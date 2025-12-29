https://ukraina.ru/20251229/ne-diplomatiya-a-lichnaya-predannost-trampu-kto-zanimaetsya-ukrainskim-voprosom-v-ssha-1073678367.html

Не дипломатия, а личная преданность Трампу. Кто занимается украинским вопросом в США

Не дипломатия, а личная преданность Трампу. Кто занимается украинским вопросом в США

47-й президент США Дональд Трамп доверяет самые важные внешнеполитические вопросы не кадровым дипломатам, а людям, доказавшим ему свою личную лояльность. Какие результаты такой подход даёт в работе над урегулированием конфликта на Украине, читайте в статье

На второй президентский срок республиканец Дональд Трамп пришёл с амбициозным обещанием урегулировать украинский конфликт, длившийся к тому моменту без одного месяца 3 года, всего за 24 часа, просто усадив за стол переговоров лидеров России и Украины – Владимира Путина и Владимира Зеленского. Конечно же, это не удалось, и позже Трамп утверждал, что это был всего лишь сарказм. Затем он озвучивал другие временные рамки, но и в них не укладывался, и наконец признал, что ситуация на Украине оказалась гораздо сложнее, чем он ожидал.Трамп – мастер сделок (неспроста же он написал книгу "Искусство сделок"), но эту сделку заключить ему пока не под силу. Над этим на протяжении уже 11 месяцев работает целая команда.В отличие от предшественников-демократов, открыто поддерживающих Киев и выделяющих ему колоссальные объёмы военной и финансовой помощи, республиканцы делают ставку не на вооружение одной стороны, а на диалог с обеими сразу. Так родилось два параллельных переговорных трека: отдельно с Россией и отдельно с Украиной.Формируя свою вторую администрацию, Трамп ориентировался прежде всего на личную лояльность кандидатов. Этим и объясняется тот факт, что самыми чувствительными вопросами внешней политики занимаются не карьерные дипломаты, а друзья американского лидера.Уиткофф – ключевой персонажСо Стивеном Уиткоффом Трамп знаком ни один десяток лет, с тех пор как стал клиентом его юридической фирмы Dreyer&Traub, миллиардеры, сделавшие своё состояние на недвижимости, знающие что такое риск и умеющие заключать сделки, вместе играют в гольф. В день второго покушения на Трампа в гольф-клубе в Уэст-Палм-Бич они были вместе, на Gulfstream G6 Уиткоффа политика и эвакуировали. Как говорят, на нём же на первую встречу с бывшим/будущим президентом привезли Джей Ди Вэнса, нынешнего вице-президента США.Когда Трамп назначил Уиткоффа своим спецпосланником, у некоторых возник вопрос: "инвестор без дипломатического опыта и Ближний Восток?" Отнюдь! У него есть связи в регионе, в частности в Саудовской Аравии, Израиле, Иордании."У нас есть люди, которые знают всё о Ближнем Востоке, но они не умеют говорить как следует. Он великолепный переговорщик", – сказал Трамп о нём.Уиткофф добился подвижек в урегулировании противостояния Израиля и ХАМАС, поэтому 47-й президент США подключил его к работе по другому конфликту – украинскому, поручив вести диалог с Москвой.Де-факто Уиткофф стал ключевой фигурой команды Белого дома, которая работает над украинским вопросом. Постепенно он начал вести переговоры не только с российской стороной, но и с представителями Киева.Келлог – проукраинский ястреб, пропавший с радаровИ это несмотря на наличие в администрации официальной должности спецпосланник по Украине. Этот пост Трамп доверил 80-летнему генерал-лейтенанту Киту Келлогу, который в его первый срок правления отвечал за национальную безопасность.Вероятно, президент решил, что разговаривать с властями Украины, на территории которой идут боевые действия, должен человек, не понаслышке знающий что такое вооружённое противостояние: Келлог большую часть жизни был военным: участвовал во Вьетнамской войне и вторжении США в Панаму, командовал американскими войсками в операции "Буря в пустыне", во второй войне с Ираком работал во Временной коалиционной администрации Ирака после свержения Саддама Хусейна.На достижение результатов в урегулировании кризиса Келлог отвёл себе 100 дней, т.е. к середине апреля (спойлер – не уложился). Собирать информацию по теме Келлог начал ещё до инаугурации Трамп, совершив визит в Европу, а Украину впервые посетил 19 февраля т встретился с Зеленским.В Москве спецпосланник не слишком рукопожатен из-за излишне проукраинской позиции - после начала СВО Келлог призывал оказать Киеву всю необходимую поддержку. В связи с этим Москва воспринимает спецпосланника как человека, симпатизирующего Украине, именно поэтому его и не было на Аляске на саммите президентов РФ и США.Впрочем, свою главную функцию — поддерживать диалог с Банковой — он исполнял исправно, потому его и командировали в Киев на День независимости, чтобы убедить украинские власти быть сговорчивее и не препятствовать мирному урегулированию.