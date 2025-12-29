https://ukraina.ru/20251229/prigovor-globalistskoy-zhabe-skorikov-o-raskole-kotoryy-povliyaet-na-iskhod-konflikta-na-ukraine-1073749847.html

"Приговор глобалистской жабе": Скориков о расколе, который повлияет на исход конфликта на Украине

Ситуация на Украине во многом зависит от внутренней борьбы между двумя идеологическими лагерями внутри Запада. Глобалистам приходится одновременно противостоять России и набирающему силу национальному консерватизму. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков

Комментируя урегулирование конфликта на Украине, эксперт заявил, что ключевым фактором стало внутреннее западное противостояние. "А в целом дальнейший ход украинского конфликта во многом будет зависеть от противоборства внутри самого Запада: либерал-глобалистов и правых консерваторов", — сказал Скориков.Он дал ярко охарактеризовал политику американского президента. "Новая национальная стратегия Трампа – это уже приговор мировой глобалистской жабе. Призрак трампизма бродит по Европе", — заявил эксперт. При этом он подчеркнул, что "эта жаба тоже сдаваться не собирается".Скориков объяснил, почему для глобалистов этот вопрос стал принципиальным. "Для нее это такой же экзистенциальный вопрос, как и борьба с Россией. Просто теперь ей приходится воевать на два фронта: военный (с Россией) и идеологический", — констатировал аналитик.Он привел конкретные примеры этой борьбы в Европе, подтверждающие его тезис. "Повторюсь, глобалисты сдаваться не собираются. Мы это видели на примере выборов в Румынии. Сейчас будут выборы в Венгрии. Орбан – это главный символ евроскептицизма и укроскептицизма, который при этом кичится дружбой с Трампом", — сказал Скориков.Таким образом, на переговорный процесс по Украине будут влиять два фактора: обстановка в зоне СВО и внутренняя борьба внутри самого Запада, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Иван Скориков: Трамп не может спасти Украину от Зеленского, потому что в украинской власти нет трампистов" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по Украине — в интервью Дмитрия Данилова: Зеленский исчерпал ресурс молчания и удачно предложил "мирный" план накануне Рождества.

