https://ukraina.ru/20251229/u-nikh-sil-prosto-net-voennyy-analitik-rasskazal-o-beznadezhnom-polozhenii-vsu-v-dimitrove-1073746182.html
"У них сил просто нет": военный аналитик рассказал о безнадежном положении ВСУ в Димитрове
"У них сил просто нет": военный аналитик рассказал о безнадежном положении ВСУ в Димитрове - 29.12.2025 Украина.ру
"У них сил просто нет": военный аналитик рассказал о безнадежном положении ВСУ в Димитрове
ВСУ стремятся сковать самые боеспособные российские части в районе Красноармейска. Окруженная в Димитрове группировка противника не имеет сил для прорыва и контрударов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, кандидат географических наук Алексей Самойлов
2025-12-29T05:30
2025-12-29T05:30
2025-12-29T05:30
новости
россия
купянск
запорожье
самойлов
вооруженные силы украины
красноармейск новости сегодня
покровск/красноармейск
сво
дзен новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0a/1059537863_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_5e5523f29364cd2a91b5445a3fb17142.jpg
Анализируя ситуацию, эксперт раскрыл главную цель, которую преследует противник под Красноармейском. "В этом-то и смысл происходящего. ВСУ пытаются сковать наши самые опытные боеспособные части. Пока им это удается", — сказал Самойлов.Он дал оценку положению окруженной группировки ВСУ. "По некоторым данным, в Димитрове нам приходится удерживать минимум две бригады. А для этого надо удерживать внутренний и внешний периметр окружения, который недалеко ушел от Красноармейска", — отметил аналитик. "Если мы этот карман не ликвидировали до сих пор, значит, они уперлись", — добавил он.Отвечая на вопрос о потенциале ВСУ для организации деблокирующих ударов, эксперт был категоричен. "Будут ли они организовывать еще контрудары? Думаю, у них сил просто нет. Они же пытались пытаться не здесь, а через Родинское. Но ничего не получилось", — заявил Самойлов."Бои идут в самом Родинском, а прорыва вовнутрь фактически нет", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Самойлов: ВСУ не отобьют Купянск, а Россия готовит прорыв к Запорожью и еще один удар на Харьков" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале "Владимир Евсеев: Даже если Россия повыбивает все боеспособные части ВСУ, СВО продлится еще два-три года" на сайте Украина.ру.
россия
купянск
запорожье
покровск/красноармейск
донбасс
днр
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0a/1059537863_46:0:1379:1000_1920x0_80_0_0_11c0e330fc76ed1ca262caf82c2ee519.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, купянск, запорожье, самойлов, вооруженные силы украины, красноармейск новости сегодня, покровск/красноармейск, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, донбасс, днр, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, наступление вс рф, наступление россии, наступление, украина.ру дзен, дзен сво
Новости, Россия, Купянск, Запорожье, Самойлов, Вооруженные силы Украины, Красноармейск новости сегодня, Покровск/Красноармейск, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Донбасс, ДНР, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО, Спецоперация, наступление ВС РФ, наступление России, наступление, Украина.ру Дзен, дзен СВО
"У них сил просто нет": военный аналитик рассказал о безнадежном положении ВСУ в Димитрове
ВСУ стремятся сковать самые боеспособные российские части в районе Красноармейска. Окруженная в Димитрове группировка противника не имеет сил для прорыва и контрударов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, кандидат географических наук Алексей Самойлов
Анализируя ситуацию, эксперт раскрыл главную цель, которую преследует противник под Красноармейском. "В этом-то и смысл происходящего. ВСУ пытаются сковать наши самые опытные боеспособные части. Пока им это удается", — сказал Самойлов.
Он дал оценку положению окруженной группировки ВСУ. "По некоторым данным, в Димитрове нам приходится удерживать минимум две бригады. А для этого надо удерживать внутренний и внешний периметр окружения, который недалеко ушел от Красноармейска", — отметил аналитик. "Если мы этот карман не ликвидировали до сих пор, значит, они уперлись", — добавил он.
Отвечая на вопрос о потенциале ВСУ для организации деблокирующих ударов, эксперт был категоричен. "Будут ли они организовывать еще контрудары? Думаю, у них сил просто нет. Они же пытались пытаться не здесь, а через Родинское. Но ничего не получилось", — заявил Самойлов.
"Бои идут в самом Родинском, а прорыва вовнутрь фактически нет", — заключил собеседник издания.