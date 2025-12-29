"У них сил просто нет": военный аналитик рассказал о безнадежном положении ВСУ в Димитрове - 29.12.2025 Украина.ру
ВСУ стремятся сковать самые боеспособные российские части в районе Красноармейска. Окруженная в Димитрове группировка противника не имеет сил для прорыва и контрударов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, кандидат географических наук Алексей Самойлов
Анализируя ситуацию, эксперт раскрыл главную цель, которую преследует противник под Красноармейском. "В этом-то и смысл происходящего. ВСУ пытаются сковать наши самые опытные боеспособные части. Пока им это удается", — сказал Самойлов.Он дал оценку положению окруженной группировки ВСУ. "По некоторым данным, в Димитрове нам приходится удерживать минимум две бригады. А для этого надо удерживать внутренний и внешний периметр окружения, который недалеко ушел от Красноармейска", — отметил аналитик. "Если мы этот карман не ликвидировали до сих пор, значит, они уперлись", — добавил он.Отвечая на вопрос о потенциале ВСУ для организации деблокирующих ударов, эксперт был категоричен. "Будут ли они организовывать еще контрудары? Думаю, у них сил просто нет. Они же пытались пытаться не здесь, а через Родинское. Но ничего не получилось", — заявил Самойлов."Бои идут в самом Родинском, а прорыва вовнутрь фактически нет", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Самойлов: ВСУ не отобьют Купянск, а Россия готовит прорыв к Запорожью и еще один удар на Харьков" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале "Владимир Евсеев: Даже если Россия повыбивает все боеспособные части ВСУ, СВО продлится еще два-три года" на сайте Украина.ру.
ВСУ стремятся сковать самые боеспособные российские части в районе Красноармейска. Окруженная в Димитрове группировка противника не имеет сил для прорыва и контрударов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск, кандидат географических наук Алексей Самойлов
Анализируя ситуацию, эксперт раскрыл главную цель, которую преследует противник под Красноармейском. "В этом-то и смысл происходящего. ВСУ пытаются сковать наши самые опытные боеспособные части. Пока им это удается", — сказал Самойлов.
Он дал оценку положению окруженной группировки ВСУ. "По некоторым данным, в Димитрове нам приходится удерживать минимум две бригады. А для этого надо удерживать внутренний и внешний периметр окружения, который недалеко ушел от Красноармейска", — отметил аналитик. "Если мы этот карман не ликвидировали до сих пор, значит, они уперлись", — добавил он.
Отвечая на вопрос о потенциале ВСУ для организации деблокирующих ударов, эксперт был категоричен. "Будут ли они организовывать еще контрудары? Думаю, у них сил просто нет. Они же пытались пытаться не здесь, а через Родинское. Но ничего не получилось", — заявил Самойлов.
"Бои идут в самом Родинском, а прорыва вовнутрь фактически нет", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Самойлов: ВСУ не отобьют Купянск, а Россия готовит прорыв к Запорожью и еще один удар на Харьков" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в материале "Владимир Евсеев: Даже если Россия повыбивает все боеспособные части ВСУ, СВО продлится еще два-три года" на сайте Украина.ру.
