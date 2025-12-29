"ВСУ не смогут отбить Купянск": военный эксперт о провальной пиар-авантюре Зеленского - 29.12.2025 Украина.ру
"ВСУ не смогут отбить Купянск": военный эксперт о провальной пиар-авантюре Зеленского
"ВСУ не смогут отбить Купянск": военный эксперт о провальной пиар-авантюре Зеленского - 29.12.2025 Украина.ру
"ВСУ не смогут отбить Купянск": военный эксперт о провальной пиар-авантюре Зеленского
Масштабное наступление ВСУ под Купянском является пиар-акцией киевского режима, не имеющей реальных военных перспектив. Украинские войска несут тяжелые потери, оголяя при этом другие критически важные участки фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Отвечая на вопрос о ситуации под Купянском, эксперт дал однозначную оценку целям киевского режима. "То, что Украина устроила под Купянском – это личный пиар и провокация Зеленского, который хочет показать, что они могут отбить Купянск", — заявил Евсеев.Он выразил полную уверенность в провале планов противника. "Да не смогут они его отбить. Я в этом уверен", — сказал эксперт, добавив, что Киев скрывает истинную цену своих атак. Более того, киевский режим не говорит, какой ценой дались им эти атаки, указал аналитик.Евсеев раскрыл, что под Купянск брошены элитные спецназовцы, что ведет к истощению ВСУ. "Не надо думать, что противник бросил в сражение каких-то зэков. Это были боеспособные бригады из Черниговской и Сумской областей, а также отряды спецназа", — пояснил он. То есть враг сам лишает себя козырей, нанося такие контрудары, рано или поздно он выдохнется, подытожил эксперт.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Даже если Россия повыбивает все боеспособные части ВСУ, СВО продлится еще два-три года" на сайте Украина.ру.Про новые успехи российской армии и ситуации на разных направлениях — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Ситуация на фронте обострилась, упорные бои идут на всех направлениях" на сайте Украина.ру.
купянск
украина
киев
купянское направление
Украина.ру
"ВСУ не смогут отбить Купянск": военный эксперт о провальной пиар-авантюре Зеленского

06:00 29.12.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Масштабное наступление ВСУ под Купянском является пиар-акцией киевского режима, не имеющей реальных военных перспектив. Украинские войска несут тяжелые потери, оголяя при этом другие критически важные участки фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Отвечая на вопрос о ситуации под Купянском, эксперт дал однозначную оценку целям киевского режима. "То, что Украина устроила под Купянском – это личный пиар и провокация Зеленского, который хочет показать, что они могут отбить Купянск", — заявил Евсеев.
Он выразил полную уверенность в провале планов противника. "Да не смогут они его отбить. Я в этом уверен", — сказал эксперт, добавив, что Киев скрывает истинную цену своих атак. Более того, киевский режим не говорит, какой ценой дались им эти атаки, указал аналитик.
Евсеев раскрыл, что под Купянск брошены элитные спецназовцы, что ведет к истощению ВСУ. "Не надо думать, что противник бросил в сражение каких-то зэков. Это были боеспособные бригады из Черниговской и Сумской областей, а также отряды спецназа", — пояснил он.
То есть враг сам лишает себя козырей, нанося такие контрудары, рано или поздно он выдохнется, подытожил эксперт.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Даже если Россия повыбивает все боеспособные части ВСУ, СВО продлится еще два-три года" на сайте Украина.ру.
Про новые успехи российской армии и ситуации на разных направлениях — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Ситуация на фронте обострилась, упорные бои идут на всех направлениях" на сайте Украина.ру.
