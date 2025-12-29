https://ukraina.ru/20251229/kak-i-zachem-budanov-slivaet-zaluzhnogo-1073758469.html

Как и зачем Буданов* сливает Залужного. И при чем здесь Зеленский

Публикация Марьяной Безуглой фотографии бывшего главкома ВСУ и ныне действующего посла Украины в Лондоне Валерия Залужного с отдыха в Доминикане вызвала заметное бурление этих самых субстанций в социальных сетях и украинских медиа. Да и не только в них.

Формально можно сказать что человек на военной пенсии и имеет право отдыхать где угодно и как угодно. Но я бы напомнил очень похожий и по сути тождественный эпизод из недавней истории когда не фото даже а информация о поездке Петра Порошенко* на Мальдивы получила широкое распространение и стала мощным ударом по его репутации. Для его аудитории и потенциального электората это оказалось крайне болезненно и в сочетании с общим кризисом и делом Свинарчуков фактически похоронило Порошенко как политика, сформировав устойчивый антирейтинг, который он так и не смог преодолеть.Сейчас ровно по той же логике предпринимается попытка работать по Залужному. И Безуглая здесь точно не действует сама по себе. Это не её личная фантазия и не спонтанный порыв. Фото ей передали. Она давно и системно конфликтует с Сырским и эта линия хорошо известна и подробно разобрана ранее. Но теперь фокус сместился и атака ведётся именно по Залужному и она не случайна. Выборы на Украине маячат где-то в перспективе 2026 года, возможно раньше, возможно позже и компрометация главного потенциального победителя является прямой и базовой задачей любого штаба конкурентов.По моей информации человеком, который курирует эту работу и который поставил задачу по фактической слежке за Залужным, фиксации его перемещений и тщательному разбору всех обстоятельств его текущей жизни является Кирилл Буданов*. Он при этом сам является прямым конкурентом Залужного в электоральной перспективе. И сомнений в том что Буданов де факто уже находится в избирательной кампании у меня нет никаких. В этой же избирательной логике стоит рассматривать и недавнюю публикацию социологической группы Социс Игоря Грынива, бывшего партнёра Порошенко, а ныне одного из ключевых игроков в так называемых альтернативных штабах Залужного. И со всей подоплекой и содержанием этого исследования надо разобраться подробно.Для начала - штабов Залужного несколько. Один из них формируют такие персонажи как Турчинов и Пашинский, то есть люди с максимально токсичным бэкграундом и явным уклоном в радикализм и милитаризм. Грынив представляет другой политический контур, умеренный. При этом он сейчас активно и достаточно обстоятельно общается в том числе и с тем же Будановым - прямым конкурентом Залужного. То есть, сам же Грынив, одновременно продолжает позиционировать себя как руководителя одного из штабов Залужного и параллельно выстраивает рабочие и вполне прагматичные контакты с Будановым, фактически консультируя и его тоже. Это классическая украинская политическая многовекторность, когда человек заранее раскладывает фишки по всем возможным столам.На этом биполярном фоне и появляется очередная публикация группы Социс. Формально это классическая формирующая социология. В условиях войны, а тем более в условиях того автократического полицейского режима, который сегодня выстроен на Украине, никакая социология не может быть ни чистой, ни полностью достоверной. Государство силы, диктат правых радикалов, атмосфера страха и самоцензуры искажают любые опросы. Но при всём этом тенденции всё равно считываются. И в этом смысле цифры, которые вылезают в этой социологии, довольно близки к реальности, если смотреть на них не буквально, а как на направление движения. А кроме того они раскрывают хотелки самого заказчика и организатора исследования.Социологию он заказывает за свои деньги, никто ему её не навязывает. Это не чужой заказ и не внешняя игра. Это уже вторая опубликованная социология после парламентской, где также фиксировалось лидерство условной партии Залужного и структуры, ассоциируемой с Будановым. На лицо коррекция, но, повторюсь, в рамках реальных тенденций. И здесь, на мой взгляд, нет больших сомнений в главном. Если Зеленский всё-таки окажется участником избирательной кампании, он проигрывает и Залужному, и Буданову. А вот между ними есть разрыв в пользу первого. Ну как тут не запустить слив компромата?Порошенко при этом болтается где то сзади, но недооценивать его полностью тоже не стоит. Для радикальной части электората и с учётом того, что он практически единственный из топ украинских политиков всё это время оставался в активном информационном поле (вокруг него действительно происходило много событий за последние два года), некоторый рост поддержки у него есть. В общем, тот еще пул рейтингоносцев в незалежной.Нужно понимать и другое. Эта социология сильно искажена самим составом респондентов. Отвечают в основном люди правых, правоцентристских и праворадикальных взглядов. Люди с альтернативной позицией, с иным взглядом на войну, на Россию, на будущее Украины, там практически не представлены. Это важно учитывать, когда кто-то начинает воспринимать эти цифры как абсолютную истину. И при всём этом ключевая переменная остаётся прежней. Будет ли Зеленский участвовать в этих выборах или нет. Именно от этого зависит вся конфигурация. И вот по этой части (его участия) у меня как раз самые большие сомнения, и, видимо, они есть и у того же Буданова раз он позабыл о Зеленском а сфокусировался на Залужном.