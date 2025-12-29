https://ukraina.ru/20251229/aleksandr-polischuk-vs-rf-nado-otlozhit-problemu-donbassa-i-rastyanut-vsu-ot-zaporozhya-do-kharkova-1073687000.html

Александр Полищук: ВС РФ надо отложить проблему Донбасса и растянуть ВСУ от Запорожья до Харькова

К сожалению, по итогам кампании я должен отметить появляющуюся разумность украинской стороны. На примере ситуации в районе Купянска и в ситуации с Добропольским выступом, надо отметить, что противник перестал заниматься безумными авантюрами, вроде наступления в Курской области, и перешел к тактике сдерживания, ловя нас на контрударах.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук.- Александр, российские войска в 2025 году освободили более 300 населенных пунктов, включая крупные города (Часов Яр, Красноармейск). Назовите наиболее яркие, на ваш взгляд, операции ВС РФ в уходящем году. Какое направление станет ведущим в следующем году?- Самые яркие операции уходящего года — это, конечно, освобождение Курской области. Блестяще проведенная операция "Труба", удар в тыл противнику, полный разгром Суджанской группировки и заход в Сумскую область, создание там стабильного плацдарма, который оттянул силы противника и позволил нам наступать на других направлениях.Но сейчас, думаю, нужно немного успокоиться с Донбассом. То есть максимально выровнять линию фронта, дочистить Мирноградский котел, забрать то, что еще забирается нашими полуохватами, и перестать наступать на Донбассе с маниакальной целью добиться выхода на административные границы.На мой взгляд усилия нужно переносить на Запорожское направление с одновременным ударом на севере. То есть противника надо растаскивать. Если он сейчас позволяет себе на Донбассе с коротким плечом подвоза перебрасывать резервы с одного атакованного участка на другой, то в 2026 году его надо опять растягивать. А делать это надо именно ударом на севере с заходом на Харьков и ударом на Запорожье. Причем на Запорожье ударом вдоль Днепра, чтобы левый фланг был обеспечен самим Днепром. Тогда не будет угрозы флангового удара со стороны противника. Это позволит заходить во фланг и тыл Ореховской и Гуляйпольской группировки- Какие характерные черты военного искусства обеих сторон вы могли бы отметить по итогам военной кампании 2025 года?- К сожалению, по итогам кампании я должен отметить появляющуюся разумность украинской стороны. На примере ситуации в районе Купянска и в ситуации с Добропольским выступом, надо отметить, что противник перестал заниматься безумными авантюрами, вроде наступления в Курской области, и перешел к тактике сдерживания, ловя нас на контрударах.Таким образом Добропольский выступ оказался под ударами со всех сторон: фланги не были обеспечены, поэтому его пришлось частично эвакуировать. Мы сохранили основу Добропольского выступа, но Золотой Колодец мы так и не взяли.Такая же ситуация сложилась и в районе Купянска. Фланги ударной группировки были не обеспечены. Противник перестал заниматься политикой и, к сожалению, стал заниматься войной.Российское командование тем не менее не утрачивает стратегическую инициативу. А противник уходит в оборону и действует на контрударах. Сейчас надо проявить мудрость и опять начать растягивать пехоту противника по разным театрам военных действий и таким образом добиваться успеха.Опять мы видим негативный пиар со стороны противника по ситуации с нашей морской пехотой в районе Добропольского выступа, которая неудачно атаковала позиции 14-й бригады Национальной гвардии "Червона калина". Если уж наносится удар механизированной группой, он должен быть обеспечен со всех сторон: и роем дронов, и уничтожением дроноводов противника, и максимальным использованием РЭБ.Все так же, как и в 1944-45 годах. Танк прекрасен сам по себе, но если его не обеспечивать пехотой, прикрытием с воздуха, то это быстрый гроб. Необходимо взаимодействие всех родов войск. Если уж местность не позволяет действовать малыми группами и выгоднее наносить удар механизированной группой, то нужно больше заниматься ее обеспечением, а не только формированием и отправкой в бой.