"Будем довольно много общаться": Трамп запланировал новую встречу с Зеленским - 29.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251229/budem-dovolno-mnogo-obschatsya-tramp-zaplaniroval-novuyu-vstrechu-s-zelenskim-1073757178.html
"Будем довольно много общаться": Трамп запланировал новую встречу с Зеленским
"Будем довольно много общаться": Трамп запланировал новую встречу с Зеленским - 29.12.2025 Украина.ру
"Будем довольно много общаться": Трамп запланировал новую встречу с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник снова пообщается с Владимиром Зеленским. Об этом в ночь на 29 декабря сообщает РИА Новости
2025-12-29T03:39
2025-12-29T03:39
новости
украина.ру
сша
флорида
дональд трамп
владимир зеленский
трамп и зеленский
украина
переговоры по украине 2025
война на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1d/1073757060_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_105bbcf8ce3d48854c19b66987f9af3c.jpg
"В ближайшие пару недель мы, вероятно, будем довольно много общаться, но поговорим и завтра", — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.Он также отметил, что встреча с Зеленским прошла замечательно."У нас была отличная встреча. Мы обсудили множество вопросов... Мы обсудили очень много вещей, и я думаю, что мы все ближе, даже наверное очень близко [к урегулированию на Украине]", — сказал Трамп.Подробнее о пресс-конференции в публикации - Трамп и Зеленский после переговоров вышли к журналистам. Основные тезисы.Ранее военкор Александр Коц назвал "территориальный тупик" Зеленского главным, что зафиксировал Трамп по итогам переговоров во Флориде.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
флорида
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1d/1073757060_135:0:1335:900_1920x0_80_0_0_22d62f66b2c7bf676e14fd2770125e2e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина.ру, сша, флорида, дональд трамп, владимир зеленский, трамп и зеленский, украина, переговоры по украине 2025, война на украине, чем закончится война на украине
Новости, Украина.ру, США, Флорида, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Украина, переговоры по Украине 2025, война на Украине, чем закончится война на Украине

"Будем довольно много общаться": Трамп запланировал новую встречу с Зеленским

03:39 29.12.2025
 
© APВстреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник снова пообщается с Владимиром Зеленским. Об этом в ночь на 29 декабря сообщает РИА Новости
"В ближайшие пару недель мы, вероятно, будем довольно много общаться, но поговорим и завтра", — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
Он также отметил, что встреча с Зеленским прошла замечательно.
"У нас была отличная встреча. Мы обсудили множество вопросов... Мы обсудили очень много вещей, и я думаю, что мы все ближе, даже наверное очень близко [к урегулированию на Украине]", — сказал Трамп.
Подробнее о пресс-конференции в публикации - Трамп и Зеленский после переговоров вышли к журналистам. Основные тезисы.
Ранее военкор Александр Коц назвал "территориальный тупик" Зеленского главным, что зафиксировал Трамп по итогам переговоров во Флориде.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраина.руСШАФлоридаДональд ТрампВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийУкраинапереговоры по Украине 2025война на Украинечем закончится война на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:24Новогодняя история от "Фила". Встретили в окопе под Авдеевкой
17:11Что происходит на фронте, в украинского обществе и международной арене. Главное к этому часу
17:04Мир стал гораздо ближе. Зеленский готов к уступкам территорий, но есть нюанс
16:58Новогодний сюрприз для Зеленского: Залужный возвращается в политику
16:57Миллиарды для Украины. Абрамович против Британии
16:46Путину доложили, как идут дела в зоне СВО: главные тезисы
16:44Закат Европы вручную. Трамп для решения проблем оставляет войну
16:31Что ВС РФ дает освобождение Дибровы под Красным Лиманом, рассказал Телеграм-канал "Донбасс решает"
16:23Немного об "эффекте Шереметьево"
16:23Зеленский пытается вывезти с Украины сына своего первого помощника
16:10Стало известно, кого Украина не пустит на выборы
16:03Между фенизацией и нормализацией. Мир на Новогоднем перепутье
16:00Наполеон, Сталин и Рязанов: краткая история новогоднего шампанского
15:53В ДНР завершили переброску воды, Израиль просит США ударить по Ирану. Главное к этому часу
15:10Зеленский просит перемирие на срок восстановления энергосистемы
15:01Вернётся ли Янукович? Эксперты и политики о туманных перспективах Украины и мира
14:56Крым оказался во власти снежного коллапса
14:49Трамп на пути к капитуляции
14:49Переговоры Трампа и Зеленского не увенчались успехом - СМИ
14:39Из-за отсутствия воды на Украине в унитаз засыпают снег: пропагандисты знают, кто виноват и что делать
Лента новостейМолния