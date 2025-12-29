https://ukraina.ru/20251229/vse-avantyury-dayutsya-zelenskomu-tsenoy-krovi-ukrainskikh-soldat-evseev-o-bessmyslennykh-poteryakh-vsu-1073749500.html

"Все авантюры даются Зеленскому ценой крови украинских солдат": Евсеев о бессмысленных потерях ВСУ

"Все авантюры даются Зеленскому ценой крови украинских солдат": Евсеев о бессмысленных потерях ВСУ - 29.12.2025 Украина.ру

"Все авантюры даются Зеленскому ценой крови украинских солдат": Евсеев о бессмысленных потерях ВСУ

Командование ВСУ последние полгода безрассудно расходует последние боеспособные резервы в локальных контрударах. Такая стратегия ведет к истощению живой силы и не может продолжаться бесконечно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2025-12-29T05:45

2025-12-29T05:45

2025-12-29T05:45

новости

россия

запорожская область

владимир евсеев

трамп и зеленский

вооруженные силы украины

владимир зеленский

украина.ру

донецкая народная республика

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/02/1072523303_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e45c2facd8ee3ea6333b526aac57771f.jpg

Утром 27 декабря Верховный Главнокомандующий ВС РФ президент России Владимир Путин заслушал доклад командующих группировками "Центр" и "Восток" о взятии под контроль Димитрова в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области.Эксперт констатировал общую благоприятную ситуацию, сложившуюся из-за ошибок противника. "Ситуация складывается для нас благоприятно, потому что Украина последние полгода бессмысленно тратила свои резервы", — заявил Евсеев.Он перечислил ряд провальных авантюр украинского командования. "После того, как их серьезно потрепала Курская авантюра, они все равно наносили контрудары. Сначала южнее Красноармейска. Потом они пытались ликвидировать Добропольский выступ", — сказал аналитик.Евсеев отметил, что среди украинских военачальников нет особых различий. "А еще не надо выделять отдельных украинских генералов, потому что они все однотипные. Некоторые думают, что [главком ВСУ Александр] Сырский плохой, а [Михаил] Драпатый – хороший. Ничего подобного. Мясные штурмы Драпатого ничем не отличаются от того, что делал и Сырский, и [экс-главком ВСУ Валерий] Залужный", — добавил эксперт.Он подчеркнул, что киевский режим дорого расплачивается за свои действия. "Повторюсь, все эти авантюры даются Зеленскому ценой крови украинских солдат. Ну дала Европа им эти 90 миллиардов евро. И что? Людей-то не вернешь", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Даже если Россия повыбивает все боеспособные части ВСУ, СВО продлится еще два-три года" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Алексея Самойлова: ВСУ не отобьют Купянск, а Россия готовит прорыв к Запорожью и еще один удар на Харьков.

россия

запорожская область

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запорожская область, владимир евсеев, трамп и зеленский, вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина.ру, донецкая народная республика, всу, потери всу, разгром всу, крах всу, александр сырский, михаил драпатый, валерий залужный