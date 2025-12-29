https://ukraina.ru/20251229/tsivilizatsiya-frik-1073758138.html

Цивилизация-фрик

Цивилизация-фрик - 29.12.2025 Украина.ру

Цивилизация-фрик

Думал назвать этот материал "Государство-фрик" и посвятить Украине. Но, по зрелом размышлении над будущим текстом, пришёл к выводу, что "маловато будет" - Запад ничем не хуже Киева, в чём-то даже "лучше": больше и полнее подходит под определение фрика.

2025-12-29T06:10

2025-12-29T06:10

2025-12-29T14:53

украина

россия

запад

сбу

ес

ростислав ищенко

весь ищенко

мнения

украина.ру

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0f/1058098941_0:59:2400:1409_1920x0_80_0_0_471aac1d22d22932b051bfa82b0dcf61.jpg

Но Запад не государство, а целая цивилизация. Так изменилось заглавие и несколько поменялась структура текста. В частности, мы сможем гораздо меньше места уделить анализу фриков, как явления, присущего любому человеческому обществу в любой период его развития. Впрочем, ничто нам не помешает (если будет интерес) вернуться к теме людей-фриков позже, посвятив этому отдельный материал в 2026 году.Всё же, поскольку мы переносим на государство и даже на целую цивилизацию некие признаки, присущие отдельным людям, пару слов о них (людях) сказать надо. Фрик – несчастное существо, не заслуживающее, тем не менее, сочувствия, помощи и поддержки, ибо он не просто сам выбрал свою судьбу, но выбрал её в пику нам всем, вопреки обществу, которое он, с оной стороны желает уничтожить, ибо оно не принимает его "таким, как есть", но с другой требует от него признания своих "талантов", восхищения собой, преклонения перед своими девиациями. При этом, если, желая успокоить фрика, вывести его их транса и привести в нормальное состояние, вы пойдёте навстречу его требованиям, он не уймётся, а начнёт обвинять вас в том, что вы недостаточно почтительны, что ваше восхищение не соразмерно его достоинствам, в конце концов в том, что вы не готовы подчиниться и сами стать фриком, а значит "не принимаете фрика таким как он есть", то есть лицемерите и т.д.Характер фрика формируется в детстве. Фрик ощущает себя неполноценной личностью, не социализируемой, недостаточно любимой родителями, не вызывающей интереса у противоположного пола, не принимаемой ровесниками. Фрик идёт к учителям и прочим старшим в поисках точки опоры (каковой может быть только признание его исключительности), но и там его не принимают. Он погрязает в одиночестве, в своих комплексах и начинает ненавидеть человечество, но пуще всего, не принявшее его общество, создаёт в своём воспалённом воображении некие "Касталии", где все фрики и все счастливы, пытается "подарить" этот проект обществу и/или власти, получает засуженный титул "городского сумасшедшего" и дальше запирается в своей ненависти.Некоторые фрики уродливы внешне, поэтому многие люди считают, что их проблемы от внешнего уродства. Но это не так. Большинство фриков внешне вполне нормальные и даже красивые люди. Их проблема – уродство внутреннее. Фрик – абсолютный дистиллированный эгоцентрик, неспособный поступиться "своим мнением" даже в собственных интересах. У него нет друзей не потому, что с ним никто не хочет дружить. Он их сам разгоняет. Все конфликты фрика с окружающими связаны с тем, что даже самые самоотверженные люди не могут дарить всё свое время и силы фрику, решая его проблемы днём и ночью и при этом извиняясь за свою недостаточную оперативность, несуразность, недостаточно громкое и недостаточно постоянное (не регулярное – от случая к случаю, а именно постоянное – непрерывное) восхищение фриком и т. д.По опыту зная, что от него рано или поздно все уйдут, фрик изначально заявляет, что ему никто не нужен, мечтая при этом, чтобы все кто в этой жизни ушёл от него и забыл о его существовании, раскаялись в своём презрении к "гению", вернулись бы к нему все враз, и стояли бы на коленях перед его окнами, на бесконечной площади, способной вместить всех, кто обидел фрика (а его обидело человечество) и громко просили бы прощения, и славили бы фрика, а он бы даже не смотрел в их сторону.Классический короткий пример фрика юмористическая реприза "Ну возьми-и-и-те меня!" Как только после длительного нытья сказали "ладно, беру" барышня-фрик немедленно возжелала, чтобы её униженно просили занять то место, которое она только что вымаливала.