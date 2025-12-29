"Все авантюры даются Зеленскому ценой крови украинских солдат": Евсеев о бессмысленных потерях ВСУ - 29.12.2025 Украина.ру
"Все авантюры даются Зеленскому ценой крови украинских солдат": Евсеев о бессмысленных потерях ВСУ
Командование ВСУ последние полгода безрассудно расходует последние боеспособные резервы в локальных контрударах. Такая стратегия ведет к истощению живой силы и не может продолжаться бесконечно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-12-29T05:45
2025-12-29T05:45
Утром 27 декабря Верховный Главнокомандующий ВС РФ президент России Владимир Путин заслушал доклад командующих группировками "Центр" и "Восток" о взятии под контроль Димитрова в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области.Эксперт констатировал общую благоприятную ситуацию, сложившуюся из-за ошибок противника. "Ситуация складывается для нас благоприятно, потому что Украина последние полгода бессмысленно тратила свои резервы", — заявил Евсеев.Он перечислил ряд провальных авантюр украинского командования. "После того, как их серьезно потрепала Курская авантюра, они все равно наносили контрудары. Сначала южнее Красноармейска. Потом они пытались ликвидировать Добропольский выступ", — сказал аналитик.Евсеев отметил, что среди украинских военачальников нет особых различий. "А еще не надо выделять отдельных украинских генералов, потому что они все однотипные. Некоторые думают, что [главком ВСУ Александр] Сырский плохой, а [Михаил] Драпатый – хороший. Ничего подобного. Мясные штурмы Драпатого ничем не отличаются от того, что делал и Сырский, и [экс-главком ВСУ Валерий] Залужный", — добавил эксперт.Он подчеркнул, что киевский режим дорого расплачивается за свои действия. "Повторюсь, все эти авантюры даются Зеленскому ценой крови украинских солдат. Ну дала Европа им эти 90 миллиардов евро. И что? Людей-то не вернешь", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Даже если Россия повыбивает все боеспособные части ВСУ, СВО продлится еще два-три года" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Алексея Самойлова: ВСУ не отобьют Купянск, а Россия готовит прорыв к Запорожью и еще один удар на Харьков.
"Все авантюры даются Зеленскому ценой крови украинских солдат": Евсеев о бессмысленных потерях ВСУ

05:45 29.12.2025
 
Командование ВСУ последние полгода безрассудно расходует последние боеспособные резервы в локальных контрударах. Такая стратегия ведет к истощению живой силы и не может продолжаться бесконечно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Утром 27 декабря Верховный Главнокомандующий ВС РФ президент России Владимир Путин заслушал доклад командующих группировками "Центр" и "Восток" о взятии под контроль Димитрова в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области.
Эксперт констатировал общую благоприятную ситуацию, сложившуюся из-за ошибок противника. "Ситуация складывается для нас благоприятно, потому что Украина последние полгода бессмысленно тратила свои резервы", — заявил Евсеев.
Он перечислил ряд провальных авантюр украинского командования. "После того, как их серьезно потрепала Курская авантюра, они все равно наносили контрудары. Сначала южнее Красноармейска. Потом они пытались ликвидировать Добропольский выступ", — сказал аналитик.
Евсеев отметил, что среди украинских военачальников нет особых различий. "А еще не надо выделять отдельных украинских генералов, потому что они все однотипные. Некоторые думают, что [главком ВСУ Александр] Сырский плохой, а [Михаил] Драпатый – хороший. Ничего подобного. Мясные штурмы Драпатого ничем не отличаются от того, что делал и Сырский, и [экс-главком ВСУ Валерий] Залужный", — добавил эксперт.
Он подчеркнул, что киевский режим дорого расплачивается за свои действия. "Повторюсь, все эти авантюры даются Зеленскому ценой крови украинских солдат. Ну дала Европа им эти 90 миллиардов евро. И что? Людей-то не вернешь", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Даже если Россия повыбивает все боеспособные части ВСУ, СВО продлится еще два-три года" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в интервью Алексея Самойлова: ВСУ не отобьют Купянск, а Россия готовит прорыв к Запорожью и еще один удар на Харьков.