Постепенно роль Келлога в переговорном процессе уменьшалась, и он вообще пропал из информационных сводок о состоявшихся консультациях по теме. А затем агентство Reuters сообщило, ссылаясь на собственные источники, о грядущей отставке генерала в январе 2026 года. Причиной может быть не недовольство Трампа его работой, а законодательная норма о назначении спецпосланников президента США на срок 360 дней, после чего для продления полномочий требуется утверждение их кандидатур Сенатом. А вот тут Келлогу могут припомнить о тесных связях его дочери Меган Моббс с Украиной: она руководит фондом R. T. Weatherman Foundation, который занимается эвакуацией живых и репатриацией погибших американских наёмников с Украины, так что конфликт интересов очевиден.Дрисколл – армейский посланник с планом мираВ свою очередь, газета The Guardian написала, что Трамп назначил нового спецпредставителя по Украине, не пояснив, идёт ли речь о кадровых перестановках или перераспределении функций - министра армии США Дэниэла Дрисколла.Американской администрации нужно было передать проект нового мирного плана украинскому руководству, и Джей Ди Вэнс предложил поручить эту миссию своему другу, который и так собирался лететь в Киев 18 ноября для обсуждения сотрудничества в сфере производства беспилотников.Как рассказывали источники нескольких американских СМИ, на встрече министр в жёсткой манере дал понять представителям Украины, что им лучше сейчас согласиться на предложенный Вашингтоном план урегулирования, иначе дальше будет только хуже, к тому же оборонная промышленность США не способна продолжать поставлять вооружение и средства ПВО в том объёме, который требуется ВСУ.Дрисколл присутствовал на всех недавних консультациях, направленных на продвижение усилий по достижению мира на Украине, а также на встрече с российской стороной в Абу-Даби 24–25 ноября. Журнал Politico пишет, что министр армии становится даже более влиятельной фигурой, чем глава Пентагона Пит Хегсет, которому он подчиняется."Дрисколл настолько пользуется доверием в Белом доме, что фактически предоставлен сам себе в отношениях с русскими. У него нет поддержки со стороны дипломатов и военных", - утверждают источники газеты The Times.Именно отсутствие опыта, который помог бы понимать тонкости и "драматические события" в отношениях России и Украины, может сделать Дрисколла подходящей фигурой для роли посредника между Путиным и Зеленским, приходит к выводу издание The Guardian."Серый кардинал" КушнерУже близится годовщина правления Трампа, а реальных результатов по установлению мира на Украине, что так амбициозно и самоуверенно обещал 47-й президент США, вступая в должность 20 января, нет.Ситуация начала заходить в тупик, и тогда Трамп решил подключить к процессу человека, который раз уже проявил себя при урегулировании одного из самых острых региональных конфликтов. Речь о его зяте Джареде Кушнере, благодаря которому свершилось одно из главных внешнеполитических достижений президента США на первом сроке правления, - Авраамовы соглашения по нормализации отношений Израиля с арабскими странами. Сейчас он тоже принимал активное участие в деэскалации вооружённого противостояния на Ближнем Востоке, результатом чего стало прекращение огня в Секторе Газа. Вот эту успешную мирную формулу архитекторы соглашения в лице Кушнера и Уиткоффа теперь пытаются перенести на Украину.Проект нового мирного плана они, как сообщают источники, доработали вместе со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым с учётом договорённостей, достигнутых Путиным и Трампом в Анкоридже, а позже на встрече в Майами с секретарём СНБО Рустемом Умеровым учли часть его предложений.Ещё со времён первого срока правления для Трампа последним, с кем он советовался перед принятием важных решений, был Кушнер. Президент считает своего зятя доверенным членом семьи и талантливым советником, человеком, способным преодолеть, казалось бы, непреодолимые разногласия для заключения сделки, а его дипломатический опыт дополняет стиль ведения переговоров Уиткоффа, который действует жёстко и решительно (однажды он обратился в администрацию премьер-министра Израиля в субботу, а сотрудники сказали, что в шаббат их беспокоить нельзя, на что Уиткофф, сам еврей, заявил, что его не волнует, какой сегодня день – он работает над сделкой между Израилем и ХАМАС, Беньямин Нетаньяху на его просьбу откликнулся).Таким образом, команда Белого дома, которая вовлечена в поиск путей выхода из украинского кризиса, как мы видим, работает в обход дипломатическим каналам.Рубио – дипломат, который не всегда за мирКак бы то ни было, полностью отстранить от украинской темы Госдепартамент задачи нет, хотя история знает примеры, как сложные дипломатические вопросы успешно решали вовсе не кадровые дипломаты. Госсекретарь и по совместительству и.