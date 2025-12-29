https://ukraina.ru/20251229/neradivaya-makronikha-fantasticheskie-volki-i-nepatrioticheskaya-baba-yaga-kto-nas-udivil-na-ukhodyaschey-1073684342.html

Нерадивая Макрониха, фантастические волки и непатриотическая Баба-яга. Кто нас удивил на уходящей неделе

Перед Новым годом всем хочется сказки. Только каждый по-своему понимает, что такое сказка. В Финляндии есть сказочники, для которых любая русофобская несуразица является вершиной сочинительства. На Украине сказки не читают до конца, потому что, если бы читали, не все они закончились бы счастливо. А первой даме Франции не до сказок от слова совсем.

Юха Куяла, фермер из Финляндии, олений фейкометУ русского медведя нашелся грозный союзник. Это русский волк. По крайней мере так считает фермер Юха Куяла из Финляндии, который в якобы массовой гибели финских оленей винит прибывших их российских лесов волков.Куяла в своем хозяйстве выращивает северных оленей, которые, в соответствии с популярной во всем мире легендой, на кануне Нового года возят сани сказочного Санта-Клауса с его подарками. Увы, в этом году румяный дедушка может и не приехать, так как в его сани запрячь некого – финский фермер утверждает, что его хозяйство завалено растерзанными тушами оленей, который задрали волки.Но эти волки не простые, а российские. Оказывается, финские фермеры те еще сказочники. По их версии, поголовье волков увеличилось в российских лесах из-за того, что российские охотники мобилизованы, и теперь воюют в зоне СВО вместо того, чтобы отлавливать злых хищников, убивающих добрых оленей.Конечно, красиво придумывать никто не запрещает. Однако здесь у рассказчиков некоторые проблемы с тем, что в теории литературы называется мотивация героев. Если действительно российских волков отлавливать некому, потому что охотники находятся в зоне СВО, это значит, что и российских оленей, и других лесных обитателей, которые могли бы стать добычей серых хищников, тоже отлавливать некому.Если в российских лесах популяция волков увеличилась из-за отсутствия угрозы со стороны человека, тогда и популяция оленей увеличилась. Зачем волку уходить куда-то далеко в поисках пищи, если пища рядом. В животном мире нет такого понятия как "назло Урсуле фон дер Ляйен пойду кусать русских оленей." В сказке, особенно толерантно-европейской такое может быть, а в жизни... Там есть только суровая логика законов природы.Кризис жанра у новой финской фантазии более отчетливо проявляется в ее заключительной части. Какова мораль этой истории? На волков наложат санкции, введут визы или построят загромождение из колючей проволоки на границе?Может быть, заморозят все запасы потенциальной еды на территории Финляндии, или, шире, на территории всего Европейского союза? А в конце концов ударят по волкам по-культурному и отменят все сказки, в которых фигурируют волки в качестве героев?Беда только в том, что волк, по сути своей, существо неотесанное, простое. Как говорится в сербской детской песенке, в которой ребенок ругает волка за нежелание учиться и ходить в школу:"Прожил ты жизнь приключенческую, бурную,но вне всяких сомнений - некультурную".Да плевать волку на вашу культурную отмену. Как на границы, территории и придуманные финскими фермерами и журналистами фейки. Брижит Макрон, супруга президента Франции Эммануэля Макрона, оказапвшаяся не ЗолушкойХорошая хозяйка – это обязательное условие для процветания каждого дома, будь это простая однокомнатная квартира на окраине Парижа или Елисейский дворец во всем его великолепии.Вот французы подозревают, что с хозяйкой главного дома страны в последнее время происходит что-то неладное. Больно уж запустила она свое хозяйство. Мадам Макрон абсолютно не интересуется подбором персонала и на днях ее пренебрежительное отношение к таким "мелочным" вопросам обернулось настоящим скандалом.Полиция задержала официанта-стюарда из числа сотрудников президентской резиденции и его двух предполагаемых сообщников, которые вместе крали фарфор и столовое серебро из Елисейского дворца, пытаясь продать эти предметы на сайтах онлайн-аукционов. Часть исчезнувших предметов относилась к объектам национального наследия Франции.Украденное передавалось 30-летнему коллекционеру фарфора, который работал смотрителем в одном из залов музея Лувр.Большая часть похищенных предметов была изготовлена на Севрской фарфоровой мануфактуре в Париже, которая с 1759 года находится в собственности французского государства. Той самой, которая сделала знаменитый Олимпийский сервиз Наполеона, выставленный в Оружейной палате Кремля.