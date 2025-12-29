https://ukraina.ru/20251229/budem-dovolno-mnogo-obschatsya-tramp-zaplaniroval-novuyu-vstrechu-s-zelenskim-1073757178.html

"Будем довольно много общаться": Трамп запланировал новую встречу с Зеленским

"Будем довольно много общаться": Трамп запланировал новую встречу с Зеленским - 29.12.2025 Украина.ру

"Будем довольно много общаться": Трамп запланировал новую встречу с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник снова пообщается с Владимиром Зеленским. Об этом в ночь на 29 декабря сообщает РИА Новости

2025-12-29T03:39

2025-12-29T03:39

2025-12-29T03:39

новости

украина.ру

сша

флорида

дональд трамп

владимир зеленский

трамп и зеленский

украина

переговоры по украине 2025

война на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1d/1073757060_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_105bbcf8ce3d48854c19b66987f9af3c.jpg

"В ближайшие пару недель мы, вероятно, будем довольно много общаться, но поговорим и завтра", — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.Он также отметил, что встреча с Зеленским прошла замечательно."У нас была отличная встреча. Мы обсудили множество вопросов... Мы обсудили очень много вещей, и я думаю, что мы все ближе, даже наверное очень близко [к урегулированию на Украине]", — сказал Трамп.Подробнее о пресс-конференции в публикации - Трамп и Зеленский после переговоров вышли к журналистам. Основные тезисы.Ранее военкор Александр Коц назвал "территориальный тупик" Зеленского главным, что зафиксировал Трамп по итогам переговоров во Флориде.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

сша

флорида

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, сша, флорида, дональд трамп, владимир зеленский, трамп и зеленский, украина, переговоры по украине 2025, война на украине, чем закончится война на украине