Ушаков подробно рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, детали разговора раскрыл помощник Путина Юрий Ушаков. Об этом вечером 28 декабря сообщает РИА Новости

2025-12-29T00:05

🟦 Беседу организовали по инициативе Трампа, он хотел обсудить с Путиным несколько вопросов перед встречей с Владимиром Зеленским.🟦 Разговор продолжался один час 15 минут, носил дружеский, доброжелательный и деловой характер."Характеризовался взаимной заинтересованностью продвинуться по пути к мирному долговременному урегулированию украинского конфликта", — подчеркнул помощник президента России.🟦 Путин привел Трампу аргументы о принципиальной важности и впредь ориентироваться на понимания, достигнутые в Анкоридже и во время двусторонних контактов.🟦 Президенты придерживаются аналогичных взглядов на то, что временное прекращение огня под предлогом референдума ведет лишь к затягиванию конфликта.🟦 Трамп заявил, что убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию ситуации."Именно с учетом этого он намерен выстраивать сегодняшние переговоры с Зеленским", — отметил Ушаков.🟦 Путин согласился с предложением американского лидера продолжить работу по урегулированию в рамках специально создаваемых двух рабочих групп: по вопросам безопасности и экономики.🟦 Для окончательного прекращения боевых действий от Киева требуется политическое решение, которое касается Донбасса.🟦 Лидеры условились переговорить после контактов Трампа с Зеленским.Это был девятый телефонный разговор Путина и Трампа с начала действия второго срока главы Белого дома.Газета Financial Times по итогам разговора пишет, что он вызвал беспокойство среди украинских чиновников в преддверии встречи Трампа с Зеленским. По словам одного из людей, близких к главе киевского режима, теперь ситуация для того станет тяжелой.Подробнее об отношениях Киева и Вашингтона в материале Михаила Павлива - Последнее трамповское предупреждение. Что ждет Зеленского на встрече с президентом США и после нее.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

2025