Поскольку я сразу сообщил, что намеревался писать об Украине, как о государстве-фрике, вам не сложно будет найти в вышеописанном характере, все родовые черты киевского политического режима и существующей на Украине модели общества. Классический пример, столь же короткий и столь же ёмкий, как "Ну возьми-и-и-те меня!" история с Шереметьево начинавшаяся с "Нам, европейцам, не нужна ваша "немытая Россия", а завершившаяся "Почему нас не пускают?". Там в промежутке ещё было "Оформим у москалей социальную помощь и уедем в Европу их проклинать". Впервые в истории страна во время войны массово принимает граждан воюющего с ней государства и получает от них претензии в том, что пропуск через границу происходит недостаточно быстро, недостаточно комфортно, и без ковровой дорожки.Я не отрицаю ошибок и даже возможных злоупотреблений при пропуске, но ведь интернет пестрит историями о том, что "ну стоял я на майдане, ну писал про "русский корабль", ну набил себе нацистские тату, так это было модно и вообще, мы же не думали, что так получится". Так вот, когда ситуацией в Шереметьево возмущается человек, который всю жизнь поддерживал Россию, а ему потом отказали во въезде, я это могу понять (хоть некоторые "поддерживали" по принципу "Путин слил" и "вы все погибнете", а потом передумали, но на майдане они действительно не стояли и с бандеровцами у них действительно взаимная ненависть). Но когда о недостаточной нежности и мягкости России заявляет бандеровец (по его словам, бывший, но почему мы должны этим словам верить?) у меня сразу возникает вопрос: а граждане России на Украину могут заехать через Борисполь? Насколько нежно их там примут? Они точно не исчезнут где-то в подвалах СБУ навсегда?Зачем гражданам России ехать на Украину? А зачем гражданам Украины ехать в Россию? Очевидно, что раз фронт разделил миллионы, а скорее даже десятки миллионов семей, то у многих может возникнуть чисто гуманитарная потребность в поездке. Так вот, я ни разу не слышал на Украине возмущения местными порядками в отношении российских граждан, в то время как в России в отношении порядков в Шереметьево и вообще проблемы жизни в одном государстве с бывшими врагами идёт постоянная дискуссия. Зато "угнетением" украинцев в России на Украине возмущаются постоянно, причём возмущаются люди, которые и начали эту войну, вначале как майдан, затем как гражданскую войну на Украине, наконец, как полноценное военное столкновение с Россией.Это лишь один пример из многих. Выбрал я его потому, что проблема у всех на слуху и никому не надо слишком напрягаться, чтобы изучить фактаж – всё десятки раз описано и сказано, всё в открытом доступе.В принципе, надо понимать, что майдан – мероприятие фриков. Не все выходившие на майдан были фриками, но все фрики вышли на майдан и все, кто на майдане стоял фриками стали. Достаточно вспомнить лозунг "Мы – европейцы, и мы этого достойны!" Он легко препарируется. Смотрите. Для начала мы утверждаем, что мы европейцы, подразумевая под этим, что принадлежим к некоему высшему сообществу, которое предоставляет нам особое право, собравшись на майдане, определять судьбы страны. Чтобы никто не усомнился в том, что европейцы высшие существа, что принадлежность к этому виду даёт особые права и что лично мы таки прошли отбор, мы подкрепляем первую, вполне самодостаточную часть лозунга заявлением "мы этого достойны", отделяя себя достойных, от толпы недостойных ("козаков" от "гречкосеев" и "свинопасов", "юберменшей" от "унтерменшей").Помните, как майдан визжал по поводу "диктаторских законов", по поводу "арестованных активистов", страдающих "в застенках режима"? Красной нитью проходило: "с нами так нельзя!" А помните, как майдан, ещё не похмелившись после своей победы, бросился убивать несогласных (крымчан под Корсунем, одесситов в Доме профсоюзов, мелитопольцев прямо на улицах их города, а заодно тысячи никому неизвестных киевлян, харьковчан, днепропетровцев, запорожцев), как двинулись в "неправильные регионы" нацистские "поезда дружбы", а вслед за ними и танковые колонны?И опять красной нитью всех заявлений фриков майдана проходило: "Нам это можно, мы особенные!" Это типичный подход фрика, компенсирующего свою невостребованность, жаждой власти над обществом, чтобы садистическим насилием "доказать" как его "недооценили". Фрику "можно" то, что против фрика "нельзя". Фрик не умеет ничего, кроме как уничтожать и убивать, и майдан ничего другого не умеет, и постмайданная Украина ничего другого не умеет. Она искренне надеется при помощи массовых убийств заставить себя полюбить. Поэтому я и утверждаю, что она государство-фрик.