"Будем довольно много общаться": Трамп запланировал новую встречу с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник снова пообщается с Владимиром Зеленским. Об этом в ночь на 29 декабря сообщает РИА Новости
2025-12-29T03:39
"В ближайшие пару недель мы, вероятно, будем довольно много общаться, но поговорим и завтра", — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.Он также отметил, что встреча с Зеленским прошла замечательно."У нас была отличная встреча. Мы обсудили множество вопросов... Мы обсудили очень много вещей, и я думаю, что мы все ближе, даже наверное очень близко [к урегулированию на Украине]", — сказал Трамп.Подробнее о пресс-конференции в публикации - Трамп и Зеленский после переговоров вышли к журналистам. Основные тезисы.Ранее военкор Александр Коц назвал "территориальный тупик" Зеленского главным, что зафиксировал Трамп по итогам переговоров во Флориде.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