Так что французы могут не беспокоится – когда все национальное благо растащат из Лувра и Елисейского дворца, они всегда смогут приехать в Москву, купить билет в Оружейную палату и посмотреть на знаменитую работу севрских мастеров. Но здесь не об этом, а о мадам Макрон.Так вот, "нерадивой Макронихе", как оказывается, удалось опозорить французов не только тем, что она допустила разграбить Елисейский дворец фактически у нее на глазах, но и тем, что в собственном доме развела копоть, пыль и грязь в лучших традициях средневековья.Неопрятность резиденции президента Франции и его супруги заметила не кто иной, а украинская телеведущая Лидия Таран, вещающая про грабеж в Елисейском дворце. Таран обратила внимание, что окна в резиденции настолько грязные, что сквозь них нельзя увидеть, что происходит на улице."Нет, это не дождь, это такие окна в Елисейском. Скажите, какая бы украинская хозяйка принимала президентов с такими грязными окнами? А куда смотрит Брижит?" — упрекнула первую даму Франции украинская телеведущая.Действительно, куда смотрит мадам Макрон? По всей видимости, она настолько занята воспитанием своего мужа, что мало времени остается для того, чтобы за домом следить. То поругает, то оплеуху даст… воспитание дело чувствительное, к тому же и эмоционально затратное.Но злые языки сказали бы, что не в этом дело. Столько шума поднялось в мировой прессе, когда некоторые представители СМИ выдвинули тезис о том, что мадам Макрон вовсе не мадам. А тут еще регулярные и почти всегда неожиданные визиты главного клептомана Европы, которые не то что луврское столовое серебро, а сам бюджет Европы потихоньку перекачивает в карманы свои и членов своей команды, как это принято у него на родине - на Украине. Тяжело Макронихе - и за ложками следить, чтоб не сперли, и мужа в руках держать, и за гостями приглядывать, чтоб чего не стянули и за обслугой приглядывать. Вот окна и запустила. В общем, из французской золушки не получилось как не крути принцессы. К чему не притронешься, все в тыкву превращается.Вадим Скибицкий, заместитель начальника ГУР МО УкраиныНовый год – это время, когда все впадают в детство, а некоторые дополнительно впадают и в сказку. Примерно такое случилось с заместителем начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадимом Скибицким, который 26 декабря направился в город Вишневое Киевской области, чтобы открыть там памятник – Баба-яге.Произведение искусства, с которым имел дело заместитель начальника ГУР, представляет из себя бронзовую фигуру сказочного персонажа Баба-яги, которая в одной руке держит метлу, а другой держится за беспилотник с четырьмя несущими винтами, напоминающий тяжелый дрон "Баба-яга".Конечно, это памятник дрону, а не злой волшебнице из сказки, хотя на первый взгляд это не так и заметно. "Мы Украина, с нами Баба-яга и мы победим", должно было быть написано на монументе сказочного памятника. Однако те, кто сейчас властвует на Украине, очевидно, читать не особо любили. Ни сказки, ни что-то другое. Если бы читали, знали бы, что известный теоретик фольклора Владимир Пропп выделает три вида этого сказочного персонажа – Бабя-яга дарительница, которая дарит герою сказочного коня или волшебный предмет (это может быть дрон), Баба-яга похитительница детей (это может быть Елена Зеленская, отправляющая украинских детей во всякие непонятные лагеря) и Баба-яга воительница, сражаясь с которой "не на жизнь, а на смерть" положительный герой сказки переходит к иному уровню зрелости. Вот, это как раз может быть Россия, которая уже очень неплохо справляется со всякими железными "Баба-ягами".И что всего обиднее для господина Скибицкого, в русском фольклоре, откуда на постамент в Киевской области перекочевала Баба Яга, она, несмотря на всю свою злобную силу, всегда в конечном счете проигрывала добрым молодцам и сестрам Алёнушкам, как не пыжилась. Так что здесь у сказочных мастеров с Украины недоработочка вышла. Попахивающая госизменой.Впрочем, СБУшники на Украине, которые за госизмену отвечают, тоже те еще фольклористы... Им не до чужих сказок, они еле-еле свои сочинять успевают - шутка ли - больше сотни тысяч "госизменников" в украинских тюрьмах чалятся, а еще пару-тройку сотен тысяч дезертиров. Тут что не то, что про Бабу-ягу забудешь, маму родную не вспомнишь. Каждому ведь госизменнику надо свою сказку придумать, чтобы статью навесить и каждого дезертира в лесу отловить и в часть вернуть...В общем, какая страна, такие и памятники.Украина в начале и конце 2025 года – до известной степени две разные страны. Подробнее — в материале Украина в 2025 году. Дальше будет только хуже.