Понятно, что военкоры и журналисты делают все, чтобы разложить моральный дух противника, и разговоры о том, что у него нет пехоты близки к истине – некоторые населенные пункты держаться одними дронщиками. Но противник в любом случае опасный.- Ожидаете ли вы возвращение танков на поле боя как главной ударной силы в связи с развитием так называемой малой ПВО, которая должна нивелировать господство дронов в серой зоне?- Танк как был повозкой для пушки, так и остался ею. Это современное оружие, лучше, когда оно есть, чем когда его нет. Повторюсь, пока не будет решен вопрос с FPV-дронами, нужно прилагать все усилия, чтобы танковая атака была обеспечена. Инженерной разведкой, чтобы не подрываться на минных полях, РЭБ, чтобы заглушить дроны, малокалиберной зенитной артиллерией, автоматическими пушками на ИИ, чтобы вычищать небо над полем боя. Танк может много хорошего сделать на поле боя и повести за собой личный состав.- США сократили военную помощь Украине в 77 раз за первые 10 месяцев 2025 года. Европейцы не стали конфисковывать наши активы и решили наскрести 90 млрд евро для помощи Киеву. Программа PURL по закупке американского оружия тем не менее работает. Как все вышеперечисленное поможет продержаться украинскому тылу и фронту?- Трамп ничего толкового своему избирателю за время президенства не предоставил. Гренландия осталась датской, а Канада остается суверенным государством. Трампу нужно что-то продать своему избирателю. Правда, я не могу понять, зачем ему что-то продавать на внешнеполитическом треке, если от него ждут решения внутренних проблем. При этом он еще решил поиграться в войнушку с Венесуэлой, а у него еще Тайвань, за который надо отвечать на фоне усилий нашего друга Си. Для американцев чревато влезать во внешний конфликт, имея на внешнем треке такого не самого радушного оппонента, как Китай.Главное, что получает Украина от США это разведданные. Бронетехнику ей поставляет, в основном, Европа. Европейцам эта война выгодна, потому что их собственные вооруженные силы деклассированы. С 1991 года они уничтожали свою армию, поверив в то, что победили Советский Союз. Единственное, на что могут рассчитывать европейцы, это пехота ВСУ. Потому что, нравится это кому-нибудь или нет, Украина имеет самую боеспособную армию.Европа сейчас пытается пересидеть Трампа в надежде на то, что, когда Трампа уйдет, они договорятся с новым руководством США, и оно вновь возьмет на себя силовые проблемы Европы. Поэтому ей нужна украинская пехота, которая связывает боями российскую армию. А экономика России вынуждена тратить серьезные средства на ведение боевых действий. Поэтому Европа, как может, оттягивает окончание войны.- Тем не менее генсек НАТО Марк Рютте, выступая на форуме в Германии, призвал европейцев готовиться к войне, "огромных масштабов. К такой, какую пережили наши деды и прадеды". Многие эксперты сходятся во мнении, что война с Европой неизбежна. Европейцы не верят в ядерный ответ России, так как во время боев в Курской области Россия не нанесла массированный удар по Киеву даже обычными вооружениями, говорят они. Как вы оцениваете вероятность прямого столкновения с европейскими армиями в будущем?- Никогда ее не будет. У Европы, как я уже сказал, нет вооруженных сил. Нет компетенций, опыта. Их максимальные умения — это батальонно-бригадные тактические учения. Они не умеют уже давно водить сухопутные армии в бой. Если на украинский театр боевых действий приедут 4-5 бригад НАТО, то для них это закончится очень плохо.Единственные, кто мог что-то противопоставить России, это США. Но у Штатов пехоты лишь 400 тысяч человек, размазанные по всем театрам военных действий в мире. У нас только в зоне СВО 710 тысяч. Не будем умалять боевой опыт американцев, но все-таки воевать с ребятами в сланцах и с гранатомётами это не совсем то, что вести полноценный огневой бой с современной армией.Европейские политик надувают щеки лишь для того, чтобы еще пограбить собственное население, которому они рассказывают сказки про страшных русских, за счет этого пилят деньги на военных подрядах.Также на эту тему - СВО в 2025 году. Каковы потери Украины в живой силе и технике, когда обвалится фронт и другие итоги года.

