намерен выстраивать сегодняшние переговоры с Зеленским", — отметил Ушаков.
🟦 Путин согласился с предложением американского лидера продолжить работу по урегулированию в рамках специально создаваемых двух рабочих групп: по вопросам безопасности и экономики.
🟦 Для окончательного прекращения боевых действий от Киева требуется политическое решение, которое касается Донбасса.
🟦 Лидеры условились переговорить после контактов Трампа с Зеленским.
Это был девятый телефонный разговор Путина и Трампа с начала действия второго срока главы Белого дома.
Газета Financial Times по итогам разговора пишет, что он вызвал беспокойство среди украинских чиновников в преддверии встречи Трампа с Зеленским. По словам одного из людей, близких к главе киевского режима, теперь ситуация для того станет тяжелой.
Подробнее об отношениях Киева и Вашингтона в материале Михаила Павлива - Последнее трамповское предупреждение. Что ждет Зеленского на встрече с президентом США и после нее.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраина.руРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийУкраинапереговоры по Украине 2025СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
01:45Трамп и Зеленский после переговоров вышли к журналистам. Основные тезисы
01:35Слова Трампа к Зеленскому о том, что украинской делегации "понравилась еда"
01:06Силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на регионы России
00:43Встреча Трампа и Зеленского завершилась. Ожидается заявление президента США
00:05Ушаков подробно рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа
23:01КАЛЛАСальная Элина. Что и как сделало главу МИД Финляндии Валтонен зоологической русофобкой
21:29Последнее трамповское предупреждение. Что ждет Зеленского на встрече с президентом США и после нее
18:45"Многое может решиться до Нового года". Итоги 28 декабря
18:05ВС РФ продолжают развивать успех на Северском направлении
17:40Десоветизация на практике. Когда Украине наступит полный блэкаут?
16:55FT: Украина готова отвести войска при условии взаимности со стороны России
16:45Путин подписал пакет законов о поддержке участников СВО, ипотечников и интеграции новых регионов
16:12СБУ уволила четверых русских сотрудников ЧАЭС по обвинению в сепаратизме на основе их национальности
15:28Что ждет ВСУ в 2026 году
15:15"Купол Донбасса" предотвратил 229 атак дронов за неделю. Новости к этому часу
14:41Зачем Зеленский срочно отправился к Трампу в Мар-а-Лаго
13:26Минобороны: Российские войска освободили Артёмовку и Вольное, продвигаясь к ключевым узлам обороны ВСУ
13:09За выходные ВС РФ нанесли массированные удары по энергообъектам Украины
13:00Попытки прорыва к Купянску, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 28 декабря
12:26Стармер пропустил звонок Зеленского с лидерами ЕС из-за "напряжённого графика". Новости к этому часу
Лента новостейМолния