Но Украина, ведь не одна. Она же присоединилась после майдана к западной цивилизации, ибо "она этого достойна". И западная цивилизация её приняла, шлёт деньги, оружие, военных специалистов, вводит против России санкции, готова вопреки собственным нормам и интересам принять Украину в ЕС, потому что чувствует то самое майданное единство фриков, "дружащих" против власти, поскольку иначе дружить не умеют. Фрик предельно эгоцентричен, а потому общество фриков предельно атомизировано. Его временно объединяет общий враг, но разорвав врага они расползаются по норам и начинают враждовать друг с другом.И вновь мы слышим классическую формулировку фрика. Запад утверждает, что ему можно то, что России и другим странам нельзя, так мол "общечеловеческие ценности" определили. Западная цивилизация фриков мечтает разорвать, сжечь Россию, так же как мечтали разорвать и сжечь одесситов нацистские фрики на Куликовом поле. Уродство, а как я писал выше, фрики всегда моральные уроды терпеть не может норму, а от красоты его начинает корёжить, как нечисть на солнце.Западные фрики ненавидят друг друга и обязательно вцепятся друг другу в глотку, оставшись наедине. Но пока вокруг них есть нормальные цивилизации, они будут едины в попытке эту нормальность уничтожить. И Россия у них первая на очереди потому, что слишком внешне похожа на Запад, а значит служит лучшим опровержением западной идеологии, самим своим существованием демонстрируя, что можно жить иначе – в обществе, а не вопреки обществу.Фрики стали моральными уродами, выбрав в детстве неправильный ответ на вызов, с которым сталкивается каждый человек – вызов социализации. В это время человек учится настаивать на своём и уступать, искать компромиссы и создавать коалиции. Он учится взаимодействовать с обществом, с окружающими людьми. На первых порах это сложно, требует серьёзных физических и психических усилий. Фрик выбирает путь, кажущийся ему более лёгким. Он создаёт свой, альтернативный мир, который противопоставляет реальному.У многих в детстве была своя "Швамбрания", но в нормальном процессе социализации она дополняет реальный мир, смягчает переход от детской безответственности к взрослости, которая отвечает за всё, позволяя получить определённый опыт в игре, в альтернативной реальности, как бы провести социальный эксперимент, попробовав те или иные собственные реакции на внешние раздражители и попытавшись проанализировать результаты применённой вами схемы.Фрик полностью противопоставляет свой выдуманный мир реальному. Они нигде не пересекаются. В реальном мире фрику плохо, а в выдуманном он господин положения. Фрик быстро погружается в выдуманный мир и скоро они так срастаются, что не разорвать. Реальный мир становится для фрика неприятным сном, а реальностью свой выдуманный мир.В своём выдуманном мире фрик всегда благороден, всемогущ, всезнающ, дока во всех науках и искусствах, поскольку там он бог-творец. Он решает, что хорошо, что плохо и сколько будет дважды два. Так фрик живёт и это не изменить. Фрику не может помочь ни психиатр, ни тёплое человеческое участие. Он уже Чужой в человеческой оболочке. Его может избавить от мучений только эвтаназия.Но именно так реагирует на внешние раздражители майдан, что даёт нм право говорить, что майдан – мероприятие-фрик. Именно так реагирует на внешние раздражители Украина (во всём всегда права, а кто сомневается, тот "враг народа" и его надо убить). Поэтому мы говорим, что Украина государство-фрик.Воспитала же Украину западная цивилизация на основе своих принципов. И западная цивилизация тоже считает себя единственной цивилизацией, для себя приберегая термин "весь цивилизованный мир", а остальных пытаясь "цивилизовать", полагая под этим полное подчинение западным причудам, которые сегодня могут быть одни, а завтра диаметрально противоположны, но всегда выгодны только Западу. Поэтому мы можем говорить, что западная цивилизация – цивилизация-фрик. Никакому лечению это не поддаётся.О том, как на протяжение десятилетий и столетий Запад борется с Россией - в статье Юрия Милославского "Чрезвычайно предварительные итоги. Как и когда Запад стал использовать Украину против России".

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

украина

россия

запад

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

украина, россия, запад, сбу, ес, ростислав ищенко, весь ищенко, мнения, украина.ру, украина.ру, юрий милославский, киев, киевский режим