о. советника президента США по национальной безопасности Марко Рубио тоже принимает участие в этом процессе, но не столь активное, как мог бы глава внешнеполитического ведомства. Вопрос только: больше в конструктивном или деструктивном русле?22 декабря телеканал NBC, ссылаясь на источники в дипломатических и политических кругах, сообщил о серьёзных разногласиях по поводу переговоров с Москвой и Киевом между Рубио и Уиткоффом: если первый считает, что для достижения мира нужно усилить военное и экономическое давление на Россию, то второй настаивает на том, чтобы Украина активнее шла на уступки. Собеседники телеканала рассказали, что Рубио собирался принять участие в переговорах с украинской делегацией в Женеве в конце ноября, но Уиткофф выехал туда раньше, чтобы опередить госсекретаря и вести переговоры без него, однако Рубио всё же прибыл в Швейцарию вовремя и принял участие в переговорах.И Белый дом, и Госдепартамент эту информацию отвергают, утверждая, что никаких разногласий между политиками никогда не было. Естественно, а кто такое признает официально? Но вообще это вписывается в контекст предыдущих публикаций СМИ: так, газета The Telegraph в июле сообщала, что Рубио и Келлог в течение нескольких месяцев работали над тем, чтобы подтолкнуть Трампа к конфронтационной позиции с Москвой в контексте украинского кризиса.Кстати, месяцем ранее тот же NBC говорил о расколе тоже из-за украинского вопроса между Рубио и Вэнсом, но оба эту информацию опровергли, обвинив журналистов во лжи.В интервью (ДОБАВИТЬ ГИПЕРССЫЛКУ НА ИНТЕРВЬЮ) изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий выразил мнение, что между Рубио и Уиткоффом нет конфликт, это разница во взглядах, а если бы они действительно конфликтовали, это вышло бы наружу.В свою очередь источники издания Politico рассказали, как подключение Рубио изменило ход переговорного процесса по Украине. В Женеве Дрисколл изначально представил "тяжёлый выбор" Украине и Европе, настаивая на том, чтобы они согласились на мирный план Трампа из 28 пунктов, но после прибытия на встречу с делегацией Киева госсекретаря позиция американской стороны стала более гибкой."Мы считаем, что участие Марко Рубио важно для продолжения переговоров. Их темп замедлился, и это хорошо", - сказал источник из государства-члена НАТО.Рубио как советник президента по национальной безопасности должен координировать работу разных ведомств, но это ему удалось только на переговорах в Женеве, пишет Politico. Прежде было ощущение, что переговорным процессом управлял Джей Ди Вэнс. В Швейцарии также присутствовали заместитель советника по национальной безопасности Энди Бейкер, Уиткофф и Кушнер, которые, по словам источника, "мягко говоря, демонстрировали некоторую степени независимости" и которые продвигали менее выгодные Украине позиции, - "никто не знает, насколько сплочённо они работают с Рубио".Госсекретарь - один из немногих в Белом доме, кто понимает, что даже в текущей сложной ситуации "просто нет шансов, что правительство Украины сможет подписать капитуляцию", говорится в публикации.Нетрадиционные методы ведения внешней политики президента Дональда Трампа ведут к хаотичным последствиям - высокопоставленные чиновники "идут каждый своим путём", констатирует Politico."Складывается уникальная ситуация, так как переговоры ведут люди, за которыми ничего нет. У Марко Рубио, хотя бы формально в подчинении есть Госдепартамент США. Да, не очень понятно, как им руководить, у него не хватает половины помощников, нижний и средний персонал Рубио не любит, правда, Трампа не любит еще больше. В этом смысле добиться от них имплементации чего-либо, о чём договорились с Путиным, практически невозможно. Это общая проблема нынешней администрации", - отмечает Дробницкий.Но у Рубио хотя бы есть хоть какой-то аппарат, он может постоять над плечом у человека и проследить за тем, чтобы тот в компьютер вбил всё, что надо, добавляет эксперт."А у Уиткоффа с Кушнером ничего нет. Они хорошие ребята, это действительно дипломатия нового стиля, которая не связана с формальностями XXвека, установившимися после Второй мировой войны. Они действуют гораздо проще и откровеннее, но, допустим, они договорились, могут на листочек выписать пункты, по которым Россия и США согласны. А как это превратить в юридически обязывающий документ, в том виде, который устроит МИД РФ?" - задаётся вопросом Дробницкий.Есть и другая проблема."Мы составили документ, подписали, дальше что? Дальше госаппарат начинает саботировать, а Конгресс встаёт и принимает помощь Украине в $55 млрд. Это и есть проблема ближайшего трамповского окружения, которое он себе подбирал в противовес команде первого срока, чтобы они были не системными, лично ему лояльны и не очень любили федеральный госаппарат. С этой задачей он справился. А дальше как? Как без госаппарат имплементировать любой международный договор?" - продолжает американист.Читайте также интервью заведующего отделом Украины Института стран СНГ Ивана Скорикова Трамп не может спасти Украину от Зеленского, потому что в украинской власти нет трампистов.

