https://ukraina.ru/20251229/ushakov-podrobno-rasskazal-o-telefonnom-razgovore-putina-i-trampa-1073753466.html
Ушаков подробно рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа
Ушаков подробно рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа - 29.12.2025 Украина.ру
Ушаков подробно рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, детали разговора раскрыл помощник Путина Юрий Ушаков. Об этом вечером 28 декабря сообщает РИА Новости
2025-12-29T00:05
2025-12-29T00:05
2025-12-29T00:11
новости
украина.ру
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
украина
переговоры по украине 2025
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/13/1067251328_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_cf59da23355c52ea1ea2bf884ec56dd6.jpg
🟦 Беседу организовали по инициативе Трампа, он хотел обсудить с Путиным несколько вопросов перед встречей с Владимиром Зеленским.🟦 Разговор продолжался один час 15 минут, носил дружеский, доброжелательный и деловой характер."Характеризовался взаимной заинтересованностью продвинуться по пути к мирному долговременному урегулированию украинского конфликта", — подчеркнул помощник президента России.🟦 Путин привел Трампу аргументы о принципиальной важности и впредь ориентироваться на понимания, достигнутые в Анкоридже и во время двусторонних контактов.🟦 Президенты придерживаются аналогичных взглядов на то, что временное прекращение огня под предлогом референдума ведет лишь к затягиванию конфликта.🟦 Трамп заявил, что убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию ситуации."Именно с учетом этого он намерен выстраивать сегодняшние переговоры с Зеленским", — отметил Ушаков.🟦 Путин согласился с предложением американского лидера продолжить работу по урегулированию в рамках специально создаваемых двух рабочих групп: по вопросам безопасности и экономики.🟦 Для окончательного прекращения боевых действий от Киева требуется политическое решение, которое касается Донбасса.🟦 Лидеры условились переговорить после контактов Трампа с Зеленским.Это был девятый телефонный разговор Путина и Трампа с начала действия второго срока главы Белого дома.Газета Financial Times по итогам разговора пишет, что он вызвал беспокойство среди украинских чиновников в преддверии встречи Трампа с Зеленским. По словам одного из людей, близких к главе киевского режима, теперь ситуация для того станет тяжелой.Подробнее об отношениях Киева и Вашингтона в материале Михаила Павлива - Последнее трамповское предупреждение. Что ждет Зеленского на встрече с президентом США и после нее.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
сша
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/13/1067251328_138:0:1098:720_1920x0_80_0_0_078b1bd706a7ca8243c5f154197cf19a.jpg
‼ Полный комментарий помощника Президента России Юрия Ушакова о телефонном разговоре Владимира Путина с Дональдом Трампом
‼ Полный комментарий помощника Президента России Юрия Ушакова о телефонном разговоре Владимира Путина с Дональдом Трампом
2025-12-29T00:05
true
PT1S
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина.ру, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, украина, переговоры по украине 2025, видео, сво
Новости, Украина.ру, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина, переговоры по Украине 2025, СВО
Ушаков подробно рассказал о телефонном разговоре Путина и Трампа
00:05 29.12.2025 (обновлено: 00:11 29.12.2025)
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, детали разговора раскрыл помощник Путина Юрий Ушаков. Об этом вечером 28 декабря сообщает РИА Новости
🟦 Беседу организовали по инициативе Трампа, он хотел обсудить с Путиным несколько вопросов перед встречей с Владимиром Зеленским.
🟦 Разговор продолжался один час 15 минут, носил дружеский, доброжелательный и деловой характер.
"Характеризовался взаимной заинтересованностью продвинуться по пути к мирному долговременному урегулированию украинского конфликта", — подчеркнул помощник президента России.
🟦 Путин привел Трампу аргументы о принципиальной важности и впредь ориентироваться на понимания, достигнутые в Анкоридже и во время двусторонних контактов.
🟦 Президенты придерживаются аналогичных взглядов на то, что временное прекращение огня под предлогом референдума ведет лишь к затягиванию конфликта.
🟦 Трамп заявил, что убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию ситуации.
"Именно с учетом этого он намерен выстраивать сегодняшние переговоры с Зеленским", — отметил Ушаков.
🟦 Путин согласился с предложением американского лидера продолжить работу по урегулированию в рамках специально создаваемых двух рабочих групп: по вопросам безопасности и экономики.
🟦 Для окончательного прекращения боевых действий от Киева требуется политическое решение, которое касается Донбасса.
🟦 Лидеры условились переговорить после контактов Трампа с Зеленским.
Это был девятый телефонный разговор Путина и Трампа с начала действия второго срока главы Белого дома.
Газета Financial Times по итогам разговора пишет, что он вызвал беспокойство среди украинских чиновников в преддверии встречи Трампа с Зеленским. По словам одного из людей, близких к главе киевского режима, теперь ситуация для того станет тяжелой.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.