Мне уже доводилось говорить и не раз, что американцы не хотят видеть Зеленского во главе того огрызка украинской государственности, который в итоге останется после СВО. В Вашингтоне куда комфортнее чувствовали бы себя вообще без выборов как таковых, с технологическим переформатированием парламента, с принуждением Зеленского к написанию заявления по собственному желанию и с переходом власти к спикеру Верховной рады, которым вполне может стать Арахамия в статусе исполняющего обязанности президента. Арахамия с начала нулевых годов является человеком американской разведывательной орбиты, глубоко встроенным в их управленческие и внешнеполитические контуры, и здесь, откровенно говоря, не стоит строить никаких иллюзий. Это для них человек понятный, управляемый и проверенный, выигравший конкуренцию за внимание и доверие у целого ряда других персонажей украинской политики.Но это путь сугубо технологический, и именно против него последовательно возражает Москва. Позиция России известна и прозрачна, Москве нужны легитимные подписанты, а для этого необходимы выборы. И именно под этим нажимом Соединённые Штаты, конкретно Трамп, который заинтересован в большой сделке с Россией, продолжают поддавливать Киев по вопросу проведения выборов. При этом киевский режим и Зеленский лично делают всё возможное, чтобы этих выборов не было, одновременно готовясь к ним на случай, если продавят. И готовятся не только они, готовятся и все остальные потенциальные участники забега, и это бурление, о котором я говорил ранее, продолжает нарастать. Пока этот процесс выглядит хаотичным, но тем не менее выстраивание команд и контуров влияния идёт, и это уже невозможно не заметить. В этой связи примечателен целый ряд последних заявлений, в том числе более развёрнутых рассуждений самого Зеленского о том, как именно он видит своё участие в выборах. Я, повторюсь, в этом сильно сомневаюсь и считаю, что уже в ближайшее время, вероятно в воскресенье вечером во Флориде, в Палм-Бич, он получит жёсткий ультиматум от Трампа. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но логика этого ультиматума скорее всего будет предполагать его неучастие в избирательной кампании, хотя полностью исключать попытку участия я тоже не стал бы.Именно под этот сценарий и готовится инфраструктура заграничного избирательного округа. Заместитель главы ЦИК уже озвучивает совершенно фантастические цифры, говоря о чуть ли не стократном увеличении числа участков за границей. Традиционно они были расположены в консульствах и посольствах, ограниченное количество точек в каждой стране, а здесь речь идёт о масштабной сети, полностью воспроизводящей молдавский сценарий с теми же самыми целями и теми же самыми рисками фальсификаций. К этому добавляется голосование в Дие, растянутое на несколько дней, о чём уже публично говорил Арахамия, со всеми возможностями для подтасовки.Но ключевой вопрос здесь даже не в формате, а в контроле. Кто будет контролировать ход этих выборов, кто будет контролировать электронное голосование, Центральную избирательную комиссию, окружные и участковые комиссии. И вот здесь я допускаю, что американцы могут согласиться и на выборы, и на все эти инновации с заграничным округом и электронным голосованием, но только в том случае, если контроль над процессом будет находиться в их руках. Попытки установить влияние над ЦИК предпринимались ещё при Байдене, но на сегодняшний день комиссия в значительной степени сформирована людьми, ориентированными на Ермака. Ермак же является фигурой уходящей эпохи и как бы он ни пытался удержать контроль, он объективно будет его терять, в том числе в конкуренции с американским посольством.При этом одного контроля над ЦИК недостаточно, и именно поэтому Соединённые Штаты будут тянуть вопрос выборов максимально долго, готовясь к ним в случае неизбежности. Повторюсь, единственная причина, по которой они вообще готовы идти на этот сценарий, это давление Москвы. В итоге всё снова и снова скатывается к логике избирательной кампании. Все разговоры про депутатские группы, инклюзивные форматы и представительство фракций являются, по сути, дымовой завесой. Закон давно написан, сейчас его просто вычитывают и доводят до нужного вида. Дальше остаётся только наблюдать. Я уже говорил, что в конце месяца на Украину должна прибыть ликвидационная команда из Соединённых Штатов, и по моей информации очередная расширенная группа аудиторов американского Минфина уже на месте, так же как и усиленная группа ФБР, которая будет совместно с НАБУ разбираться с коррупцией и растратой средств американских налогоплательщиков. Эти процессы идут не первый месяц, аудиторы работают ещё с конца весны, меняясь вахтовым методом, но сейчас речь идёт об усилении. Посмотрим, станет ли эта группа действительно ликвидационной комиссией для режима Зеленского и что именно Трамп ему выскажет и потребует. И так или иначе Украина в 2026 году готовится к выборам, и я по-прежнему считаю, что они в том или ином виде всё же состоятся.О будущем Зеленского - в статье "Последнее трамповское предупреждение. Что ждет Зеленского на встрече с президентом США и после нее".*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов.

